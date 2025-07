Bruxelles s'engage à étudier le pacte entre Paris et Londres concernant les migrants de la Manche. L'UE reconnaît le besoin d'une action ferme face à la hausse alarmante des traversées illégales.

AFP Agence France-Presse

La Commission européenne a affirmé vendredi qu'elle «étudierait» les modalités de l'accord noué entre la France et le Royaume-Uni sur un projet d'échange de migrants.

«Le nombre croissant de migrants qui traversent clandestinement la Manche est alarmant et nécessite une réponse robuste», a estimé Markus Lammert, porte-parole de l'exécutif européen. «En ce qui concerne la coopération spécifique envisagée entre la France et le Royaume-Uni, la Commission évaluera les modalités concrètes de cet accord», a-t-il ajouté.

L'accord annoncé jeudi, qui doit encore être soumis à la Commission européenne avant d'être signé, repose sur le principe de «un pour un». Il prévoit le renvoi en France d'un migrant arrivant au Royaume-Uni par petit bateau, en échange de quoi Londres s'engage à accepter un migrant se trouvant en France et exprimant sa volonté, via une plateforme en ligne, de s'installer au Royaume-Uni et justifiant de liens avec ce pays.

En juin, cinq pays de l'UE – Espagne, Grèce, Italie, Malte et Chypre - avaient exprimé leur «préoccupation», craignant que la France ne renvoie ensuite les migrants vers le premier pays de l'UE dans lequel ils sont arrivés. Plus de 21'000 migrants ont traversé la Manche depuis le début de l'année, un niveau record.