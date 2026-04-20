Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Alors que l'ultimatum expire déjà ce 21 avril, l'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2300 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Une vidéo montre l'attaque américaine contre un cargo iranien
Le commandement central des Etats-Unis (CENTCOM) confirme que la marine américaine a bel et bien ouvert le feu sur le cargo iranien M/V Touska, comme annoncé plus tôt par Donald Trump. Le navire, parti de Chine et en route vers Bandar Abbas, aurait ignoré pendant six heures plusieurs avertissements radio et aurait tenté de forcer un blocus naval américain.
Face à l'absence de réponse de l'équipage, le destroyer américain a tiré sur la salle des machines avant d'intercepter et d'arraisonner le navire. Des Marines ont ensuite pris le contrôle du cargo, désormais sous autorité américaine.
Le CENTCOM décrit une opération comme «ciblée, professionnelle et proportionnée». Selon Washington, 25 navires iraniens ont déjà été contraints de faire demi-tour, tandis que cet incident marque un durcissement des mesures autour du détroit d'Ormuz.
L'Iran promet de «riposter bientôt» à la saisie d'un cargo par les Etats-Unis
L'Iran a promis lundi de «riposter bientôt» à la prise de contrôle par la marine américaine d'un de ses cargos qui tentait de forcer le blocus des ports iraniens imposé par les Etats-Unis. «Les forces armées de la République islamique d'Iran riposteront bientôt et prendront des mesures de représailles contre cet acte de piraterie armée et contre les militaires américains», a écrit sur Telegram le porte-parole de l'état-major iranien.
Il a accusé les Etats-Unis d'avoir «violé le cessez-le-feu» de deux semaines en vigueur depuis le 8 avril. Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche sur son réseau Truth Social que la marine américaine avait tiré en mer d'Oman sur le cargo Touska, battant pavillon iranien et visé par des sanctions du Trésor américain, et en avait pris le contrôle.
L'Iran avait levé vendredi son blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite normalement un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel, mais avait annoncé samedi en reprendre «le strict contrôle», face à la décision des Etats-Unis de maintenir leur blocus de ses ports.
Dans un précédent message dimanche, Donald Trump avait accusé Téhéran d'avoir violé le cessez-le-feu, qui expire mercredi, en lançant des attaques samedi dans le détroit d'Ormuz, visant notamment un navire français et un autre britannique, selon lui.
Source: AFP
La marine américaine a tiré sur un cargo iranien dans le golfe d'Oman et en a pris le contrôle, annonce Trump
L'Iran ne compte pas pour l'heure participer à de nouveaux pourparlers avec les Etats-Unis, qui avaient de leur côté annoncé renvoyer une équipe de négociateurs au Pakistan, a rapporté dimanche la télévision d'Etat.
Le vice-président américain JD Vance, qui avait déjà mené la délégation à Islamabad le 11 avril pour des discussions en vue d'obtenir une fin durable de la guerre au Moyen-orient, doit arriver sur place lundi soir, selon le président Donald Trump.
A trois jours de l'expiration du cessez-le-feu, la télévision d'Etat iranienne (Irib) a indiqué qu'il n'y avait «actuellement pas de plans de participer à la prochaine session de discussions Iran-Etats-Unis», citant des sources iraniennes.
Source: AFP
Le pétrole s'envole à nouveau en Asie après le regain de tensions au Moyen-Orient
Les prix du pétrole s'envolent à nouveau lundi en début d'échanges asiatiques, le baril de WTI bondissant de plus de 8%, après la saisie d'un cargo iranien par les Etats-Unis et alors que l'Iran continue de paralyser le trafic dans le détroit d'Ormuz.
Vers 23H45 GMT, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, grimpait de 8,04% à 90,59 dollars, tandis que le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, gagnait 6,88% à 96,60 dollars.
L'Iran a promis lundi de «riposter bientôt» à la prise de contrôle par la marine américaine d'un de ses cargos. Le président américain Donald Trump avait annoncé plus tôt que la marine américaine avait ouvert le feu sur le cargo iranien Touska dans le golfe d'Oman et en avait pris le contrôle.
