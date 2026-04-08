Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Le Koweït et les Emirats rapportent de nouvelles attaques iraniennes
Les Emirats arabes unis ont fait état mercredi de nouvelles attaques iraniennes, quelques heures après l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis. «Les défenses aériennes font actuellement face à des attaques de missiles et de drones provenant d'Iran», a dit le ministère de la défense dans un communiqué publié sur X.
Le Koweït a de son côté dit faire face à une vague d'attaques iraniennes qui ont provoqué d'importants dégâts, après l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis.
«Depuis 8 heures du matin (7h, heure suisse), les défenses aériennes koweïtiennes font face à une vague intense d'attaques hostiles et criminelles menées par l'Iran», a indiqué l'armée koweïtienne sur X, en précisant avoir détecté 28 drones. Ces attaques «ont causé d'importants dégâts matériels à des infrastructures pétrolières, des centrales électriques et des usines de dessalement», a-t-elle ajouté.
Le Koweït a appelé Téhéran et ses alliés à «cesser immédiatement» les hostilités.
Source: AFP
Deux blessés à Bahreïn après une attaque de drone iranienne
Deux personnes ont été légèrement blessées mercredi à Bahreïn dans une attaque de drone iranienne, ont annoncé les autorités, après l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis.
«Suite à l'agression iranienne flagrante, deux civils ont été légèrement blessés et plusieurs habitations ont été endommagées dans la région de Sitra par la chute de débris» d'un drone intercepté, a indiqué le ministère de l'Intérieur sur X.
Source: AFP
Israël accepte le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban
Israël a accepté le cessez-le-feu avec l'Iran, a indiqué mardi à l'AFP un responsable de la Maison Blanche sous le couvert de l'anonymat.
Les Etats-Unis et l'Iran se sont mis d'accord, via le Pakistan, pour un cessez-le-feu de deux semaines en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz, un peu plus d'une heure avant l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump qui menaçait de détruire la République islamique.
Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a cependant affirmé que l'accord de cessez-le-feu conclu entre les Etats-Unis et l'Iran «n'inclut pas le Liban», entraîné dans la guerre au Moyen-Orient après des attaques du groupe pro-iranien Hezbollah contre le territoire israélien.
«Le cessez-le-feu de deux semaines n'inclut pas le Liban», a assuré le bureau du Premier ministre israélien dans un communiqué adressé aux journalistes. Cette déclaration contredit une annonce faite plus tôt par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, médiateur dans le conflit, qui a affirmé que le cessez-le-feu s'appliquait «partout, y compris au Liban et ailleurs».
Source: AFP
Trump accepte de repousser de deux semaines sa menace d'une attaque dévastatrice contre l'Iran
Donald Trump a déclaré mardi qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
«A la suite de discussions avec le Premier ministre Shehbaz Sharif et le maréchal Asim Munir, du Pakistan, au cours desquelles ils m'ont demandé de suspendre l'intervention militaire prévue ce soir contre l'Iran, et sous réserve que la République islamique d'Iran accepte l'OUVERTURE TOTALE, IMMEDIATE et SECURISEE du détroit d'Ormuz, j'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une période de deux semaines», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, un peu plus d'une heure avant l'expiration de son ultimatum.
Donald Trump a en outre affirmé que les discussions étaient «très avancées» sur la conclusion d'un accord en vue d'une «paix à long terme» avec l'Iran, qui a soumis à Washington un plan en dix points pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.
«Nous avons déjà atteint et dépassé tous nos objectifs militaires, et nous sommes très avancés dans l'élaboration d'un accord concernant une PAIX à long terme avec l'Iran, ainsi que la PAIX au Moyen-Orient», a écrit le président américain sur Truth Social. «Nous avons reçu une proposition en 10 points de la part de l'Iran et pensons qu'elle constitue une base viable pour négocier», a-t-il ajouté, quelques heures avant la fin de son ultimatum donné à Téhéran.
