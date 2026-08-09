«L'Odyssée» attire de nombreux touristes sur l'île de Favignana, qui a servi de décor au film. La station balnéaire espère ainsi générer des recettes supplémentaires de plusieurs centaines de millions. Mais l'afflux massif de touristes n'a pas que des avantages.

Comme on pouvait s’y attendre, le long métrage «L’Odyssée» du grand réalisateur hollywoodien Christopher Nolan connaît un succès phénoménal au cinéma: près de 80 millions de personnes ont déjà vu cette épopée héroïque sur grand écran. Outre l’intrigue et le casting prestigieux, ce sont surtout les paysages à couper le souffle qui restent gravés dans les mémoires. L’île italienne de Favignana, au large de la Sicile, entend bien capitaliser sur ce succès. Elle a servi de décor à Ithaque, la demeure d'Ulysse, dans ce film à succès.

L'île, qui compte 4500 habitants, connaît déjà les premiers signes d'un essor touristique. Selon l'office de tourisme local, les réservations de vacances ont augmenté de 20% depuis la sortie du film, comme l'a rapporté la chaîne de télévision publique Rai. L'île prévoit des recettes supplémentaires d'au moins 250 millions d'euros au cours des trois prochaines années, selon le quotidien «La Repubblica». D’ici cinq ans, celles-ci pourraient même atteindre 500 millions d'euros. Les voyagistes locaux flairent déjà la bonne affaire et proposent des visites guidées vers de nombreux lieux de tournage, tels que le château de Santa Caterina ou les baies de Cala Rossa et Bue Marino.

Les films à succès attirent les visiteurs

Le fait que les cinéphiles soient attirés par les lieux de tournage réels ne surprend pas les experts du secteur. Ces dernières années, la Nouvelle-Zélande a par exemple largement profité des adaptations cinématographiques du «Seigneur des Anneaux» et du «Hobbit» de Tolkien. Et la série à succès «Game of Thrones» a attiré en masse des touristes à Dubrovnik, en Croatie, désireux de découvrir «Port-Réal» en vrai.

Le col de la Furka, dans le canton d’Uri, et sa région ont eux aussi bénéficié d’un afflux de touristes à la suite d’un grand succès cinématographique. Le film de James Bond «Goldfinger» a fait de ce col le théâtre d’une course-poursuite inoubliable, qui a enthousiasmé autant les passionnés d’automobile que les cinéphiles. Par ailleurs, depuis la diffusion en 2019 de la série coréenne «Crash Landing on You» sur Netflix, des milliers de touristes asiatiques affluent chaque année dans le paisible village bernois d’Iseltwald.

Cette tendance s’appelle le «set jetting»

Le portail Expedia qualifie de «Set Jetting» cette tendance consistant à voyager sur des lieux de tournages populaires. Un rapport du site comparatif pour l’année 2026 montre que 53% des voyageurs ont davantage envie de ce type de vacances.

Marta Soligo, professeure adjointe en sociologie du tourisme à l’Université du Nevada (Etats-Unis), se montre critique à ce sujet, comme elle l’explique à Blick. «Les questions posées dans ce type d’analyses sont souvent trop vagues pour révéler les véritables motivations», estime cette spécialiste du tourisme.

Il y a aussi des inconvénients

L’experte confirme toutefois la tendance qu’elle qualifie d’«effet White Lotus», en référence à la série éponyme qui a entraîné un boom touristique à Taormina, en Italie. Ces dernières décennies, le tournage de séries télévisées a attiré un grand nombre de touristes dans de nombreuses régions. Marta Soligo met toutefois en garde contre les risques: «Le tourisme de masse pourrait devenir un problème, comme le montre le cas de Dubrovnik.» Avec jusqu’à 27 touristes par habitant, la ville médiévale figure, selon l’organisation «Responsible Travel», parmi les lieux les plus surpeuplés au monde.

Le maire, Mato Franković, a donc décidé en septembre dernier que seules les personnes ayant effectué une réservation au préalable seraient autorisées à accéder aux remparts. De plus, des restrictions d’accostage ont déjà été mises en place pour les navires de croisière afin de freiner l’afflux de touristes.

Concernant «L'Odyssée», l'experte estime qu'il est encore trop tôt pour prédire l'évolution de la situation. Cependant, l'afflux de visiteurs a déjà commencé. «Espérons que les institutions locales mettront en place des mesures préventives», ajoute Marta Soligo.