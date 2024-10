Si l'on en croit Wall Street, Donald Trump peut presque aborder les élections américaines de mardi prochain avec sérénité. Photo: Yuki Iwamura 1/6

Nicola Imfeld

Les adeptes de la bourse sont les rois de l'anticipation. Certes, les investisseurs n'ont pas de boule de cristal. Pourtant, ils agissent comme si c'était le cas. C'est pourquoi le baromètre du pressentiment à Wall Street est un indice important (même s'il doit être pris avec précaution) des événements à venir.

Si l'on en croit Wall Street, le vainqueur des élections présidentielles américaines de mardi prochain est déjà connu: Donald Trump battra Kamala Harris et entrera une deuxième fois à la Maison Blanche. Et ce, même si les sondages prévoient une course très serrée.

Le pari sur Trump

D'un côté, les grands fonds spéculatifs américains parient sur le républicain. Il s'agit de fonds d'investissement dans lesquels des personnes et des institutions versent de l'argent et cherchent à réaliser des bénéfices élevés grâce à des stratégies d'investissement risquées. John Schlegel, un cadre supérieur du groupe financier JP Morgan Chase, a fait remarquer la semaine dernière dans un communiqué destiné aux clients que les grands fonds spéculatifs américains affichaient une «forte préférence» pour les actifs qui s'en sortiraient mieux sous un président républicain.

Il existe également un indice de Goldman Sachs lié aux stratégies d'investissement pour la politique des républicains. Concrètement, il s'agit d'actions dans le domaine du pétrole, du gaz, de la défense et des crypto-monnaies. Cet indice a fortement augmenté au mois d'octobre.

L'action Trump a augmenté de près de 50%

Enfin, il y a l'action Trump. Le titre de Truth Social, réplique de Twitter créée par l'ex-président, a augmenté de 48% au cours des cinq dernières journées de négoce, passant de 32 à plus de 47 dollars. Rien que lundi, l'action Trump a augmenté de 22%.

Le titre Truth-Social n'est pas un titre traditionnel, du moins tel qu'il se comporte. Par le passé, le titre a souvent baissé ou augmenté à la faveur des momentum où Trump perdait ou gagnait. Le titre est donc essentiellement un indicateur de la manière dont les traders évaluent l'issue de l'élection. «Je n'ai jamais rien vu de tel. La valeur de cette entreprise est presque entièrement basée sur l'issue d'une élection», a déclaré Gene Munster, fondateur de la société de capital-risque Deepwater Asset Management, lors d'un entretien téléphonique avec CNN lundi.