Source: AFP
Israël frappe Beyrouth
Israël a mené une série de frappes sur Beyrouth mercredi, visant plusieurs quartiers de la capitale libanaise ainsi que sa banlieue sud, bastion du Hezbollah, a indiqué un média d'Etat.
Plusieurs panaches de fumée s'élèvent des quartiers visés à Beyrouth et dans sa banlieue, selon les images de l'AFPTV. Des journalistes de l'AFP ont constaté des scènes de panique dans les rues de la capitale.
Source: AFP
Les Gardiens de la révolution gardent le «doigt sur la gâchette» au cas où
Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont dit mercredi garder le «doigt sur la gâchette» malgré la trêve conclue entre Téhéran et Washington, affirmant ne pas faire «confiance» aux Etats-Unis.
Les Gardiens, «le doigt sur la gâchette», sont prêts à riposter «si l'ennemi venait à répéter ses erreurs de calcul», ont-ils affirmé sur leur chaîne Télégram.
«L'ennemi a toujours été trompeur, nous n'avons aucune confiance en ses promesses, et nous répondrons à toute agression à un niveau supérieur», ont-ils ajouté.
Source: AFP
Le Hamas voit la trêve comme une «étape significative vers la diminution de l'hégémonie américaine» dans la région
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a estimé mercredi que la trêve entre Washington et Téhéran marquait une «étape importante» vers «la diminution de l'hégémonie américaine» au Moyen-Orient.
«Le cessez-le-feu basé sur une proposition iranienne et accepté par Trump est sans aucun doute une étape significative vers la diminution de l'hégémonie américaine dans la région», a déclaré le Hamas dans un communiqué.
«La volonté des peuples libres, prêts à payer le prix pour la liberté et l'indépendance, a triomphé», ajoute le mouvement allié de Téhéran et au pouvoir à Gaza.
Source: AFP
L'Iran dit avoir frappé le Koweït et les Emirats, en réponse à des frappes contre ses installations pétrolières
L'Iran a lancé des attaques contre le Koweït et les Emirats arabes unis après des frappes aériennes contre ses installations pétrolières, ultérieures à l'annonce d'une trêve par les Etats-Unis, a rapporté la télévision d'Etat.
«Des attaques au missile et au drone contre les Emirats et le Koweït ont eu lieu quelques heures après le ciblage des installations pétrolières de l'île de Lavan», a indiqué la télévision, après que les deux pays du Golfe ont fait état de tirs iraniens.
La chaîne a cité la Compagnie nationale iranienne de raffinage et distribution de pétrole, selon laquelle la raffinerie de Lavan «a été la cible d'une lâche attaque» vers 06h30 GMT.
Source: AFP
Le président du Liban appelle à intégrer son pays à la «paix régionale»
Le président libanais Joseph Aoun a salué mercredi la trêve de deux semaines entre l'Iran et les Etats-Unis et a affirmé que son pays oeuvrait à être inclus dans la «paix régionale».
«Le président a insisté sur les efforts continus de l'Etat libanais pour que le Liban soit inclus dans la paix régionale, de façon stable et durable», selon un communiqué de la présidence. Israël a poursuivi mercredi ses frappes sur le Liban, affirmant qu'il n'était pas inclus dans le cessez-le-feu.
Source: AFP
L'opposition israélienne dézingue Netanyahu après l'annonce d'une trêve
Trois figures de l'opposition israélienne ont dénoncé mercredi comme un échec cuisant l'accord de cessez-le-feu conclu entre Washington et Téhéran, accusant le Premier ministre israélien de n'avoir atteint aucun des objectifs de guerre qu'il avait annoncés.
«Jamais dans toute notre histoire nous n'avons connu un tel désastre politique», a écrit sur X, Yaïr Lapid, chef de Yesh Atid («Il y a un avenir»), premier parti d'opposition au Parlement. «L'armée a accompli tout ce qui lui a été demandé et la population a fait preuve d'une résilience remarquable mais Netanyahu a échoué politiquement, a échoué stratégiquement et n'a atteint aucun des objectifs qu'il s'était lui-même fixés», a poursuivi Yaïr Lapid.
