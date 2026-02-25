DE
Jeffrey Epstein le faisait chanter
Bill Gates avoue avoir eu des liaisons avec deux femmes russes

Pendant son mariage avec Melinda French Gates, le fondateur de Microsoft a apparemment eu des aventures avec deux femmes russes. C'est ce qu'il aurait admis devant des collaborateurs, rapporte le «Wall Street Journal».
Publié: il y a 44 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Bill Gates a avoué avoir eu des relations avec deux femmes russes.
Photo: Andres Kudacki/AP/dpa
Janine Enderli

Nouveau coup de tonnerre dans l’affaire Epstein. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, aurait reconnu avoir entretenu deux liaisons avec des femmes russes alors qu’il était encore marié à son ex-épouse, Melinda French Gates. Dans le même temps, il a présenté ses excuses pour ses contacts avec le financier déchu Jeffrey Epstein.

Mardi, devant des collaborateurs de sa fondation, Bill Gates est revenu sur sa relation avec Epstein. Selon le «Wall Street Journal», il a confirmé avoir voyagé avec lui à bord d’un jet privé et avoir passé du temps en sa compagnie, aux Etats-Unis comme à l’étranger.

«Je n'ai rien fait d'illégal. Je n'ai rien vu d'illégal, a déclaré Bill Gates à l'assemblée. Pour être clair, je n'ai jamais passé de temps avec les victimes, les femmes de son entourage.» Selon lui, c'était une grave erreur de passer du temps avec Epstein. «Je présente mes excuses à toutes les autres personnes qui ont été impliquées dans cette affaire à cause de mon erreur.»

Selon le «Wall Street Journal», Bill Gates a reconnu avoir eu deux liaisons extraconjugales. «J’ai eu des liaisons, l’une avec une joueuse de bridge russe que j’ai rencontrée lors d’événements de bridge, et l’autre avec une physicienne nucléaire russe que j’ai connue dans le cadre d’activités professionnelles», a-t-il déclaré au personnel de sa fondation.

Ce lien avec une ressortissante russe n’est pas nouveau. Le «Wall Street Journal» en avait déjà fait état en 2023. Les deux se seraient rencontrés en 2010. D’après le journal, Jeffrey Epstein aurait ensuite utilisé ces informations pour faire pression sur le milliardaire.

Formation financée et menaces par e-mail

Les échanges remontent à 2013. Cette année-là, Epstein aurait rencontré la joueuse de bridge. Il aurait ensuite payé sa formation dans une école de programmation, rapporte le quotidien américain. Puis, en 2017, il aurait envoyé un e-mail à Bill Gates pour lui demander le remboursement de ces frais.

Plus tôt encore, dans un message daté de 2013, Epstein aurait menacé le fondateur de Microsoft. Il aurait écrit que Gates risquait de passer de l’homme le plus riche du monde au «plus grand hypocrite», et que Melinda Gates pourrait devenir la risée du public. Il aurait également évoqué des liaisons présumées. Sur ces éléments précis, Bill Gates n’a pas donné de détails supplémentaires lors de la réunion interne.

«La dernière fois, c’était en 2014»

En revanche, il a tenu à clarifier la chronologie. Devant ses collaborateurs, il a assuré que 2014 était la dernière année où il avait vu Jeffrey Epstein en personne. Par la suite, le financier aurait continué à lui envoyer des e-mails. Mais, selon Gates, il n’y a plus répondu.

