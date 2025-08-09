La bombe atomique américaine lâchée le 9 août 1945 sur Nagasaki a tué quelque 74'000 personnes.
Une minute de silence a été respectée samedi à Nagasaki à l'heure exacte de l'explosion atomique qui a frappé la ville japonaise il y a 80 ans. La cloche restaurée d'une église a retenti pour la première fois depuis la frappe.
74'000 morts
Le 9 août 1945, à 11h02, trois jours après Hiroshima, Nagasaki subissait à son tour l'horreur d'une bombe nucléaire. Quelque 74'000 personnes ont trouvé la mort dans cette ville portuaire du sud-ouest du pays, s'ajoutant aux 140'000 victimes d'Hiroshima.
