La flottille vers Gaza affirme qu'un de ses bateaux a été «frappé»
La flottille qui a pris la mer avec à son bord des militants et de l'aide humanitaire pour Gaza a affirmé dans la nuit de lundi à mardi qu'un de ses bateaux avait été «frappé», en disant soupçonner une attaque de drone.
Le bateau, qui se trouvait dans les eaux tunisiennes, «a été frappé par ce qui est soupçonné être un drone», a annoncé la «Global Sumud Flotilla» sur Instagram. Le feu a rapidement été éteint, a constaté un journaliste de l'AFP sur place à Sidi Bou Saïd, près de Tunis.
De son côté, la Garde nationale tunisienne a indiqué n'avoir détecté «aucun drone» dans ses eaux au moment présumé de l'attaque. «Selon les constatations préliminaires, un incendie s'est déclaré dans les gilets de sauvetage à bord d'un navire ancré à 50 milles du port de Sidi Bou Saïd et venu d'Espagne. L'enquête se poursuit et aucun drone n'a été détecté», a affirmé à l'AFP Houcem Eddine Jebabli, le porte-parole de la Garde nationale.
Source: AFP
l'Autorité palestinienne fait état de deux adolescents tués par Israël en Cisjordanie
Le ministère palestinien de la Santé a affirmé lundi que l'armée israélienne avait tué deux adolescents dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré examiner cette information.
Les deux victimes ont été identifiées par le ministère comme s'appelant Islam Abdel Aziz Nouh Majarmeh et Muhammad Sari Omar Masqala, tous deux âgés de 14 ans.
Selon l'agence de presse palestinienne WAFA, les deux garçons ont été tués lorsque des soldats israéliens. ont ouvert le feu sur un groupe de civils qui tentaient d'inspecter leurs maisons dans le camp et de récupérer certaines de leurs affaires».
Un adolescent de 17 ans a également été blessé et transporté d'urgence à l'hôpital, a ajouté l'agence.
Source: AFP
Gaza: l'armée israélienne annonce la mort de quatre soldats
L’armée israélienne a annoncé que quatre soldats avaient été tués lundi dans le nord de la bande de Gaza. Ils ont trouvé la mort après le lancement d’un engin explosif sur leur char.
«Vers 6h00 (5h00 heure suisse), un groupe de trois terroristes est arrivé au poste de l'armée israélienne près de Sheikh Radwan, dans le nord de Gaza», a précisé l'armée dans un communiqué.
«Les terroristes ont lancé un engin explosif sur un char de l'armée israélienne. L'engin a explosé, tuant les quatre soldats qui se trouvaient dans le char à ce moment-là», indique le communiqué. Un autre soldat a été légèrement blessé lors de l'échange de tirs qui a suivi, a ajouté l'armée, déclarant que deux des trois attaquants palestiniens avaient été «touchés».
Seuls trois des soldats décédés ont été identifiés, le nom du quatrième n'ayant pas encore été autorisé à être publié.
Source: ATS
Netanyahu appelle la population de Gaza-ville à «partir maintenant»
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a appelé lundi les habitants de la ville de Gaza à évacuer ce principal centre urbain du territoire palestinien, où l'armée intensifie son offensive. «En deux jours, nous avons détruit 50 tours terroristes, et ce n'est que le début de l'intensification des opérations terrestres dans la ville de Gaza. Je dis aux habitants: vous avez été prévenus, partez maintenant!», a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo.
Source: AFP
Mahmoud Abbas va rencontrer Keir Starmer à Londres ce lundi soir
Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas va s'entretenir lundi soir à Downing Street avec Keir Starmer à Londres, alors que le Premier ministre britannique a dit en juillet envisager de reconnaître l'Etat de Palestine en septembre.
Keir Starmer a annoncé fin juillet que son pays reconnaîtrait l'Etat de Palestine en septembre, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cette annonce avait été vigoureusement condamnée par Israël.
Le président israélien Isaac Herzog est, lui aussi, attendu au Royaume-Uni. Selon son bureau, il doit quitter Israël mardi «pour une visite officielle à Londres» et devrait être de retour dans son pays vendredi. Une rencontre avec Keir Starmer n'a pas été confirmée par Downing Street.
Source: AFP
La tension monte entre Israël et l'Espagne, après que Pedro Sánchez a annoncé des mesures pour mettre fin au «génocide»
Le ministre des Affaires étrangères israélien, Gidéon Saar, a accusé lundi l'Espagne de mener «une campagne antisémite», après l'annonce par le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, d'une série de mesures destinées à mettre fin à ce qu'il a qualifié de «génocide à Gaza».
«Le gouvernement espagnol adopte une ligne hostile et anti-israélienne, avec une rhétorique violente et empreinte de haine», a affirmé Gidéon Saar. «La tentative du gouvernement corrompu de Sánchez de détourner l'attention de graves affaires de corruption par une attaque anti-israélienne et antisémite continue apparaît évidente», a-t-il encore dit. Il a ajouté que la vice-Première ministre et ministre du Travail espagnole, Yolanda Díaz, se verrait interdire l'entrée dans le pays et qu'Israël «ne maintiendra aucun contact avec elle».
