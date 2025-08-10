il y a 42 minutes

«Nous ne financerons plus la guerre en Ukraine», s'énerve JD Vance

Le vice-président américain JD Vance a réitéré l'intention des Etats-Unis de cesser de soutenir financièrement l'Ukraine dans sa défense contre la Russie. Le président américain Donald Trump et lui-même estiment que «les Etats-Unis en ont fini avec le financement de la guerre en Ukraine», a déclaré JD Vance à Fox News dans une interview il y a quelques jours.

«Nous en avons fini avec le financement de la guerre en Ukraine», s'énerve JD Vance Photo: Getty Images

JD Vance dit vouloir trouver une solution pacifique et mettre fin aux massacres. Les Américains en ont assez de continuer à dépenser leurs impôts pour ce conflit, a-t-il déclaré. L'interview a été enregistrée avant l'annonce officielle de la rencontre de Trump avec le président russe Vladimir Poutine, mais a été diffusée dans son intégralité dimanche.

D'après JD Vance et l'administration Trump, les Européens sont responsables du conflit «à leur frontière». S'ils veulent le résoudre, ils devraient participer plus directement et substantiellement au financement, a-t-il exigé, par exemple en achetant des armes à des fabricants américains pour l'Ukraine. «Mais nous ne financerons plus cela nous-mêmes», a déclaré JD Vance.