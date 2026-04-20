Une vidéo montre l'attaque américaine contre un cargo iranien

Le commandement central des Etats-Unis (CENTCOM) confirme que la marine américaine a bel et bien ouvert le feu sur le cargo iranien M/V Touska, comme annoncé plus tôt par Donald Trump. Le navire, parti de Chine et en route vers Bandar Abbas, aurait ignoré pendant six heures plusieurs avertissements radio et aurait tenté de forcer un blocus naval américain.

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Face à l'absence de réponse de l'équipage, le destroyer américain a tiré sur la salle des machines avant d'intercepter et d'arraisonner le navire. Des Marines ont ensuite pris le contrôle du cargo, désormais sous autorité américaine.

Le CENTCOM décrit une opération comme «ciblée, professionnelle et proportionnée». Selon Washington, 25 navires iraniens ont déjà été contraints de faire demi-tour, tandis que cet incident marque un durcissement des mesures autour du détroit d'Ormuz.