Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Israël l'affirme: elle n'a «aucune visée territoriale» sur le Liban
Israël n'a «aucune visée territoriale» sur le Liban, a affirmé mardi le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, alors que l'armée israélienne poursuit ses frappes contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans le pays voisin malgré le cessez-le-feu.
Israël «n'a aucune visée territoriale sur le Liban. Notre présence dans les zones situées le long de notre frontière nord n'a qu'un seul objectif: protéger nos citoyens», a insisté M. Saar lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue serbe Marko Djuric.
Source: AFP
Le Mossad se félicite d'opérations «révolutionnaires» en Iran et au Liban
Lors de la cérémonie annuelle de remise de distinctions, lundi, David Barnea, directeur des services de renseignements extérieurs, a affirmé que les opérations récompensées ont permis à l'organisation de «repousser les limites au Liban et en Iran», selon un communiqué publié mardi par le service de presse du gouvernement.
«Nous avons acquis des renseignements stratégiques et tactiques au cœur même des secrets de l'ennemi», a affirmé David Barnea, en ajoutant que le Mossad a «démontré de nouvelles capacités opérationnelles révolutionnaires dans les pays ciblés».
Un étroite collaboration avec l'armée israélienne est, selon lui, au cœur des opérations menées cette année, y compris lors de frappes pour la «neutralisation de hauts responsables». Une des opérations récompensées a inclus, selon le communiqué, des modus operandi incluant «des agents sur le terrain (...) permettant une infiltration clandestine en profondeur au cœur de Téhéran».
Source: AFP
L'Iran affirme que Washington n'est plus en position de «dicter sa politique»
L'Iran a déclaré mardi que les Etats-Unis n'étaient plus en mesure de «dicter leur politique» à d'autres pays, alors que Washington examine une nouvelle proposition de Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Les Etats-Unis ne sont plus en position de dicter leur politique à des nations indépendantes», a affirmé le porte-parole du ministère iranien de la Défense, Reza Talaei-Nik, cité par la télévision d'Etat. Washington doit renoncer à ses «exigences illégales et irrationnelles», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'Iran interdit les exportations d'acier
L'Iran a interdit les exportations d'acier, a indiqué mardi l'agence de presse Fars, alors que les deux plus grandes aciéries du pays avaient annoncé début avril être contraintes de cesser leurs activités à la suite de frappes israélo-américaines. La directive relative à cette interdiction a été publiée, selon l'administration des douanes, citée par l'agence, mentionnant le 26 avril pour son entrée en vigueur.
Source: AFP
L'armée israélienne ordonne l'évacuation de nouveaux villages dans le sud du Liban
L'armée israélienne, qui combat le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, a ordonné mardi l'évacuation de nouveaux villages dans le sud du Liban. «Avertissement urgent aux résidents du Liban se trouvant dans les villages et localités suivants», a indiqué sur X le porte-parole en arabe de l'armée israélienne, Avichay Adraee, énumérant une liste de 17 villages. Les habitants sont appelés à «évacuer immédiatement» leurs maisons et se diriger vers le «district de Saïda».
Source: AFP
La guerre au Moyen-Orient un «impact disproportionné» pour l'Asie-Pacifique
La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a estimé mardi que la guerre au Moyen-Orient avait eu un «impact disproportionné» sur la région Asie-Pacifique, et promis de travailler en étroite collaboration avec le Japon pour «faire face aux perturbations planétaires».
Penny Wong s'exprimait lors d'une visite à Tokyo, quelques jours avant un voyage de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi en Australie et au Vietnam, du 1er au 5 mai. Ce voyage de la dirigeante japonaise s'inscrit dans les efforts visant à renforcer la sécurité économique du pays et à garantir «un approvisionnement stable en énergie» ainsi qu'en minerais critiques, a expliqué mardi le principal porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara.
