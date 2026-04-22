Trump n'exclut pas une reprise des discussions avec l'Iran

Les Gardiens de la Révolution disent avoir saisi deux navires tentant de passer le détroit d'Ormuz

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont affirmé mercredi que leurs forces navales avaient intercepté deux navires tentant de franchir le détroit d'Ormuz et les avaient dirigés vers les eaux territoriales iraniennes.

«Les forces navales du Corps des Gardiens de la Révolution islamique ont identifié et stoppé ce matin dans le détroit d'Ormuz deux navires en infraction», ont indiqué les Gardiens dans un communiqué. «Les deux navires en infraction ont été saisis par les forces navales des Gardiens de la Révolution et dirigés vers la côte iranienne», ont-ils ajouté.

Ils ont identifié l'un des navires comme étant le «MSC-FRANCESCA», affirmant qu'il appartenait «au régime sioniste» – en référence à Israël – et l'autre comme l'«EPAMINONDAS» jugeant qu'il «altérait les systèmes de navigation et mettait en péril la sécurité maritime».

Les Gardiens ont en outre mis en garde contre toute action contraire aux réglementations de la République islamique dans le détroit, «ainsi que contre toute activité nuisant à la sécurité de la navigation» dans cette voie maritime.

Source: AFP