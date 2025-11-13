Israël confirme que la dernière dépouille rendue est celle de l'un de ses otages
Israël a confirmé jeudi soir que la dépouille rendue un peu plus tôt à Gaza par les mouvements islamistes palestiniens Hamas et Jihad islamique était bien celle d'un otage, l'Israélien Meny Godard, tué le 7 octobre 2023 à l'âge de 73 ans.
«A l'issue du processus d'identification par l'Institut national médico-légal [...] des représentants de [l'armée] ont informé la famille de Meny Godard que leur proche avait été rapatrié en Israël», indique un communiqué du Bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Source: AFP
Deux adolescents palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie
L'Autorité palestinienne a annoncé jeudi soir la mort de deux adolescents de 15 ans sous des balles israéliennes près de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, où l'armée israélienne avait annoncé plus tôt avoir «éliminé deux terroristes».
Le ministère de la Santé palestinien a annoncé sans plus de détail «le martyre de Bilal Bahaa Ali Baaran (15 ans) et Mohammad Mahmoud Abou Ayache (15 ans) tués par des balles de l'occupation [Israël, NDLR], cet après-midi, jeudi, près de Beit Omar, au nord de Hébron».
L'armée israélienne avait indiqué plus tôt que des soldats en opération dans le secteur de Karmei Tzur, colonie juive voisine du village palestinien de Beit Omar, à quelques kilomètres au nord de Hébron, avaient «éliminé deux terroristes en passe de perpétrer une attaque». Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967.
Israël a reçu la dépouille d'un des quatre derniers otages à Gaza
Israël a reçu via le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) l'une des quatre dernières dépouilles gardées comme otages par le mouvement islamiste palestinien Hamas ou ses alliés à Gaza, a annoncé jeudi soir le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Le cercueil, remis dans la bande de Gaza à l'armée israélienne et au Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure israélienne, va être transféré en Israël et acheminé jusqu'à l'Institut national de médecine légale, à Tel-Aviv, afin que la dépouille soit identifiée, précise le communiqué.
Source: AFP
Le Hamas et le Jihad islamique annoncent la remise d'une nouvelle dépouille d'otage
Les branches armées du Hamas et du Jihad islamique ont annoncé la remise à 18h00 GMT d'une nouvelle dépouille d'un otage se trouvant à Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre dans le territoire palestinien sous la pression des Etats-Unis.
«Les Brigades Al-Quds (branche armée du Jihad islamique, NDLR) et les Brigades Ezzedine al-Qassam (branche militaire du Hamas, NDLR) vont remettre le corps d'un des prisonniers de l'occupation, qui a été retrouvé aujourd'hui dans la région de Morag au nord de la ville de Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, à 20h00 heure de Gaza» (18 heures GMT), écrit le Hamas dans un communiqué. Sur les 28 otages décédés que le Hamas a acceptés de remettre à Israël dans le cadre de l'accord, 24 ont été restitués à ce jour.
Source: AFP
Des tortures «généralisées» de Palestiniens détenus en Israël dénoncées à l'ONU
Israël a été mis en cause mardi et mercredi devant le Comité de l'ONU contre la torture, qui a fait état de nombreux rapports pointant des actes de torture contre des détenus palestiniens dans ce pays, en particulier depuis le 7 octobre 2023.
«Le Comité a été profondément consterné par les descriptions (...) de ce qui semble être des actes de torture et de mauvais traitements systématiques et généralisés infligés aux Palestiniens», a déclaré mardi le rapporteur Peter Vedel Kessing au début de l'examen d'Israël devant le Comité à Genève. «Dans tous les nombreux rapports que nous avons reçus de sources diverses et fiables (...) il est affirmé que la torture est devenue un outil délibéré et généralisé (...) de l'arrestation à l'interrogatoire jusqu'à l'emprisonnement», a-t-il poursuivi.
Parmi les tortures relevées dans ces rapports cités par le Comité figurent «des passages à tabac sévères, y compris sur les parties génitales, des chocs électriques, le maintien forcé dans des positions de stress prolongées, des conditions de détention délibérément inhumaines et la privation de nourriture, la simulation de noyade, ainsi que des insultes sexuelles et des menaces de viol généralisées».
Source: AFP
Israël annonce l'ouverture permanente d'un point de passage de l'aide vers Gaza
Les autorités israéliennes ont annoncé mercredi l'ouverture permanente du point de passage de Zikim, au nord de la bande de Gaza, pour permettre l'entrée d'aide humanitaire internationale dans le territoire palestinien, ravagé par plus de deux ans de guerre.
