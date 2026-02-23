Des partis kurdes iraniens en Irak se réunissent contre Téhéran

Plusieurs groupes kurdes iraniens basés en Irak, qui soutiennent le mouvement de contestation contre Téhéran, ont annoncé dimanche la formation d'une coalition politique visant à «renverser la République islamique» et à garantir, à terme, l'autodétermination kurde.

Des factions de l'opposition kurde iranienne, qualifiées de «terroristes» et «séparatistes» par Téhéran, sont basées dans la région autonome du Kurdistan irakien, à la frontière avec l'Iran. Elles ont été à plusieurs reprises la cible de frappes de l'Iran, qui les accuse d'avoir mené des attaques contre ses forces.

Cinq de ces organisations ont décidé d'unir leurs forces afin «d'affirmer (leur) présence au vu du contexte politique actuel en Iran, où le régime de la République islamique a perdu toute légitimité politique mais demeure malheureusement au pouvoir».

Pour soutenir la contestation réprimée dans le sang par les autorités iraniennes en janvier, il faut des «efforts politiques coordonnés et conjoints, sur le terrain, entre les partis politiques kurdes, les organisations de la société civile et d'autres groupes à travers l'Iran», a estimé la coalition dans un communiqué.

Celle-ci, baptisée «Coalition des forces politiques au Kurdistan d'Iran», dit avoir pour objectif principal de «renverser la République islamique d'Iran et assurer l'autodétermination des Kurdes».