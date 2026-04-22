Trump n'exclut pas une reprise des discussions avec l'Iran

Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Trump juge «possible» une reprise des discussions avec l'Iran dans les prochains jours
Donald Trump a jugé «possible» que les discussions avec l'Iran reprennent dans les prochains jours, dans un échange de textos mercredi avec le New York Post.
«C'est possible! Président DJT», a-t-il écrit en réponse à une journaliste du tabloïd, qui l'interrogeait sur la probabilité que des discussions se tiennent dans les prochaines «36 à 72 heures», donc d'ici vendredi. Le président américain a annoncé mardi prolonger son cessez-le-feu afin de permettre des négociations avec Téhéran, sans donner de nouvelle échéance.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution disent avoir saisi deux navires tentant de passer le détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont affirmé mercredi que leurs forces navales avaient intercepté deux navires tentant de franchir le détroit d'Ormuz et les avaient dirigés vers les eaux territoriales iraniennes.
«Les forces navales du Corps des Gardiens de la Révolution islamique ont identifié et stoppé ce matin dans le détroit d'Ormuz deux navires en infraction», ont indiqué les Gardiens dans un communiqué. «Les deux navires en infraction ont été saisis par les forces navales des Gardiens de la Révolution et dirigés vers la côte iranienne», ont-ils ajouté.
Ils ont identifié l'un des navires comme étant le «MSC-FRANCESCA», affirmant qu'il appartenait «au régime sioniste» – en référence à Israël – et l'autre comme l'«EPAMINONDAS» jugeant qu'il «altérait les systèmes de navigation et mettait en péril la sécurité maritime».
Les Gardiens ont en outre mis en garde contre toute action contraire aux réglementations de la République islamique dans le détroit, «ainsi que contre toute activité nuisant à la sécurité de la navigation» dans cette voie maritime.
Source: AFP
Plus de 62'000 logements détruits ou endommagés au Liban par Israël dans la dernière guerre
Plus de 62'000 logements ont été détruits ou endommagés dans les opérations israéliennes en plus de six semaines de guerre, a indiqué mercredi un responsable libanais. «En près de 45 jours (de guerre), nous avons recensé 21'700 logements détruits, et 40'500 endommagés», a affirmé le secrétaire général du Conseil national de la recherche scientifique (CNRS), Chadi Abdallah, lors d'une conférence de presse.
Entre le 2 mars et l'entrée en vigueur d'une trêve le 17 avril, Israël a mené des frappes massives sur le Liban. Dans le même temps, il effectue des opérations de destruction de maisons à l'explosif dans des localités frontalières qu'il occupe dans le sud et dont il empêche le retour des habitants, selon les autorités libanaises, des témoins et des images de l'AFP depuis le territoire israélien.
Selon les estimations du CNRS, «428 habitations ont été détruites au cours des trois premiers jours» de la trêve. Le Liban va demander lors de pourparlers prévus jeudi avec Israël à Washington une extension de la trêve d'un mois, a indiqué mercredi une source officielle à l'AFP.
Source: AFP
Un 2e militaire français de la Finul est mort des suites de ses blessures
Un deuxième militaire français de la Finul, la mission de l'ONU au Liban, est mort mercredi «des suites de ses blessures» infligées au Liban «par des combattants du Hezbollah», dans «la même embuscade» qui a tué samedi l'adjudant Florian Montorio, a annoncé Emmanuel Macron.
«Le caporal-chef Anicet Girardin du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, rapatrié hier du Liban où il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah, est mort ce matin des suites de ses blessures», a déclaré le président sur le réseau X, ajoutant que la Nation saluait «avec émotion» sa mémoire «et son sacrifice».
Source: AFP
Pourparlers avec Israël: le Liban va demander une extension d'un mois de la trêve
Le Liban va demander lors des pourparlers prévus jeudi avec Israël à Washington une extension d'un mois de la trêve, a indiqué mercredi une source officielle à l'AFP.
«Le Liban demandera l'extension pour un mois de la trêve, le strict respect du cessez-le-feu et l'arrêt par Israël des opérations de dynamitage et de destruction dans les zones où il est présent», a indiqué cette source à l'AFP.
Le président Joseph Aoun a de son côté déclaré mercredi que «des contacts sont en cours pour prolonger le cessez-le-feu», expirant dimanche, de dix jours.
Source: AFP
Israël appelle le Liban à «travailler ensemble» contre le Hezbollah pro-iranien
Le ministre israélien des Affaires étrangères a appelé mercredi le Liban à déployer des efforts conjoints avec Israël pour lutter contre le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, à la veille de négociations prévues entre les deux pays.
«Demain, les discussions directes entre Israël et le Liban reprendront à Washington D.C. Je lance un appel au gouvernement du Liban: travaillons ensemble contre l'Etat terroriste que le Hezbollah a construit sur votre territoire», a déclaré Gideon Saar à des diplomates lors d'une cérémonie marquant le 78? anniversaire de l'indépendance d'Israël.
Source: AFP
Un cargo quittant l'Iran stoppé par des tirs
Un cargo quittant l'Iran a été visé mercredi par des tirs, a indiqué l'agence de sécurité martitime britannique UKMTO, alors que les Etats-Unis maintiennent un blocus des ports iraniens.
Le navire, qui se trouvait à 8 milles nautiques à l'ouest de l'Iran, «a signalé avoir essuyé des tirs et est actuellement immobilisé en mer», a rapporté l'UKMTO, en ajoutant que l'équipage était «sain et sauf» et qu'aucun dommage n'avait été signalé. L'agence avait fait état plus tôt de tirs iraniens contre un porte-conteneur au large d'Oman.