«Netanyahu a menti. Il a promis une 'victoire historique' et la sécurité pour des générations, et en pratique nous avons essuyé l'un des échecs stratégiques les plus graves qu'Israël ait connus», a déclaré de son côté Yaïr Golan, chef de l'alliance de gauche «Les Démocrates». «Aucun des objectifs n'a été atteint», a-t-il ajouté sur X: »le programme nucléaire n'a pas été détruit. La menace balistique demeure. Le régime (...) sort même de cette guerre plus fort».
Le cessez-le-feu «accorde au régime des ayatollahs un répit et la possibilité de se réorganiser», a jugé Avigdor Lieberman, chef du parti nationaliste Israël Beiteinou. «Tout accord avec l'Iran, sans que [la République islamique] renonce à vouloir détruire Israël, à l'enrichissement d'uranium, à la production de missiles balistiques [...] signifie que nous devrons repartir en campagne [militaire] dans des conditions plus difficiles et que nous aurons alors à payer un prix plus lourd», a-t-il écrit sur X.
Source: AFP
Le pape salue la trêve en Iran comme un «signe de vif espoir»
Le pape Léon XIV a salué mercredi l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre l'Iran et les Etats-Unis comme un «signe de vif espoir», estimant que ce n'est «qu'en revenant à la table des négociations que l'on pourra mettre fin à la guerre».
«A la suite de ces dernières heures de grande tension pour le Moyen-Orient et pour le monde entier, j'accueille avec satisfaction, et comme un signe de vif espoir, l'annonce d'une trêve immédiate de deux semaines», a déclaré le pape américain à l'issue de son audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre.
Source: AFP
Les experts militaires ukrainiens vont continuer leur travail au Moyen-Orient, dit Zelensky
Les militaires ukrainiens envoyés au Moyen-Orient pour leur expertise dans la lutte contre les drones de conception iranienne vont poursuivre leur travail dans la région, a indiqué mercredi le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, après l'accord de cessez-le-feu temporaire entre les Etats-Unis et l'Iran, qu'il a salué.
«Les équipes d'experts militaires ukrainiennes continueront à travailler dans la région pour contribuer au développement supplémentaire des capacités de sécurité», a déclaré Volodymyr Zelensky. L'Ukraine a envoyé en mars quelque 200 experts en drones au Moyen-Orient pour aider ses alliés dans la région à intercepter les drones iraniens.
Source: AFP
L'agence maritime de l'ONU (OMI) planche sur un mécanisme pour «assurer la sécurité du transit» à Ormuz
L'Organisation maritime internationale (OMI), agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer, a affirmé mercredi travailler à un mécanisme pour garantir la «sécurité du transit» par le détroit d'Ormuz, quasi-paralysé depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
«Je travaille déjà avec les parties concernées à la mise en place d'un mécanisme approprié afin de garantir la sécurité du transit des navires par le détroit d'Ormuz», affirme le secrétaire générale de l'OMI dans une déclaration transmise à l'AFP.
«La priorité, désormais, est d'assurer une évacuation qui garantisse la sécurité de la navigation», a-t-il ajouté. Cette déclaration intervient après l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran.
Source: AFP
L'Arabie saoudite espère que le cessez-le-feu mènera à une «désescalade globale et durable»
L'Arabie saoudite a salué mardi l'accord de cessez-le-feu de deux semaines conclu par les Etats-Unis et l'Iran sous l'égide du Pakistan, disant espérer qu'il mènera à «une désescalade globale et durable» dans la région.
«Le royaume salue les efforts continus déployés par le Pakistan, notamment sous l'impulsion de son chef d'état major des armées, pour parvenir à cet accord», a affirmé le ministère des Affaires étrangères saoudien dans un communiqué sur X. «Le royaume souligne, dans le même temps, la nécessité de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert à la navigation maritime», selon le communiqué.
Source: AFP