«Le point de passage de Zikim a été ouvert (...) pour l'entrée de camions d'aide humanitaire» qui «sera acheminée par l'ONU et des organisations internationales après (...) des inspections de sécurité approfondies», a écrit sur X le Cogat, l'organisme du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens.
Interrogé par l'AFP, un porte parole du Cogat a précisé que le passage de Zikim resterait désormais ouvert «de manière permanente», comme celui de Kerem Shalom, au sud du territoire, par lequel la majeure partie de l'aide a été acheminée depuis le début de la guerre en octobre 2023.
Source: AFP
Des colons israéliens arrêtés après des attaques contre des Palestiniens
La police et l'armée israéliennes ont annoncé mardi que les forces de sécurité avaient arrêté plusieurs colons israéliens à la suite d'affrontements violents près de Tulkarem, en Cisjordanie occupée. Durant les faits, des Palestiniens ont été blessés et des biens détruits.
L'armée a indiqué avoir envoyé des troupes après que «des civils israéliens masqués (...) ont attaqué des Palestiniens et incendié des biens dans la région». De son côté, la police a affirmé avoir arrêté quatre suspects en lien avec les violences survenues «plus tôt dans la journée dans les villages de Beit Lid et Deir Charaf», dans le nord de la Cisjordanie.
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a indiqué que le mois d'octobre 2025 avait été le plus violent en matière d'attaques de colons depuis le début du recensement en 2006, avec 264 incidents ayant provoqué des blessés ou des dégâts matériels. Très peu d'auteurs de ces attaques ont été poursuivis par les autorités israéliennes.
Source: AFP
La «peine de mort pour les terroristes» passe la première lecture au Parlement israélien
Le Parlement israélien a adopté lundi soir en première lecture une proposition de loi visant à instaurer «la peine de mort pour les terroristes», texte taillé sur mesure pour s'appliquer aux Palestiniens reconnus coupables d'attaques ou d'attentats meurtriers anti-israéliens.
Le texte a été adopté à une majorité de 39 voix contre 16. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite israélienne, avait menacé de cesser de voter avec la majorité soutenant le Premier ministre Benjamin Netanyahu (droite) si cette proposition présentée par une élue de son parti n'était pas soumis à un vote à la Knesset.
Des votes en deuxième et en troisième lectures sont encore nécessaires pour que le texte puisse devenir loi.
Source: AFP
Le chef d'état-major demande une «enquête systémique» sur le 7-Octobre, Netanyahu refuse
Le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, a appelé lundi à une «enquête systémique» sur le 7-Octobre à l'heure où le gouvernement refuse l'établissement d'une commission nationale d'enquête permettant d'établir les responsabilités dans l'échec des autorités à prévenir l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue Israël.
Eyal Zamir a formulé cette demande après la publication du rapport d'un comité d'experts mandaté par ses soins marquant la fin des enquêtes au sein de l'armée sur les défaillances ayant mené au drame du 7 octobre 2023 et concluant à une «défaillance systémique et organisationnelle de longue date».
En dépit de sondages montrant qu'une large majorité d'Israéliens, quelles que soient leurs tendances politiques, soutiennent l'établissement d'une commission nationale d'enquête sur le 7-Octobre, le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu s'y oppose.
Sommé par l'opposition de s'exprimer sur la question, Netanyahu a redit lundi devant les députés qu'il était opposé à la mise en place d'une commission nationale d'enquête, qui serait selon lui un «outil politique» aux mains de ses adversaires. Il a suggéré plutôt la création d'une commission d'enquête «avec un large accord national» sur le modèle américain après le 11-Septembre. Proposition immédiatement rejetée par l'opposition.
Source: AFP
Le Ministère de la santé de Gaza annonce avoir reçu 15 corps de Palestiniens dans le cadre de la trêve
Le Ministère de la santé opérant à Gaza a annoncé avoir reçu lundi les corps de 15 prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu sous l'égide des Etats-Unis.
«Le ministère de la Santé annonce la réception de 15 corps de martyrs libérés aujourd'hui par l'occupant israélien par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, ce qui porte à 315 le nombre total de corps reçus» dans le cadre de l'échange convenu d'otages et de prisonniers, a-t-il indiqué dans un communiqué.
Ces dépouilles ont été rendues par Israël en échange du corps de l'officier israélien Hadar Goldin, tué en 2014 à Gaza et rapatrié dimanche.