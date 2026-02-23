Trump dément tout désaccord avec son chef d'état-major sur l'Iran
Donald Trump a démenti lundi des articles de presse selon lesquels le chef d'état-major américain Dan Caine l'aurait mis en garde contre une intervention militaire de grande ampleur en Iran.
«Le général Caine, comme nous tous, préférerait ne pas voir de guerre mais si une décision était prise d'intervenir militairement contre l'Iran, il est d'avis que ce serait quelque chose qui serait facile à gagner"» a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Des partis kurdes iraniens en Irak se réunissent contre Téhéran
Plusieurs groupes kurdes iraniens basés en Irak, qui soutiennent le mouvement de contestation contre Téhéran, ont annoncé dimanche la formation d'une coalition politique visant à «renverser la République islamique» et à garantir, à terme, l'autodétermination kurde.
Des factions de l'opposition kurde iranienne, qualifiées de «terroristes» et «séparatistes» par Téhéran, sont basées dans la région autonome du Kurdistan irakien, à la frontière avec l'Iran. Elles ont été à plusieurs reprises la cible de frappes de l'Iran, qui les accuse d'avoir mené des attaques contre ses forces.
Cinq de ces organisations ont décidé d'unir leurs forces afin «d'affirmer (leur) présence au vu du contexte politique actuel en Iran, où le régime de la République islamique a perdu toute légitimité politique mais demeure malheureusement au pouvoir».
Pour soutenir la contestation réprimée dans le sang par les autorités iraniennes en janvier, il faut des «efforts politiques coordonnés et conjoints, sur le terrain, entre les partis politiques kurdes, les organisations de la société civile et d'autres groupes à travers l'Iran», a estimé la coalition dans un communiqué.
Celle-ci, baptisée «Coalition des forces politiques au Kurdistan d'Iran», dit avoir pour objectif principal de «renverser la République islamique d'Iran et assurer l'autodétermination des Kurdes».
Oman confirme de nouveaux pourparlers jeudi à Genève
Le ministre omanais des Affaires étrangères a confirmé dimanche que des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran se tiendraient jeudi à Genève. «Je suis heureux de confirmer que les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran sont désormais prévues à Genève jeudi, avec une volonté positive de faire le pas supplémentaire pour finaliser l'accord», a affirmé Badr al-Busaidi sur X.
Nouveaux rassemblements d'étudiants, pour et contre le pouvoir iranien
Des étudiants iraniens se sont réunis dimanche pour la deuxième journée consécutive à Téhéran pour des rassemblements pro et antigouvernementaux, plus d'un mois après le vaste mouvement de contestation qui a secoué le pays.
Ces rassemblements interviennent alors qu'a débuté samedi le nouveau semestre universitaire et au moment où les Etats-Unis accentuent leur pression militaire sur l'Iran, malgré des pourparlers.
Source: AFP
L'Iran brandit le droit de se défendre en cas d'attaque américaine
Le ministre iranien des Affaires étrangères a réaffirmé dimanche le droit de son pays à répondre à toute attaque américaine, au moment où les Etats-Unis ont procédé à un déploiement militaire massif dans la région. «Si les Etats-Unis nous attaquent, nous avons tout à fait le droit de nous défendre», a déclaré Abbas Araghchi sur la chaîne CBS. Face à un «acte d'agression», toute réponse «est justifiée et légitime».
«Nos missiles ne peuvent pas atteindre le sol américain. Nous devons donc manifestement trouver une autre solution (...) et frapper la base américaine dans la région», a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions.
Le chef de la diplomatie iranienne a également déclaré dimanche «travailler sur des éléments» de l'accord avec les Etats-Unis sur son programme nucléaire, estimant qu'il existait «de bonnes chances» de résoudre ses différends avec Washington par la voie diplomatique.
«Nous poursuivons nos négociations, tout en travaillant sur les éléments d'un accord et sur une première version du texte», a affirmé Abbas Araghchi lors d'un entretien sur la chaîne américaine CBS.