Lors de son séjour à Tokyo, Penny Wong a rencontré son homologue Toshimitsu Motegi et salué des chaînes d'approvisionnement «étroitement interconnectées» entre les deux pays, grâce auxquelles l'Australie a reçu du carburant en provenance du Japon.
Cette relation économique «est de plus en plus importante à mesure que nous faisons face aux perturbations planétaires», a-t-elle déclaré. «J'ai hâte de continuer à coordonner avec vous notre réponse à la suite de la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz et de l'impact disproportionné sur notre région», a-t-elle insisté. L'Asie-Pacifique dépend fortement des hydrocarbures des pays du Golfe pour ses approvisionnements énergétiques.
Source: AFP
La stabilité dans le Golfe passe par des «garanties crédibles» de sécurité pour l'Iran
Le retour de la sécurité et de la stabilité dans le Golfe passe par des «garanties crédibles» pour l'Iran contre toute nouvelle attaque américano-israélienne, a déclaré lundi l'ambassadeur iranien aux Nations unies.
«Une stabilité et une sécurité durables dans le Golfe et dans toute la région ne peuvent être garanties que par une cessation durable et permanente de toute agression contre l'Iran, accompagnée de garanties crédibles de non-répétition et du plein respect des droits et intérêts souverains légitimes de l'Iran», a déclaré Amir Saeid Iravani lors d'une session du Conseil de sécurité convoquée par Bahreïn.
Lors de la réunion à New York, des dizaines de pays ont condamné l'Iran pour son contrôle du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les exportations d'hydrocarbures des pays du Golfe vers le reste du monde.
Source: AFP
L'Iran révise le bilan de la frappe contre l'école de Minab à 155 morts
Le bombardement de l'école de Minab, dans le sud de l'Iran, au premier jour de la guerre au Moyen-Orient fin février, a tué 155 personnes dont 120 enfants, selon un bilan révisé à la baisse diffusé mardi par la télévision d'Etat, Irib.
Fin mars, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi avait déclaré devant l'ONU que «plus de 175 élèves et enseignants (avaient) été massacrés de sang-froid».
Mais d'après un nouveau bilan publié par Irib et des médias locaux, qui citent un responsable du pouvoir judiciaire iranien, «73 garçons, 47 filles, 26 enseignants, sept parents, un conducteur de car scolaire et un pharmacien de la clinique près de l'école sont morts en martyrs dans l'attaque de l'école de Minab».
Le bombardement de l'établissement a eu lieu le 28 février, au premier jour de l'offensive des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, qui a répliqué en frappant des cibles en Israël et dans la région.
Source: AFP
Des frappes israéliennes font quatre morts au Sud Liban
Le ministère libanais de la Santé a annoncé que des frappes israéliennes menées lundi sur le sud du pays ont tué quatre personnes dont une femme et fait 51 blessés, dont trois enfants, malgré le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban.
Selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres du ministère de la Santé, les frappes israéliennes ont tué au moins 40 personnes au Liban depuis le début de la trêve fragile le 17 avril.
Source: AFP
L'armée israélienne menace les pilleurs
Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, a lancé lundi un avertissement ferme à ses troupes sur les actes de pillage, affirmant également que l'utilisation des réseaux sociaux pour diffuser des messages «contestables» constituait une «ligne rouge». «Le phénomène de pillage, s'il existe, est honteux et risque de ternir l'image de l'armée israélienne. Si de tels incidents se sont produits, nous enquêterons dessus», a-t-il déclaré devant des officiers, selon un communiqué militaire.
Ses propos interviennent après que le journal israélien de gauche Haaretz a affirmé que des soldats dans le sud du Liban auraient pillé d'importantes quantités de biens civils, citant des témoignages de militaires et de commandants sur le terrain.
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des soldats israéliens se filmant en train de plaisanter tout en endommageant des biens à l'intérieur de maisons, dans ce qui semble être le sud du Liban. Une autre image d'un soldat utilisant une masse pour briser une statue de Jésus tombée d'une croix avait suscité une vague de condamnations internationales.
