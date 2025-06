A la veille du sommet de l’OTAN, Mark Rutte a alerté sur la montée en puissance militaire de la Chine, qu’il juge menaçante pour Taïwan et l’Europe. Il appelle les membres de l’Alliance à se préparer à un conflit potentiel et à augmenter leurs dépenses.

Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, craint une invasion chinoise à Taïwan qui pourrait pousser la Russie à semer des troubles en Europe (Illustration). Photo: Getty Images

Alors que le sommet de l’OTAN à La Haye s'est ouvert ce mercredi, le secrétaire général de l’Alliance, Mark Rutte, a tiré la sonnette d’alarme. Selon lui, la montée en puissance militaire «massive» de la Chine n’augure rien de bon. Le spectre d’un conflit autour de Taïwan devient de plus en plus concret. Et pour ne rien arranger, la Russie pourrait profiter de l’occasion pour déstabiliser la sécurité européenne.

En effet, pour le chef de l'Alliance, une invasion chinoise de Taïwan pourrait inciter Pékin à pousser Moscou à semer le trouble en Europe, afin de détourner l’attention et les ressources de l’OTAN. «C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons être prêts, et nous ne pouvons pas être naïfs», tonne-t-il lors de la conférence de presse mardi 24 juin.

Dans ce contexte, les pays alliés du Pacifique, soit le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, se sont rapprochés de l’OTAN. «Ces nations sont très, très inquiètes du renforcement militaire massif de la Chine. C’est précisément pour cela que nous entretenons une relation étroite avec elles», explique Mark Rutte. Et celui-ci en profite pour prêcher pour sa propre paroisse et demande un accroissement du budget militaire des pays membres.

L'armement chinois explose

Autre signe inquiétant pour le chef de l’OTAN: l’essor fulgurant de l’industrie d’armement chinoise. «Il y a quelques années, aucune entreprise chinoise ne figurait parmi les dix plus grands groupes de défense mondiaux. Aujourd’hui, on en compte entre trois et cinq.» Pour lui, cela ne fait aucun doute, Pékin se prépare à un rôle de domination globale. Et ce développement ne sert pas à organiser des défilés militaires à Pékin. «Je suppose que ce n’est pas pour rien», ironise-t-il.

Signe de l'accroissement des tensions, la Chine intensifie ses démonstrations de force dans le détroit de Taïwan, multipliant les incursions aériennes et maritimes. Des exercices que Taipei craint de voir évoluer en attaque réelle. Les Etats-Unis, fournisseurs d’armes et alliés majeurs de Taïwan, seraient alors entraînés dans le conflit.

«Un OTAN plus meurtrier»

Face à ces menaces, Mark Rutte appelle à un réveil collectif. Il a été entendu, puisqu'il a obtenu une augmentation massive des budgets militaires des Etats membres, avec dorénavant 5% du PIB consacré à la défense. Ce seuil dépasse largement le standard de 2% appliqué jusque-là.

«Nous devons tous contribuer. C’est pour cela que l’OTAN ne prévoit ni clause de retrait ni accords annexes», a-t-il martelé. Lors de sa conférence de presse, le secrétaire général a déclaré que l’Alliance se préparait à renforcer sérieusement ses capacités militaires. Objectif: rendre l’OTAN «plus forte, plus juste et plus meurtrière».

Malgré l’inquiétude affichée, Mark Rutte a tenu à rassurer les alliés: «L'OTAN a mis en place des plans de défense détaillés. Nous savons comment faire face aux dangers auxquels nous sommes confrontés. Et nous sommes déterminés à défendre chaque centimètre carré du territoire allié, si un adversaire potentiel commet l'erreur d'attaquer un allié.»