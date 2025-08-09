DE
FR

80 ans après
Une minute de silence pour les 74'000 victimes de la bombe atomique à Nagasaki

Nagasaki a commémoré les 80 ans de la bombe atomique avec une minute de silence. La ville japonaise a perdu 74'000 personnes dans cette attaque dévastatrice.
Publié: 07:01 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
La bombe atomique américaine lâchée le 9 août 1945 sur Nagasaki a tué quelque 74'000 personnes.
Photo: FRANCK ROBICHON
ATS Agence télégraphique suisse

Une minute de silence a été respectée samedi à Nagasaki à l'heure exacte de l'explosion atomique qui a frappé la ville japonaise il y a 80 ans. La cloche restaurée d'une église a retenti pour la première fois depuis la frappe.

74'000 morts

Le 9 août 1945, à 11h02, trois jours après Hiroshima, Nagasaki subissait à son tour l'horreur d'une bombe nucléaire. Quelque 74'000 personnes ont trouvé la mort dans cette ville portuaire du sud-ouest du pays, s'ajoutant aux 140'000 victimes d'Hiroshima.