«Les conscrits et réservistes de l'armée ne doivent pas utiliser les réseaux sociaux comme outil de diffusion de messages controversés ou d'autopromotion. C'est une ligne rouge à ne pas franchir», a averti Zamir. «Ceux qui la franchiront feront l'objet de sanctions disciplinaires», a-t-il ajouté, précisant que «la normalisation de tels comportements peut être aussi dangereuse que les menaces opérationnelles».
Source: AFP
Une réunion à la Maison Blanche sur une proposition iranienne
Donald Trump a tenu lundi une réunion sur l'Iran où une proposition iranienne a été discutée, a confirmé la Maison Blanche, tandis que les négociations piétinent sur le cessez-le-feu et la réouverture à la navigation du détroit d'Ormuz. Selon le site Axios, l'Iran a transmis aux Etats-Unis une nouvelle proposition visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin à la guerre, et, à une date ultérieure seulement, négocier sur le dossier nucléaire.
«Je peux confirmer que le président a rencontré son équipe de sécurité nationale ce (lundi) matin» et «la proposition (iranienne) a été discutée», a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt, confirmant ces informations de presse. «Les lignes rouges du président concernant l'Iran ont été très clairement établies», a-t-elle ajouté lors d'un point presse.
Interviewé lundi par Fox News, le secrétaire d'Etat Marco Rubio a, lui, déclaré que les propositions iraniennes sur le détroit d'Ormuz ne répondaient pas aux demandes américaines. «Si ce qu'ils (les autorités iraniennes) entendent par "ouvrir le détroit", c'est: oui, le détroit est ouvert à condition que vous vous coordonniez avec l'Iran, que vous obteniez notre autorisation, sinon nous vous ferons sauter et vous devrez nous payer, alors ce n'est pas ouvrir le détroit», a-t-il affirmé.
«Ils ne peuvent pas normaliser - et nous ne pouvons pas tolérer qu'ils tentent de normaliser - un système dans lequel les Iraniens décident qui a le droit d'utiliser une voie navigable internationale, et combien vous devez leur payer pour l'utiliser», a ajouté le chef de la diplomatie américaine.
Source: AFP
Israël avertit: 2026 «pourrait encore être une année de combats»
Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a affirmé lundi que 2026 «pourrait encore être une année de combats» sur tous les fronts, selon un communiqué militaire.
«Depuis le 7 octobre (2023, NDLR), l'armée est engagée dans une campagne continue sur plusieurs fronts. Nous demeurons prêts et en alerte face à la possibilité d'une reprise de combats intenses sur l'ensemble de ces fronts - l'année 2026 pourrait encore être une année de combats sur chacun d'entre eux», a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir lors d'une rencontre avec des officiers.
Il a également insisté sur le besoin d'augmenter le nombre de soldats, une question centrale dans la société israélienne, affirmant que «l'impératif national est d'accroître le nombre de conscrits et de combattants, et nous insisterons sur ce point».
Source: AFP
Israël menace de brûler le Liban
Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a affirmé lundi que le Hezbollah allait conduire le Liban à la catastrophe, après l'opposition du chef de ce mouvement pro-iranien aux négociations directes entre le Liban et Israël.
«Naïm Qassem joue avec le feu, et ce feu brûlera le Hezbollah et tout le Liban (...) Si le gouvernement libanais continue de se réfugier sous l'aile de l'organisation terroriste Hezbollah, un feu éclatera et brûlera les cèdres du Liban», a déclaré Israël Katz à l'envoyée de l'ONU au Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, selon un communiqué publié par son bureau.
Israël Katz a aussi affirmé que le président libanais Joseph Aoun «jouait avec l'avenir du Liban», et ajouté qu'Israël n'accepterait pas un cessez-le-feu au Liban pendant la poursuite d'attaques contre les forces israéliennes et les communautés du nord d'Israël.
Les propos de Katz surviennent peu après que le chef du Hezbollah a qualifié les négociations israélo-libanaises «d'erreur dangereuse».
Source: AFP