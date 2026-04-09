Trump lance un ultimatum à l'Europe sur le détroit d'Ormuz

Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Trump met la pression sur l'Europe sur le détroit d'Ormuz
Trump ne relâche pas la pression. Selon le quotidien «Der Spiegel», il a lancé un nouvel ultimatum à l'Europe pour qu'elle soutienne les Etats-Unis dans le détroit d'Ormuz.
Il exigerait désormais des engagements concrets, notamment le déploiement de navires de guerre ou d'autres formes de soutien militaire. Plusieurs diplomates estiment que ces demandes constituent un ultimatum.
L'information a été transmise aux Etats par le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, qui a rencontré Trump mercredi soir pour discuter de la situation entre les Etats alliés de l’OTAN.
Toutefois, Trump n'a pas encore clairement indiqué quand il s'attend à ce que ces engagements soient pris.
Source: AFP
Netanyahu promet de continuer «à frapper le Hezbollah partout où il le faudra»
Israël frappera le mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah «partout où il le faudra», a déclaré jeudi le Premier ministre Benjamin Netanyahu, au lendemain de meurtrières frappes israéliennes sur le Liban.
«Nous continuons à frapper le Hezbollah avec force, précision et détermination», a-t-il écrit sur son compte X. «Notre message est clair: quiconque s'en prend aux civils israéliens sera frappé. Nous continuerons à frapper le Hezbollah partout où il le faudra, jusqu'à ce que nous ayons pleinement rétabli la sécurité pour les habitants du nord» d'Israël, a-t-il ajouté.
Une stratégie critiquée par la cheffe de la diplomatie européenne. Les frappes israéliennes meurtrières au Liban mettent le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran «à rude épreuve», a averti jeudi sur le réseau X la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas.
«Les frappes israéliennes ont tué des centaines de personnes la nuit dernière, ce qui rend difficile de soutenir que des actions aussi brutales relèvent de la légitime défense», a-t-elle également déclaré. «La trêve avec l'Iran doit inclure le Liban.»
Source: AFP
Pour l'Iran, les frappes israéliennes au Liban rendent les négociations «dénuées de sens»
Les frappes au Liban mercredi, qui ont fait plus de 200 morts, témoignent du «non-respect des engagements» par Israël, «rendant les négociations dénuées de sens», a estimé jeudi sur X le président iranien Massoud Pezeshkian.
«Nos mains restent sur la gâchette. L'Iran n'abandonnera jamais ses frères et soeurs libanais», a-t-il ajouté, alors que des pourparlers sont prévus en fin de semaine entre Washington et Téhéran sous médiation pakistanaise.
Source: AFP
Pour l'Iran, le Liban est «inséparable» de l'accord de cessez-le-feu
L'Iran a prévenu jeudi que le Liban constituait une «partie inséparable» de l'accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient, ajoutant que toute violation de la trêve provoquerait une "réponse ferme" de sa part.
«Le Liban et l'Axe de la Résistance tout entier, en tant qu'alliés de l'Iran, forment une partie inséparable du cessez-le-feu» conclu avec les Etats-Unis via une médiation du Pakistan, a prévenu le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, dans un message sur X.
Alors que des frappes d'Israël sur le Liban ont fait plus de 200 morts mercredi, Mohammad Bagher Ghalibaf, a mis en garde contre des «violations du cessez-le-feu», qui déboucheront sur «une réponse ferme». «Eteignez l'incendie immédiatement», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le gouvernement libanais limite le port d'armes à Beyrouth aux seules forces légales
Le gouvernement libanais a décidé jeudi d'interdire à Beyrouth les armes de groupes non-étatiques, au lendemain de frappes meurtrières sur la capitale de l'armée israélienne, qui affirme viser le Hezbollah pro-iranien.
«Par souci pour la sécurité des citoyens», le gouvernement «demande à l'armée et aux forces de sécurité d'étendre immédiatement le contrôle (...) de l'Etat sur la région de Beyrouth et d'y limiter le port des armes aux seules forces légales», a annoncé le Premier ministre Nawaf Salam.
Le Hezbollah est le seul groupe à avoir conservé ses armes au Liban au sortir de la guerre civile.
Source: AFP
L'Iran exclut de restreindre son programme d'enrichissement d'uranium
Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a exclu jeudi toute restriction du programme d'enrichissement d'uranium, une des demandes fondamentales des Etats-Unis et d'Israël, dans un entretien avec l'agence Isna.
