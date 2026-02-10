Au Japon, le PLD de la Première ministre Sanae Takaichi gagne 315 sièges aux législatives anticipées, s’offrant la majorité des deux tiers. Un record qui consolide son agenda de relance.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parti libéral-démocrate (PLD) de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a remporté 315 sièges lors des élections législatives anticipées de dimanche, obtenant à lui seul une majorité des deux tiers à la chambre basse du Parlement, selon les résultats officiels publiés mardi. Ce score est le meilleur de l'histoire du PLD et renforce la dirigeante ultra-conservatrice pour la mise en oeuvre son programme de ralcne budgétaire au cours des quatre prochaines années dans l'archipel de 123 millions d'habitants.

Devenue en octobre la première femme à la tête du Japon et surfant depuis sur un état de grâce, Sanae Takaichi avait dissout fin janvier la chambre basse du Parlement où sa coalition gouvernementale avait tout juste la majorité. Pari largement gagné: avec 315 sièges, le PLD obtient une majorité des deux-tiers au Parlement, atteignant même 351 sièges sur les 465 que compte la chambre basse avec son partenaire Ishin (Parti pour l'innovation, centre droit), selon les données du ministère de l'Intérieur.

Moins de femmes

Lors de la précédente législature, le PLD ne comptait que 198 sièges, tandis qu'Ishin en détenait 34. Les élections ont également vu le parti anti-immigration Sanseito augmenter son nombre de sièges, passant de deux à quinze, selon les résultats. La nouvelle Alliance centriste pour la réforme, formée par le principal parti d'opposition, le Parti démocrate constitutionnel (centre gauche), et l'ancien partenaire du PLD, le petit parti bouddhiste Komeito, a subi une débâcle cuisante, son nombre de sièges s'effondrant de 167 à 49.

Le nombre de femmes élues à la chambre basse diminue lui de 73 à 68, selon les résultats officiels. Sanae Takaichi a été chaleureusement félicitée par le président américain Donald Trump, qu'elle doit rencontrer mi-mars à Washington.

Mesures budgétaires

Cette victoire l'inscrit dans le sillage de son mentor Shinzo Abe (Premier ministre en 2006-2007 puis 2012-2020) qui avait profondément marqué le pays par ses positions nationalistes et son programme économique comprenant notamment des relances budgétaires. Son arrivée au pouvoir a toutefois avivé des tensions avec la Chine, Sanae Takaichi ayant laissé entendre en novembre que Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan, dont Pékin revendique la souveraineté.

Les marchés financiers ont salué le succès de Sanae Takaichi dimanche mais pourraient s'inquiéter d'un dérapage des finances publiques et du colossal endettement du pays si elle multiplie les mesures budgétaires pour doper la quatrième économie mondiale. Renforcée par la perspective de dépenses budgétaires accrues et de cadeaux fiscaux, la Bourse de Tokyo a bondi de plus de 5% en séance lundi, et continuait de grimper à de nouveaux niveaux record mardi, l'indice vedette Nikkei gagnant 2,45% vers 01H50 GMT.