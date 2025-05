Le matcha devient rare, les prix explosent

1/7 Pour de nombreux membres de la génération Z, le matcha fait aujourd'hui partie du quotidien depuis longtemps et a remplacé le café. Photo: Kim Niederhauser

Nathalie Benn

«Un iced Matcha Latte, s'il-vous-plait!» La boisson japonaise à base de thé vert, pourtant méconnu auparavant, fait désormais fureur à travers le monde. Une tendance qui se répand actuellement surtout chez la Gen Z. «Du café? Non, merci. Du matcha? Avec plaisir!»

La précieuse poudre verte obtenue à partir de feuilles de thé vert écrasées est très convoitée. Sur Tiktok et Instagram, des influenceurs montrent différentes recettes à base de Matcha, y compris des pâtisseries comme des biscuits ou des crêpes, et ne jurent que par ses bienfaits pour la santé. Avec l'apparition de cette boisson prisée dans les coffee shop, comme par exemple «the Matcha Club» à Zurich, l'engouement gagne petit à petit les grandes villes suisses.

Conséquence? La demande de matcha s'envole. Le Japon, principal pays producteur, produit presque exclusivement du thé vert, (le matcha est considéré comme une forme particulièrement fine de celui-ci). Et le pays en exporte plus que jamais! De janvier 2024 à mars 2025, la quantité exportée a augmenté d'environ 22%. En l'espace de deux ans, la quantité exportée a presque doublé.

Et ce boom entraîne des problèmes: Les producteurs de matcha japonais ont de plus en plus de mal à répondre à l'explosion de la demande.

Sur la plateforme de réseaux sociaux asiatiques Lemon8, une utilisatrice a partagé dès l'automne 2024 l'enseigne de rupture de stock d'un magasin de thé à Tokyo, au Japon. Photo: Lemon8 / @sceynthiear

«Les signes avant-coureurs sont là»

Sebastyan Meixger le ressent également. Ce jeune entrepreneur a fondé il y a cinq ans la société Matchaland Suisse, basée à Zurich, et importe du matcha directement du Japon. «Notre producteur nous a déjà avertis qu'il y aurait des goulots d'étranglement dans les livraisons cette année en raison de la forte demande», nous explique-t-il.

Les producteurs japonais réagissent à ce boom en limitant les possibilités de commande ou en augmentant les prix. Ainsi, l'entreprise Maruku Koyamaen, un fournisseur de matcha particulièrement populaire sur les réseaux sociaux, a annoncé fin décembre sur son site Internet que sa poudre de matcha était complètement épuisée et qu'il n'était plus possible de l'acheter. Sebastyan Meixger n'a certes pas eu de problèmes avec les commandes jusqu'à présent, «mais les signes avant-coureurs sont là».

Les soucis du patron de Matchaland sont également partagés par Ralph Grüniger, directeur de l'entreprise de thé et de café de luxe Sirocco. Les deux exploitations familiales auprès desquelles Sirocco se fournit en matcha bio atteignent également leurs limites en raison de la hausse de la demande mondiale. Le chef de Sirocco sait en outre que «dans certaines régions de culture, des températures plus fraîches que d'habitude ont eu pour conséquence que les feuilles de la première récolte, dite 'First Flush', ont été plus petites et moins nombreuses. Certaines régions ont en outre dû faire face à la grêle, qui a endommagé les théiers».

Les prix augmentent aussi pour les consommateurs

Conséquence pour les consommateurs? Les prix d'achat de la poudre de matcha, qui est déjà plus chère que le café en raison d'une production plus complexe, vont augmenter. «Nous nous attendons à ce que nos prix d'achat augmentent de dix à vingt% par kilo», déclare Sebastyan Meixger.

Il est donc très probable que les prix pour les consommateurs augmentent également cette année, selon le chef de Matchaland. Ralph Grüniger de Sirocco lui emboîte le pas: «Si le prix devait effectivement augmenter jusqu'à 20%, cela se refléterait également dans le prix d'achat des consommateurs.»

Les deux poudres de matcha de 30 grammes chacune de l'assortiment de Coop coûtent actuellement environ 20 francs. Un Matcha Latte de taille moyenne coûte 7,60 francs chez la chaîne de cafés Starbucks.

N'y aura-t-il plus de matcha à la fin de l'année?

La récolte japonaise de l'année dernière est déjà complètement écoulée, déplore Ralph Grüniger. «Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de matcha dans les rayons, mais les producteurs ont déjà entièrement écoulé leurs stocks», explique-t-il. Selon lui, cela est inhabituellement tôt par rapport aux années précédentes.

Il est peu probable que les fans de matcha n'en trouvent plus du tout dans leur café préféré. Il est en revanche plus probable qu'il devienne prochainement bien plus cher.