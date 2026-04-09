Trump lance un ultimatum à l'Europe sur le détroit d'Ormuz

Trump met la pression sur l'Europe sur le détroit d'Ormuz

Trump ne relâche pas la pression. Selon le quotidien «Der Spiegel», il a lancé un nouvel ultimatum à l'Europe pour qu'elle soutienne les Etats-Unis dans le détroit d'Ormuz.

Il exigerait désormais des engagements concrets, notamment le déploiement de navires de guerre ou d'autres formes de soutien militaire. Plusieurs diplomates estiment que ces demandes constituent un ultimatum.

L'information a été transmise aux Etats par le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, qui a rencontré Trump mercredi soir pour discuter de la situation entre les Etats alliés de l’OTAN.

Toutefois, Trump n'a pas encore clairement indiqué quand il s'attend à ce que ces engagements soient pris.

Source: AFP