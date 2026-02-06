La centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa, fermée après Fukushima en 2011, redémarrera le 9 février. Tokyo Electric Power assure avoir réglé un problème d'alarme ayant stoppé une première tentative en janvier.

AFP Agence France-Presse

Le Japon s'apprête à remettre en service la plus grande centrale nucléaire du monde la semaine prochaine, après qu'une première tentative avait dû être interrompue en janvier en raison d'un dysfonctionnement d'alarme, a annoncé vendredi son opérateur. Les opérations pour relancer un réacteur de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa (centre-ouest), à l'arrêt depuis la catastrophe de Fukushima en 2011, avaient commencé le 21 janvier. Mais ce redémarrage avait été interrompu quelques heures seulement après le début du processus en raison du déclenchement d'une alarme.

Tokyo Electric Power (Tepco), opérateur du site, prévoit désormais de «redémarrer le réacteur le 9 février» (lundi), a annoncé Takeyuki Inagaki, directeur de la centrale, lors d'une conférence de presse. En raison d'une erreur de configuration, l'alarme avait détecté de légères variations du courant électrique dans un câble, bien qu'elles soient restées dans une plage jugée sûre, a-t-il expliqué. L'entreprise a modifié les paramètres de l'alarme et le réacteur peut être activé en sécurité, a-t-il insisté, précisant que l'exploitation commerciale commencerait au plus tôt le 18 mars.

Durcissement des normes de sécurité

La centrale, la plus grosse du monde en termes de puissance installée, avait été mise hors service lorsque le Japon avait fermé tous ses réacteurs nucléaires, dans le sillage du triple désastre - séisme, tsunami et catastrophe nucléaire - de Fukushima en mars 2011. La population exprimait alors son inquiétude face à cette source d'énergie. Mais le pays, pauvre en ressources et cinquième pays émetteur de dioxyde de carbone au monde, veut réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et répondre à la demande croissante d'électricité liée à l'intelligence artificielle (IA).

Au total, 14 réacteurs ont ainsi été remis en service dans l'archipel après un strict durcissement des normes de sécurité. La centrale de Kashiwazaki-Kariwa s'étend sur 400 hectares sur la côte de la mer du Japon face à la péninsule coréenne. Son redémarrage serait le premier jamais réalisé dans une centrale nucléaire par Tepco, également opérateur de celle de Fukushima Daiichi.

L'opinion publique dans la région entourant la centrale est profondément divisée: environ 60% des habitants s'opposent au redémarrage, tandis que 37% y sont favorables, selon une enquête menée par la préfecture de Niigata en septembre. En janvier, sept groupes opposés au redémarrage ont soumis une pétition signée par près de 40'000 personnes à Tepco et à l'Autorité de régulation nucléaire du Japon, affirmant que la centrale était située sur une zone de faille sismique active, déjà frappée par un violent séisme en 2007.