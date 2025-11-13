Des tortures «généralisées» de Palestiniens détenus en Israël dénoncées à l'ONU

Israël a été mis en cause mardi et mercredi devant le Comité de l'ONU contre la torture, qui a fait état de nombreux rapports pointant des actes de torture contre des détenus palestiniens dans ce pays, en particulier depuis le 7 octobre 2023.

«Le Comité a été profondément consterné par les descriptions (...) de ce qui semble être des actes de torture et de mauvais traitements systématiques et généralisés infligés aux Palestiniens», a déclaré mardi le rapporteur Peter Vedel Kessing au début de l'examen d'Israël devant le Comité à Genève. «Dans tous les nombreux rapports que nous avons reçus de sources diverses et fiables (...) il est affirmé que la torture est devenue un outil délibéré et généralisé (...) de l'arrestation à l'interrogatoire jusqu'à l'emprisonnement», a-t-il poursuivi.

Parmi les tortures relevées dans ces rapports cités par le Comité figurent «des passages à tabac sévères, y compris sur les parties génitales, des chocs électriques, le maintien forcé dans des positions de stress prolongées, des conditions de détention délibérément inhumaines et la privation de nourriture, la simulation de noyade, ainsi que des insultes sexuelles et des menaces de viol généralisées».

Source: AFP