Source: AFP
Un porte-conteneur visé par des tirs iraniens au large d'Oman
Un porte-conteneur a été visé mercredi par des tirs iraniens au large d'Oman, provoquant des dégâts mais sans faire de victimes, a indiqué l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.
Le navire, qui se trouvait à 15 milles nautiques au nord-est d'Oman, a été «approché par une vedette du Corps des Gardiens de la Révolution, sans avertissement par radio, qui a ensuite ouvert le feu provoquant d'importants dégâts à la passerelle», a dit l'UKMTO.
«Aucun incendie ni impact environnemental n'a été signalé. L'équipage est sain et sauf», a-t-elle ajouté. Selon la société de renseignement Vanguard Tech, il s'agit d'un navire battant pavillon libérien, «qui avait été informé qu'il avait la permission de traverser le détroit d'Ormuz». L'agence de presse iranienne Tasnim a affirmé de son côté que le navire avait «ignoré les avertissements des forces armées iraniennes».
Le navire a été identifiée par Vanguard Tech comme étant le porte-conteneur Euphoria, battant pavillon panaméen. Selon le site Marinetraffic, il se dirigeait vers le port saoudien de Jeddah, en provenance de celui de Jebel Ali aux Emirats arabes unis.
Source: AFP
Le pétrole en baisse après la prolongation du cessez-le-feu annoncée par Trump
Les prix du pétrole reculent et les Bourses jouent l'attentisme mercredi en début d'échanges en Asie, dans un marché s'interrogeant sur la prolongation par Donald Trump du cessez-le-feu face à un Iran menaçant.
Vers 00H25, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, pour livraison en juin, se repliait de 0,29% à 89,41 dollars, après avoir été un peu plus tôt en hausse d'environ 1%. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, pour livraison en juin, cédait lui 0,19% à 98,29 dollars.
A quelques heures de la fin du compte à rebours, le président américain Donald Trump s'est résolu mardi à prolonger jusqu'à nouvel ordre la trêve observée avec l'Iran depuis le 8 avril. Tout en précisant que le blocus américain des ports iraniens allait se poursuivre.
Téhéran a de son côté menacé de s'en prendre à nouveau à ses voisins du Golfe et de frapper leurs infrastructures pétrolières. La République islamique avait repris ce week-end le quasi-blocage du détroit d'Ormuz, par où transite d'ordinaire un cinquième de l'approvisionnement mondial de brut. Face à l'incertitude de la situation, les investisseurs restent sur leur garde.
Source: AFP
Londres accueille des discussions sur la mission à Ormuz
Le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait accueillir mercredi et jeudi des militaires d'une trentaine de pays pour discuter de la formation d'une mission dirigée par le Royaume-Uni et la France afin de protéger la navigation dans le détroit d'Ormuz.
Cette conférence permettra de «faire progresser la planification détaillée» de la réouverture du détroit dès que les conditions le permettront, suite aux «avancées» réalisées lors des pourparlers de Paris la semaine dernière, a précisé le ministère britannique de la Défense.
«L'objectif aujourd'hui et demain est de traduire le consensus diplomatique en un plan commun pour garantir la liberté de navigation dans le détroit et soutenir un cessez-le-feu durable», a déclaré le ministre britannique de la Défense John Healey, cité dans un communiqué. Il s'est dit confiant que «des progrès concrets puissent être accomplis».
Ces discussions interviennent dans la foulée de pourparlers sur ce détroit stratégique, ayant réuni vendredi à Paris plus de 40 pays sous la houlette du Premier ministre britannique Keir Starmer et du président français Emmanuel Macron. Keir Starmer a indiqué que la France et le Royaume-Uni dirigeraient une mission multinationale pour assurer la liberté de navigation dans le détroit «dès que les conditions le permettront»
Source: AFP
Le médiateur pakistanais salue la prolongation du cessez-le-feu annoncée par Trump
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le pays joue un rôle de médiateur dans le conflit opposant les Etats-Unis à l'Iran, a salué mercredi l'extension du cessez-le-feu annoncée par Donald Trump.
«Je remercie sincèrement le président Trump d'avoir gracieusement accepté notre demande de prolongation du cessez-le-feu afin de permettre aux efforts diplomatiques en cours de se poursuivre», a indiqué sur X Shehbaz Sharif, précisant s'exprimer également au nom du chef d'état-major, le maréchal Asim Munir.
«Fort de la confiance qui lui est accordée, le Pakistan poursuivra ses efforts en vue d'un règlement négocié du conflit», a ajouté le dirigeant. Donald Trump a annoncé mardi une extension sine die du cessez-le-feu dont il avait précédemment fixé l'expiration à mercredi soir, disant vouloir donner davantage de temps à la diplomatie.
Un nouveau round de discussions initialement annoncé pour le début de semaine à Islamabad a toutefois lui aussi été ajourné sine die. «J'espère sincèrement que les deux parties continueront à respecter le cessez-le-feu et parviendront à conclure un 'accord de paix' global lors du deuxième cycle de négociations prévu à Islamabad, afin de mettre définitivement fin au conflit», a souligné Shehbaz Sharif mercredi.
Source: AFP
J.D. Vance ne partira pas pour le Pakistan
La Maison Blanche a confirmé que le vice-président J.D. Vance, chargé de mener d'éventuelles nouvelles discussions avec l'Iran au Pakistan, ne quitterait pas Washington mardi, comme c'était initialement prévu.
«A la lumière du message du président Trump sur Truth Social, confirmant que les Etats-Unis attendent une proposition unifiée des Iraniens, le voyage au Pakistan n'aura pas lieu aujourd'hui», a indiqué un haut responsable de l'exécutif américain, dans une déclaration transmise à la presse.
Source: AFP