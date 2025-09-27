L'humoriste Jimmy Kimmel sera de nouveau diffusé partout aux Etats-Unis, après l'abandon vendredi du boycott décrété par deux groupes possédant des dizaines de chaînes locales.

Après la fin du boycott, Jimmy Kimmel est de retour sur toutes les télés

Jimmy Kimmel avait fait son retour à l'antenne jeudi, mais une partie des diffuseurs avait maintenu son boycott, privant un quart des Américains du show. Photo: Randy Holmes

ATS Agence télégraphique suisse

L’humoriste Jimmy Kimmel retrouvera bientôt son public national. Deux grands groupes propriétaires de dizaines de chaînes locales ont annoncé vendredi la fin du boycott qui empêchait la diffusion de son émission dans plusieurs régions. Désormais, le programme sera de nouveau accessible sur l’ensemble du territoire américain.

La chaîne ABC, propriété de Disney, avait suspendu l'animateur la semaine dernière lorsque les groupes Sinclair et Nexstar avaient annoncé qu'ils ne diffuseraient plus son programme sur les dizaines de chaînes locales qu'ils possèdent, en s'indignant de propos de l'humoriste où il accusait la droite américaine d'exploiter politiquement l'assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk.

Décision indépendante du gouvernement?

Face au tollé provoqué par sa disparition de l'antenne et aux accusations de censure politique, ABC a fait revenir Jimmy Kimmel mardi soir. Pour son retour à la télévision, l'humoriste a vu son audience exploser, même si un quart du pays ne pouvait pas le regarder car Sinclair et Nexstar maintenaient leur boycott.

Vendredi, les deux groupes ont finalement annoncé faire machine arrière. Ils diffuseront de nouveau «Jimmy Kimmel Live!» dès vendredi soir. Sinclair, qui réclamait des excuses publiques de Jimmy Kimmel, a expliqué sa volte-face vendredi matin par des «discussions constructives» avec ABC, à qui il a proposé des mesures pour mieux prendre en compte «les retours des téléspectateurs et le dialogue communautaire» concernant les programmes.

«Notre décision de suspendre ce programme était indépendante de toute interaction ou influence gouvernementale», assure le groupe, en expliquant avoir voulu «veiller à ce que la programmation reste précise et engageante pour le public le plus large possible».

«Comportement scandaleux»

Quelques heures plus tard, Nexstar a imité son homologue en se présentant comme un groupe qui tient «à protéger et refléter les sensibilités spécifiques de nos communautés». «Pour être clair, notre engagement envers ces principes a guidé nos décisions tout au long de ce processus, indépendamment de toute influence externe provenant d'agences gouvernementales», a assuré le groupe.

Nexstar et Sinclair avaient suspendu l'émission quelques heures après que le patron du gendarme américain de l'audiovisuel (FCC), Brendan Carr, ait dénoncé le «comportement scandaleux» de Jimmy Kimmel. Ce proche de Donald Trump avait sous-entendu que son agence pourrait retirer leur licence aux chaînes qui diffusaient l'émission.

Donald Trump avait immédiatement salué sa suspension comme une «grande nouvelle pour l'Amérique», et avait appelé à priver d'antenne d'autres animateurs de «late night shows» - émissions qui proposent un regard humoristique sur l'actualité.

Cela avait provoqué un tollé aux Etats-Unis, la gauche dénonçant toute l'affaire comme un prétexte pour censurer l'un des visages les plus célèbres du petit écran, critique inlassable du président. Même certaines figures républicaines comme le sénateur Ted Cruz ou le présentateur Tucker Carlson avaient émis des réserves.