Par ailleurs, Téhéran ne compte actuellement pas «participer à la prochaine session de discussions Iran/Etats-Unis», a rapporté dimanche la télévision d'Etat iranienne. Face au maintien du blocus américain de ses ports, l'Iran avait annoncé samedi en reprendre «le strict contrôle», revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime où transite d'ordinaire un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz.
Source: AFP
La marine américaine a tiré sur un cargo iranien dans le golfe d'Oman et en a pris le contrôle, annonce Trump
La marine militaire américaine a ouvert le feu sur un cargo iranien qui tentait de forcer le blocus des ports iraniens par les Etats-Unis et en a pris le contrôle, a affirmé dimanche Donald Trump sur son réseau Truth Social.
Le cargo Touska, battant pavillon iranien, »a tenté de franchir notre blocus maritime, et mal lui en a pris«, a écrit le président américain.
Un destroyer américain a intercepté le cargo «dans le golfe d'Oman et lui a ordonné de s'arrêter», mais l'équipage ayant refusé d'obéir, le navire de guerre l'a immobilisé en tirant sur la salle des machines et «les Marines américains ont maintenant le contrôle du navire», selon Donald Trump.
Source: AFP
Pour Milei, la guerre contre l'Iran était «la bonne chose à faire»
En visite à Jérusalem, le président argentin Javier Milei a affirmé dimanche que la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran était «la bonne chose à faire». Il a exprimé un «soutien ferme» à ces deux pays, les qualifiant de «frères dans la souffrance».
«L'Argentine a été victime d'attaques terroristes lâches» au début des années 1990, «toutes deux orchestrées par la République islamique d'Iran», a-t-il ajouté, dans un communiqué conjoint avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.
La justice argentine attribue à l'Iran la planification de l'attentat contre l'Association mutuelle israélite argentine (AMIA) en 1994 et tient le mouvement pro-iranien Hezbollah pour responsable de l'attaque contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires en 1992. Les auteurs de ces deux attentats restent impunis.
Le Premier ministre israélien a salué de son côté la «clarté morale» du président argentin, qui se tient aux côtés d'Israël, «du peuple juif» et s'oppose aux "calomnies antisémites».
Source: ATS
Israël dit enquêter sur une photo montrant un soldat frappant une statue de Jésus au Liban
L'armée israélienne a déclaré dimanche qu'elle examinait l'authenticité d'une image circulant sur les réseaux sociaux et semblant montrer un soldat qui frappe une statue de Jésus-Christ avec une masse dans le sud du Liban.
«Si cette photo est bien réelle et récente, ces actes ne sont ni conformes aux valeurs de Tsahal (l'armée israélienne, NDLR), ni au comportement attendu de ses soldats», a déclaré sur X le porte-parole militaire Nadav Shoshani, précisant que l'armée en examinait l'authenticité.
«L'incident fera l'objet d'une enquête approfondie et minutieuse et, si nécessaire, des mesures seront prises», a-t-il ajouté. L'image semble montrer un soldat israélien utilisant une masse pour frapper la tête d'une statue de Jésus crucifié qui était tombée de sa croix.
Des médias arabes ont affirmé que la statue se trouvait dans le village chrétien de Debl, dans le sud du Liban, près de la frontière avec Israël. La municipalité de Debl a indiqué à l'AFP que la statue se trouvait bien dans le village, mais n'a pas pu confirmer qu'elle avait été endommagée. Les troupes israéliennes sont restées dans la zone et ont démoli dimanche de nouvelles maisons, selon l'agence de presse officielle libanaise, ANI.
Source: AFP
Détroit d'Ormuz: un navire du français CMA CGM «a fait l'objet de tirs de semonce»
Un navire de CMA CGM «a fait l'objet hier (samedi) de tirs de semonce» dans le détroit d'Ormuz et son «équipage est sain et sauf», a indiqué dimanche à l'AFP le groupe français de transport maritime dans une brève déclaration.
L'Organisation maritime internationale (OMI) a de son côté précisé que le navire CMA CGM Everglade avait été «endommagé» samedi, sans plus de précision.
