Un professeur de l'université de Tokyo a été arrêté pour corruption. Il est accusé d'avoir accepté des services sexuels et des cadeaux coûteux.

La plus grande université du Japon secouée dans un scandale de corruption

AFP Agence France-Presse

L'université de Tokyo a de nouveau présenté des excuses publiques mercredi suite à l'implication d'un professeur de médecine dans un scandale de corruption, allant jusqu'à des services sexuels. La semaine dernière, la police de Tokyo a arrêté le professeur de dermatologie Shinichi Sato, accusé d'avoir accepté des repas coûteux, des visites dans des clubs à hôtesses et des services sexuels dans des «soaplands», d'anciens bains publics transformés en maisons closes.

«En tant qu'institution d'enseignement et de recherche, nous avons profondément trahi la confiance de la société, et nous présentons nos excuses les plus profondes et les plus sincères», a déclaré le président de l'université Teruo Fujii lors d'une conférence de presse, promettant des réformes au sein de l'établissement.

Corrompu par un exploitant de CBD

Ce scandale fait suite à celui en novembre d'un chirurgien plasticien accusé d'avoir accepté des pots-de-vin de la part d'un fabricant de matériel médical. Le professeur est soupçonné d'avoir accepté divers avantages de la part d'un groupe basé à Tokyo qui explorait des opportunités commerciales dans l'utilisation du cannabidiol (CBD) pour des produits pour la peau.

Le groupe, la Japan Cosmetic Association, souhaitait mener une étude conjointe sur le CBD, espérant s'appuyer sur le prestige de l'université et démontrer l'efficacité du produit sur les affections cutanées, selon le journal local Asahi Shimbun.