Un Roumain a vécu un véritable calvaire en Italie, passant près d'un mois en prison à la suite d'une erreur d'identité. Arrêté à Caorle près de Venise, il a été confondu avec un criminel recherché portant le même nom.

Les vacances italiennes virent au cauchemar pour un touriste roumain

Arrêté au premier jour de ses vacances italiennes par les carabiniers qui l'ont confondu avec un criminel recherché, un touriste roumain a passé près d'un mois en prison avant d'être libéré, rapportent vendredi son avocat et la presse italienne.

«Le cauchemar est terminé», a lancé Ovidiu A., un trentenaire roumain, en sortant jeudi de la prison de Pordenone (nord de l'Italie), raconte le «Corriere del Veneto». «Il a enfin pu embrasser sa femme et ses filles», qui l'attendaient depuis le 24 août, jour de son arrestation, s'est félicité auprès de l'AFP son avocat Stefano De Rosa.

Confondu avec un homonyme

Originaire de Iasi, en Roumanie, le touriste était venu passer quelques jours de vacances en famille à Caorle, près de Venise. Mais il a eu la malchance de porter le même nom qu'un autre Roumain condamné à deux ans de prison en Italie pour vol aggravé et recherché par la police.

Le nom, enregistré à l'hôtel, a déclenché une alerte et le touriste a été embarqué dès son premier petit déjeuner par les carabiniers. L'avocat a dû batailler pour récupérer les pièces prouvant qu'il s'agissait d'une confusion, car le premier procès pour vol aggravé remontait à 2014 et la condamnation définitive à 2020, a-t-il expliqué à l'AFP.

«Les systèmes informatiques de la police, des carabiniers, du tribunal et de la prison ne sont pas reliés et j'ai dû demander à chacun de me transmettre les documents», a-t-il expliqué. Selon «il Corriere del Veneto», le touriste et sa famille devraient rester quelques jours en Italie pour reprendre leurs vacances avant de rentrer en Roumanie.