Le président américain Donald Trump avait affirmé plus tôt dimanche, sur son réseau Truth Social, que des tirs iraniens avaient visé un «navire français» ainsi qu'un cargo britannique.
Source: AFP
L'Iran n'a pas encore décidé de sa participation aux discussions d'Islamabad avec Washington (médias iraniens)
L'Iran n'a pas encore décidé s'il participerait aux négociations à Islamabad annoncées par Donald Trump pour obtenir une fin durable à la guerre au Moyen-Orient, selon des médias iraniens qui avancent la levée du blocus naval américain comme condition préalable.
D'après les agences de presse Fars et Tasnim, citant des sources anonymes, l'Iran n'a pas encore pris de décision. L'agence officielle Irna indique de son côté qu'il n'y a «aucune perspective claire de négociations fructueuses», citant, outre le blocus, les «exigences déraisonnables» de Washington.
Source: AFP
Trump annonce que JD Vance n'ira pas négogocier, avant d'être démenti par... la Maison-Blanche
Le vice-président américain JD Vance ne conduira pas la délégation américaine pour négocier avec l'Iran lundi à Islamabad, a affirmé dimanche Donald Trump dans un entretien avec un journaliste de la chaîne ABC. Le président américain invoque des raisons de sécurité.
«Je viens juste de raccrocher avec le président Trump, il m'a dit que le vice-président Vance ne conduirait pas la délégation américaine à Islamabad, la capitale du Pakistan, a déclaré à l'antenne de ABC le journaliste Jonathan Karl. «Il a dit que c'était pour des raisons de sécurité», a précisé le journaliste.
Peu de temps après, la Maison-Blanche a affirmé que le vice-président se rendrait bel et bien à Islamad, contredisant ainsi son principal locataire. Le flou reste donc total quant à sa participation aux pourparlers.
JD Vance avait mené le week-end dernier la délégation américaine lors de premières négociations avec des responsables iraniens qui s'étaient soldées par un échec.
Source: AFP
Israël usera de «toute sa force» au Liban malgré la trêve en cas de menace
Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré dimanche que l'armée avait reçu pour instruction d'utiliser «toute sa force» au Liban, malgré le cessez-le-feu en cours, si les troupes israéliennes faisaient l'objet d'une «quelconque menace».
Lors d'un événement en Cisjordanie occupée, il a ajouté que l'armée avait également reçu l'ordre «de détruire les maisons dans les villages (en première ligne) proches de la frontière qui servaient, à tous égards, de postes avancés terroristes du Hezbollah et menaçaient les communautés israéliennes», en parlant du mouvement pro-iranien qu'Israël combat.
Source: AFP
L'Iran réitère que le blocus naval américain constitue une violation du cessez-le-feu
L'Iran a réaffirmé dimanche que le blocus naval américain constituait «non seulement une violation du cessez-le-feu», mais également «un acte illégal et criminel», au moment où Donald Trump reprochait à Téhéran de rompre la trêve dans le détroit d'Ormuz.
«En infligeant délibérément une punition collective à la population iranienne, il équivaut à un crime de guerre et à un crime contre l'humanité», a ajouté sur X le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.
Source: AFP
Macron recevra mardi le Premier ministre libanais, annonce l'Elysée
Emmanuel Macron recevra mardi le Premier ministre libanais Nawaf Salam, a indiqué dimanche l'Elysée, alors que la situation reste très instable au Liban où un cessez-le-feu fragile est entré en vigueur.
«Cette visite sera l'occasion pour le chef de l'Etat de rappeler son attachement au respect plein et entier du cessez-le-feu au Liban, le soutien de la France à l'intégrité territoriale du pays et aux actions entreprises par l'Etat libanais pour assurer la souveraineté pleine et entière du pays et le monopole des armes», a souligné la présidence française.
Les deux dirigeants aborderont en outre «le soutien humanitaire aux populations déplacées et la poursuite des réformes économiques et financières indispensables à la consolidation de la souveraineté du Liban, à sa reconstruction et au rétablissement de sa prospérité».
La venue de Nawaf Salam intervient également après la mort samedi d'un Casque bleu français dans une embuscade attribuée au Hezbollah et qui a aussi fait trois blessés.
Source: AFP