Des messages alarmants usurpant le nom du FBI tentent de biaiser l'élection

Ce mercredi matin, le FBI a publié un communiqué à l'attention de la population américaine. Photo: Anadolu Agency via Getty Images

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Ces fake news ramènent le spectre des troubles qui avaient suivi les dernières élections américaines sur le devant de la scène. Alors que les premiers résultats tombent, le FBI met en garde ce mercredi matin contre trois vidéos.

Celles-ci sont censées provenir du bureau. Elles promouvraient «de faux récits autour de l’élection», y compris une capsule sur des machines à voter soi-disant défectueuses, relate CNN.

«Aujourd’hui, le FBI a été informé de trois cas d’utilisation abusive de son nom et de son insigne pour promouvoir de faux récits autour de l’élection», déclare l’organisme dans un communiqué. Et de qualifier au passage les trois objets pointés du doigt de «dernières d’une série de vidéos fabriquées et de déclarations faussement attribuées au FBI destinées à induire le public américain en erreur.»

Trois documents inquiétants

Sans préciser qui a émis ces faux et sur quelle plateforme, le FBI assure qu’une des vidéos parlerait de «9000 plaintes reçues concernant des machines à voter défectueuses» qui transmettaient des votes en faveur d’un «candidat spécifique». Ce qu’il dément vivement.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Passons à la deuxième vidéo, cette fois présentée de façon trompeuse comme émanant du FBI ainsi que d’une autre agence gouvernementale. Celle-ci suggérerait que les écoles suspendent leurs activités éducatives jusqu’au 11 novembre parce que «le risque de fusillades et d’émeutes dans les écoles a augmenté de manière significative» en raison de l’élection présidentielle.

Le FBI avertit enfin contre une déclaration écrite fabriquée de toutes pièces «mettant en garde les médias et les blogueurs contre la publication d’informations sur la violence dans les bureaux de vote» car ils «pourraient provoquer une augmentation spontanée de ces incidents».