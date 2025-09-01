Dernière mise à jour: il y a 46 minutes

Des vents violents en Méditerranée ont forcé le retour à Barcelone d'une flottille d'aide humanitaire pour Gaza. La Global Sumud Flotilla, transportant des militants pro-palestiniens dont Greta Thunberg, a pu repartir quelques heures plus tard.

La flottille pour Gaza prend de nouveau la mer depuis Barcelone

La flottille pour Gaza a dû revenir à Barcelone à cause des vents violents (archives). Photo: TONI ALBIR

Des vents violents en Méditerranée ont contraint les bateaux partis dimanche de Barcelone vers Gaza à retourner à leur port de départ. La flottille transporte de l'aide humanitaire et des militants pro-palestiniens, dont la militante suédoise Greta Thunberg.

«En raison de conditions météorologiques dangereuses, nous avons effectué un essai en mer puis sommes revenus au port pour permettre à la tempête de passer. Cela a entraîné un retard de notre départ afin d'éviter les complications avec les bateaux plus petits», a déclaré lundi la Global Sumud Flotilla dans un communiqué.

Les bateaux ont de nouveau pris la mer lundi vers 17H30 GMT à Barcelone, quelques heures après avoir dû rentrer dans leur port, ont constaté des journalistes de l'AFP.