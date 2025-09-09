02:34 heures

La flottille vers Gaza affirme qu'un de ses bateaux a été «frappé»

La flottille qui a pris la mer avec à son bord des militants et de l'aide humanitaire pour Gaza a affirmé dans la nuit de lundi à mardi qu'un de ses bateaux avait été «frappé», en disant soupçonner une attaque de drone.

Le bateau, qui se trouvait dans les eaux tunisiennes, «a été frappé par ce qui est soupçonné être un drone», a annoncé la «Global Sumud Flotilla» sur Instagram. Le feu a rapidement été éteint, a constaté un journaliste de l'AFP sur place à Sidi Bou Saïd, près de Tunis.

De son côté, la Garde nationale tunisienne a indiqué n'avoir détecté «aucun drone» dans ses eaux au moment présumé de l'attaque. «Selon les constatations préliminaires, un incendie s'est déclaré dans les gilets de sauvetage à bord d'un navire ancré à 50 milles du port de Sidi Bou Saïd et venu d'Espagne. L'enquête se poursuit et aucun drone n'a été détecté», a affirmé à l'AFP Houcem Eddine Jebabli, le porte-parole de la Garde nationale.

