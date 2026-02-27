Nouveau scandale de violence dans le monde du sumo japonais

Le sumo japonais est ébranlé après que l'ancien champion Terunofuji a admis avoir agressé un disciple. L’ex-yokozuna dit avoir prévenu l’Association officielle et attend désormais une sanction.

AFP Agence France-Presse

Le monde du sumo japonais est secoué vendredi par les prémices d'un nouveau scandale de violence, après qu'un ancien grand champion devenu maître d'écurie a reconnu devant la presse avoir agressé physiquement l'un de ses disciples. Terunofuji, qui a pris sa retraite sportive l'an dernier après avoir atteint le rang suprême de yokozuna, a déclaré devant des journalistes qu'il avait lui même rapporté les faits à l'Association japonaise de sumo (AJS), l'instance régissant la discipline traditionnelle nippone.

L'ex-champion de 34 ans, qui a pris la tête de la «heya» (écurie) Isegahama en juin dernier, a indiqué avoir déjà été entendu par l'AJS, qui a également interrogé deux de ses lutteurs. Il a déclaré aux journalistes avoir présenté ses excuses à ses disciples pour l'incident, ajoutant: «J'ai commis un acte irresponsable. J'ai dit la vérité à l'Association et j'attends ma sanction.» «Dire quoi que ce soit de plus à ce stade ne ferait que compliquer les choses, ce qui serait le pire des scénarios», a encore déclaré Terunofuji, né en Mongolie et naturalisé japonais en 2021.

Plusieurs scandales

Le sport national japonais a été éclaboussé ces dernières années par de nombreux scandales, notamment des accusations d'agressions et brimades, de paris illégaux, d'usage de stupéfiants et de liens avec le crime organisé. Un maître d'écurie a notamment été condamné à cinq ans de prison après la mort en 2007 d'un jeune apprenti, passé à tabac par ses aînés, prétendument pour l'endurcir. L'entraîneur avait lui-même frappé le jeune homme avec une bouteille de bière.

Ce nouvel incident survient moins d'un an après que l'ancien yokozuna Hakuho, le plus grand champion de l'histoire du sumo, a quitté le sport après la fermeture forcée de sa heya, en raison d'un scandale de violence impliquant l'un de ses protégés.

L'AJS avait estimé que Hakuho n'avait pas su maîtriser le comportement de son disciple, accusé d'avoir frappé ses camarades de rang inférieur au classement et de leur avoir volé de l'argent. Les lutteurs de cette heya fermée, parmi lesquels se trouve la victime présumée des actes de violence reconnus par Terunofuji, ont été transférés dans l'écurie Isegahama qu'il a reprise en 2025.

Terunofuji a remporté dix tournois au cours de sa carrière, et était rentré dans la légende du sumo en devenant le 73e yokozuna de l'histoire du sport. Une sélection des meilleurs lutteurs de sumo doit s'envoler au printemps pour Paris, où un tournoi d'exhibition sera disputé les 13 et 14 juin.