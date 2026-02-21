DE
FR

Musicien américain
La légende de la salsa Willie Colón s’est éteinte

Le tromboniste Willie Colon, figure historique de la salsa né à New York en 1950, est décédé samedi, a annoncé sa famille dans une publication sur les réseaux sociaux.
Publié: il y a 49 minutes
Figure historique de la salsa, Willie Colon est décédé à l'âge de 75 ans. On le voit ici il y a une vingtaine d'années à Porto Rico.
Photo: Andres Leighton
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le tromboniste Willie Colón est décédé samedi à 75 ans. Figure majeure de la salsa new-yorkaise, il a marqué plusieurs générations. «Il s'est éteint paisiblement ce matin, entouré de sa famille aimante», ont indiqué ses proches, sans préciser les causes de sa mort. Il était âgé de 75 ans.

«Alors que nous pleurons son absence, nous nous réjouissons aussi du cadeau intemporel que représente sa musique et des précieux souvenirs qu'il a créés et vivront à jamais», ajoute sa famille. Né dans le Bronx au sein d'une famille d'origine portoricaine, il était l'une des principales figures de ce genre musical qui s'est épanoui à New York dans les années 1960, issu de la rencontre du jazz et des musiques afro-cubaines.

Arrangeur et producteur

Il a commencé la musique par la trompette à l'âge de 12 ans, avant de changer pour le trombone. En 1967, à 17 ans seulement, il publie son premier disque chez le fameux label Fania, «El Malo», et devient rapidement l'un des fers de lance de cette maison de disques qui a largement participé de la reconnaissance mondiale de cette musique.

Tromboniste mais aussi arrangeur et producteur, il a également collaboré à la réalisation d'albums de la chanteuse cubaine Celia Cruz, considérée comme la reine de la salsa. Il a aussi longuement travaillé avec le chanteur Ruben Blades, son aîné de deux ans, né à Panama, autre grande star du genre. La superstar portoricaine Bad Bunny cite le nom de Willie Colon – et de son disque «'El Malo» – dans son tube «NUVEAYoL», hommage aux communautés latino qui peuplent New York.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus