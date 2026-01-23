La chambre basse du Parlement japonais a été dissoute vendredi ouvrant les législatives anticipées. La Première ministre Sanae Takaichi mise sur sa popularité pour renforcer sa majorité.

Le responsable a lu dans l'hémicycle une lettre officialisant la dissolution, tandis que les députés scandaient le traditionnel cri de ralliement «Banzai!». Devenue en octobre la première femme cheffe de gouvernement dans l'archipel, Sanae Takaichi, une nationaliste, compte sur sa popularité pour renforcer sa majorité parlementaire.