Jul dans la tourmente? La musique générée par IA commence à faire du bruit

Le groupe The Velvet Sundown, créé par l'IA, déclenche un débat sur la musique artificielle. Des artistes comme Damso et Jul expérimentent avec l'IA, tandis que l'industrie s'inquiète de son impact sur les revenus et la créativité.

Publié: il y a 23 minutes | Dernière mise à jour: il y a 22 minutes