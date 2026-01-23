DE
FR

Sanae Takaichi compte bien renforcer sa majorité
La chambre basse du Parlement japonais officiellement dissoute

La chambre basse du Parlement japonais a été dissoute vendredi ouvrant les législatives anticipées. La Première ministre Sanae Takaichi mise sur sa popularité pour renforcer sa majorité.
Publié: il y a 13 minutes
Sanae Takaichi, première femme Première ministre du Japon, mise sur sa popularité pour renforcer sa majorité.
Photo: AFP

La chambre basse du Parlement japonais a été officiellement dissoute vendredi, via une annonce du président de l'institution, ce qui ouvre la voie aux élections législatives anticipées convoquées le 8 février par la Première ministre Sanae Takaichi.

Le responsable a lu dans l'hémicycle une lettre officialisant la dissolution, tandis que les députés scandaient le traditionnel cri de ralliement «Banzai!». Devenue en octobre la première femme cheffe de gouvernement dans l'archipel, Sanae Takaichi, une nationaliste, compte sur sa popularité pour renforcer sa majorité parlementaire.