De son côté, le ministère espagnol des Affaires étrangères a fermement rejeté les «accusations fausses et calomnieuses d'antisémitisme» de la part d'Israël. Madrid a également critiqué «l'inacceptable interdiction d'entrée en Israël de deux membres du gouvernement espagnol».
Source: AFP
«Horrifié», l'ONU appelle à «mettre un terme au carnage» qui sévit à Gaza
«Je suis horrifié» par cette situation, a affirmé le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk devant les Etats membres. Il cible «la déshumanisation déshonorante des Palestiniens» par des responsables israéliens.
«Davantage de militarisation, d'occupation, d'annexion et d'oppression n'alimentera que davantage de violence, de punition et de terreur», selon lui. Il a appelé à «mettre un terme au carnage». Demandant où sont les efforts pour «empêcher un génocide», l'Autrichien estime que «nous décevons les habitants de Gaza».
Plus largement, Volker Türk s'en prend à la «propagande guerrière partout», alors que le président américain Donald Trump a renommé le département de la défense en «ministère de la guerre» et que la Chine vient d'organiser une parade militaire.
Source: AFP
Israël donne un «dernier avertissement» au Hamas pour qu'il se rende
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a sommé lundi le Hamas de se rendre sous peine d'être anéanti, après que le président américain Donald Trump a adressé un «dernier avertissement» au mouvement islamiste palestinien, l'exhortant à libérer tous les otages.
«Ceci est un dernier avertissement aux assassins et violeurs du Hamas à Gaza et dans les hôtels de luxe à l'étranger: libérez les otages et déposez les armes, ou Gaza sera détruite et vous serez anéantis», a déclaré Israël Katz sur X.
«Aujourd'hui, un ouragan dévastateur frappera le ciel de la ville de Gaza et les toits des tours terroristes trembleront», ajoute-t-il, notant que «l'armée israélienne poursuit ses opérations comme prévu et se prépare à étendre ses manœuvres pour conquérir Gaza.»
Source: AFP
Le Hamas se dit prêt à s'assoir «immédiatement» à la table des négociations
Le Hamas s'est dit dimanche disposé à reprendre «immédiatement» les négociations après avoir reçu une nouvelle proposition de la part de Washington.
«Nous avons reçu, via des médiateurs, quelques idées de la part des Américains afin de parvenir à un cessez-le-feu (...) et le Hamas affirme être prêt à s'assoir immédiatement à la table des négociations», a écrit le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.
Plus tôt, le président américain Donald Trump a annoncé avoir envoyé un «dernier avertissement» au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, assurant avoir «averti le mouvement armé des conséquences en cas de refus».
Source: AFP
Netanyahu étend les opérations militaires à Gaza-ville
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche une extension des opérations militaires dans et autour de Gaza, dont l'objectif déclaré est de prendre le contrôle de la ville. Il a affirmé qu'environ 100'000 habitants avaient déjà quitté Gaza-ville, la plus grande du territoire palestinien. Selon des estimations récentes de l'ONU, près d'un million de personnes vivent dans et autour de la ville.
L'armée israélienne affirme contrôler 40% de la ville, qu'elle présente comme le dernier grand bastion du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza ravagée par 23 mois de guerre.
Le début de l'opération annoncée?
«Nous sommes en train d'étendre nos opérations en périphérie de la ville de Gaza et dans la ville même», a dit M. Netanyahu devant ses ministres au début de la réunion hebdomadaire du gouvernement, selon une vidéo diffusée par son bureau. «Nous détruisons les infrastructures terroristes, nous démolissons les tours identifiées comme servant au terrorisme», a-t-il ajouté.
Ni l'armée ni le gouvernement Netanyahu n'ont officiellement annoncé le début d'une offensive de grande envergure contre Gaza-ville, approuvée en août.
Mais l'armée a intensifié ces dernières semaines ses bombardements ainsi que ses opérations au sol dans et autour de la ville.
L'armée israélienne fait état de deux projectiles tirés depuis Gaza
Israël a annoncé dimanche le tir de deux projectiles depuis la bande de Gaza vers son territoire, en pleine guerre entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas.
«A la suite des sirènes d'alerte dans la région de Netivot et dans les communautés proches de la bande de Gaza, deux projectiles ont été identifiés lancés depuis le centre de Gaza vers le territoire israélien», a indiqué l'armée. Dans un communiqué, elle a précisé qu'un projectile avait été intercepté et que l'autre était tombé dans une zone dégagée.
La branche armée du Jihad islamique, un mouvement allié du Hamas à Gaza, a revendiqué les tirs dans un communiqué: "nous avons frappé la colonie de Netivot avec deux roquettes en réponse aux crimes commis par l'ennemi sioniste contre notre peuple".
C'est la première fois depuis plusieurs mois que des tirs depuis la bande de Gaza menacent Netivot (sud d'Israël), une ville d'environ 50'000 habitants située à une dizaine de kilomètres du territoire palestinien. Ces dernières 48 heures, l'armée israélienne qui assiège la bande de Gaza, a détruit deux tours dans le centre de la ville de Gaza et appelé les habitants à l'évacuer, près de deux ans après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.
Source: AFP