«Je crois qu'il existe encore de bonnes chances de parvenir à une solution diplomatique sur un mode gagnant-gagnant», a-t-il estimé, ajoutant que l'Iran, «en tant que pays souverain, avait pleinement le droit de décider» sur l'enrichissement d'uranium.
Source: ATS
L'Iran évoque de nouveaux pourparlers avec les Etats-Unis, probablement à Genève
Le chef de la diplomatie iranienne a évoqué jeudi un possible nouveau rendez-vous avec la délégation américaine jeudi en Suisse pour discuter du programme nucléaire, au cœur des différends entre les deux pays ennemis.
Dans un entretien sur la chaîne américaine CBS, Abbas Araghchi a dit travailler «sur les éléments d'un accord». «Je crois que lorsque nous nous rencontrerons, probablement ce jeudi à Genève, nous pourrons travailler sur ces points, préparer un bon texte et parvenir rapidement à un accord», a-t-il ajouté.
«Pour l'instant, nous ne négocions que le nucléaire, et aucun autre sujet n'est abordé», a ajouté le diplomate alors que les Etats-Unis souhaitent également discuter des missiles balistiques de l'Iran ainsi que de son soutien aux groupes armés dans la région hostiles à Israël.
Source: AFP
Un avion de chasse iranien s'écrase dans l'ouest du pays
Un avion de chasse iranien s'est écrasé accidentellement jeudi soir dans l'est de l'Iran, tuant l'un des deux pilotes, a annoncé la télévision d'Etat Irib. L'avion, un biplace de type Nahaja, s'est écrasé alors qu'il effectuait une mission d'entraînement nocturne dans la province d'Hamedan, selon Irib.
L'un des pilotes de l'avion a été tué et l'autre pilote est sain et sauf. La cause de l'accident fait actuellement l'objet d'une enquête, ajoute la télévision.
Source: AFP
L'Iran réitère ses menaces envers les bases américaines au Moyen-Orient
L'Iran a réitéré ses menaces envers les bases américaines au Moyen-Orient en cas d'attaque dans une lettre adressée jeudi au secrétaire général de l'ONU, dans un contexte toujours très tendu avec les Etats-Unis.
«Dans le cas où l'Iran subirait une agression militaire, il ripostera de manière décisive et proportionnelle selon les principes de légitime défense inscrits dans l'article 51 de la Charte des Nations unies», a écrit l'ambassadeur iranien à l'ONU dans une lettre adressée à António Guterres. «Dans de telles circonstances, toutes les bases, les infrastructures, et les biens américains dans la région constituent des cibles légitimes», a-t-il ajouté.
Les deux pays ont conclu mardi en Suisse leur deuxième session de pourparlers. Au même moment, le guide suprême iranien a prévenu dans un discours virulent que le porte-avions américain présent dans le Golfe pourrait être coulé.
Source: AFP
Trump se donne «dix jours» pour décider si un accord avec l'Iran est possible
Donald Trump a affirmé jeudi se donner «dix jours» pour décider si un accord avec l'Iran est possible. Il le souhaite «pertinent» sans quoi «de mauvaises choses» arriveront, alors que les Etats-Unis ont mis en place au Moyen-Orient une imposante force de frappe.
«Nous devrons peut-être aller plus loin, ou peut-être pas, nous allons peut-être conclure un accord. Vous le saurez probablement dans les dix prochains jours», a déclaré le président américain dans un discours à Washington devant son «Conseil de paix», qui tenait sa première réunion.
Source: AFP
Netanyahu promet le pire à l'Iran en cas d'attaque
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé jeudi l'Iran d'une riposte massive s'il attaquait Israël, après une nouvelle mise en garde du président américain Donald Trump contre Téhéran.
«Si les ayatollahs commettent l'erreur de nous attaquer, ils feront face à une riposte qu'ils ne peuvent même pas imaginer», a déclaré Benjamin Netanyahu, dans une allocution télévisée prononcée lors d'une cérémonie militaire.