Le gouvernement français a prononcé jeudi la dissolution de la Jeune Garde, mouvement antifasciste de gauche radicale, et celle de Lyon Populaire, un groupe d'ultradroite, a annoncé Bruno Retailleau. Le ministre de l'intérieur a promis de «ne rien laisser passer».

En France, le ministre de l’Intérieur dissout la Jeune Garde et Lyon populaire

En France, le ministre de l’Intérieur dissout la Jeune Garde et Lyon populaire

1/2 Pour, Retailleau, le gouvernement ne peut «pas laisser la violence se banaliser et devenir un mode d'expression parmi d'autres». Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Ce jeudi, le gouvernement français a dissous la Jeune Garde, mouvement antifasciste de gauche radicale, ainsi que Lyon Populaire, un groupe d’ultradroite. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a assuré qu’il ne laisserait rien passer.

En revanche, le décret de dissolution du collectif Urgence Palestine, qu'il avait annoncé en même temps que ceux de la Jeune Garde et de Lyon Populaire, n'a pas été présenté en Conseil des ministres jeudi. Le dossier est encore à l'examen, a expliqué à l'AFP l'entourage du ministre de l’Intérieur.

Mi-mai, le ministre avait confirmé dans un communiqué son intention de dissoudre par décret les trois groupes, après avoir lancé le 29 avril des procédures contradictoires les visant. Il reproche à ces trois «groupements de fait de provoquer à des agissements violents contre les personnes, provocations bien souvent suivies d'effets».

S'agissant de Lyon Populaire, il l'accuse «de faire l'apologie de la collaboration avec le nazisme et de provoquer à la haine, à la violence et à la discrimination envers les étrangers». Quant à Urgence Palestine, il lui reproche de «faire l'apologie d'une organisation terroriste comme le Hamas, d'appeler à l'intifada sur le territoire national et de provoquer à la haine, à la violence ou la discrimination contre les juifs».

L'"Ensauvagement» pour argument

Dès l'annonce de la procédure de dissolution d'Urgence Palestine et de la Jeune garde, des meetings de protestation avaient été organisés dans plusieurs villes dont Paris. La Jeune Garde a été créée en 2018 par Raphaël Arnault, député LFI depuis 2024, qui se qualifie de «marxiste matérialiste».

De son côté, Amnesty International France avait fait valoir qu'une dissolution d'Urgence Palestine «en plein génocide dans la bande de Gaza, serait un acte très grave».

Bruno Retailleau avait répliqué alors que le gouvernement ne «pouvait pas laisser la violence se banaliser et devenir un mode d'expression parmi d'autres». «Face à l'ensauvagement de la société dont nous constatons chaque jour les conséquences dramatiques», avait-il poursuivi, «l'Etat ne saurait tolérer que de tels groupements continuent à exalter impunément la haine et la violence, quelle que soit leur orientation politique ou idéologique».