«Les revendications et exigences de nos ennemis visant à restreindre le programme d'enrichissement de l'Iran ne sont que des voeux pieux qui seront enterrés», a déclaré Mohammad Eslami, alors que des discussions doivent se tenir en fin de semaine, sous médiation pakistanaise.
Source: AFP
L''UE rejette l'idée d'un «péage» dans le détroit d'Ormuz
L'Union européenne rejette toute idée de «péage» pour emprunter le détroit d'Ormuz, où la liberté de navigation doit être maintenue, a affirmé jeudi un de ses porte-parole.
«Le droit international consacre la liberté de navigation, ce qui veut dire ce que ça veut dire: aucun paiement, ni péage, quel qu'il soit», a affirmé ce porte-parole, Anouar El Anouni.
Source: AFP
Au moins 14 alertes aux roquettes ont retenti en Israël depuis minuit
Au moins quatorze alertes aux roquettes ont retenti depuis minuit jeudi dans le nord d'Israël, près de la frontière avec le Liban, où l'armée israélienne reste engagée dans une guerre ouverte avec le Hezbollah malgré le cessez-le-feu en vigueur au Moyen-Orient.
En fin de matinée, des interceptions de projectiles et de longues traînées de fumée étaient visibles dans le ciel, à proximité immédiate de la frontière, selon des images de l'AFP. L'accord de trêve entre l'Iran et les Etats-Unis, entré dans son deuxième jour, ne s'applique pas au Liban, selon Israël.
Le Hezbollah, allié de Téhéran, qui n'avait plus revendiqué d'attaques contre Israël depuis l'annonce de la trêve, a affirmé jeudi avoir tiré des roquettes vers le nord du territoire israélien, en réponse à ce qu'il qualifie de «violation du cessez-le-feu» par Israël.
Source: AFP
Nouveau bilan: au Liban, 203 tués par des frappes israéliennes
Les frappes israéliennes simultanées mercredi, menées sans avertissement et qui ont visé le coeur de Beyrouth et plusieurs autres régions du Liban, ont fait 203 morts et un millier de blessés, selon un dernier bilan officiel non définitif.
«Le bilan de l'agression sur le Liban est de 203 morts et plus de 1000 blessés», a déclaré jeudi le ministre libanais de la santé Rakan Nasreddine. Son ministère avait recensé 182 morts et 890 blessés la veille.
Source: AFP
Premier appel entre les ministres des Affaires étrangères saoudien et iranien depuis le début de la guerre
Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane, s'est entretenu au téléphone jeudi avec son homologue iranien, Abbas Araghchi, premier contact officiel entre les deux pays depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
«L'appel a porté sur l'examen de l'évolution de la situation et les moyens de réduire le rythme des tensions de manière à contribuer au retour de la sécurité et de la stabilité dans la région», a précisé Ryad dans un communiqué au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre l'Iran et les Etats-Unis.
L'Arabie saoudite, accusée de soutenir Washington, a essuyé ces dernières semaines des frappes de représailles de l'Iran, visant les intérêts américains dans le royaume mais aussi des infrastructures pétrolières.
Source: AFP
Pékin appelle au respect de la «souveraineté et la sécurité»
La Chine a appelé jeudi au respect de la "souveraineté et la sécurité" du Liban après des bombardements israéliens meurtriers la veille, qui ont fait selon les autorités libanaises 182 morts et 890 blessés.
«La souveraineté et la sécurité du Liban ne doivent pas être violées, et la vie ainsi que les biens des civils doivent être protégés. La Chine appelle les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue, et à oeuvrer à une désescalade de la situation dans la région», a déclaré devant la presse Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères.
Elle n'a pas répondu spécifiquement à une question sur la nécessité ou non d'étendre au Liban le cessez-le-feu conclu entre l'Iran et les Etats-Unis.
Source: AFP
L'Espagne va rouvrir son ambassade à Téhéran
L'Espagne rouvrira son ambassade à Téhéran, fermée en mars en raison de la guerre, pour se joindre à l'«effort de paix», a annoncé jeudi le ministre espagnol des affaires étrangères José Manuel Albares.
«J'ai donné des instructions à notre nouvel ambassadeur à Téhéran pour qu'il revienne, pour qu'il reprenne la direction de l'ambassade d'Espagne et la rouvre» a indiqué à la presse le ministre évoquant une décision prise pour s'associer «aux efforts de paix depuis la capitale de l'Iran elle-même».
Source: AFP