Le Koweït et les Emirats rapportent de nouvelles attaques iraniennes

Les Emirats arabes unis ont fait état mercredi de nouvelles attaques iraniennes, quelques heures après l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis. «Les défenses aériennes font actuellement face à des attaques de missiles et de drones provenant d'Iran», a dit le ministère de la défense dans un communiqué publié sur X.

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Le Koweït a de son côté dit faire face à une vague d'attaques iraniennes qui ont provoqué d'importants dégâts, après l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis.

«Depuis 8 heures du matin (7h, heure suisse), les défenses aériennes koweïtiennes font face à une vague intense d'attaques hostiles et criminelles menées par l'Iran», a indiqué l'armée koweïtienne sur X, en précisant avoir détecté 28 drones. Ces attaques «ont causé d'importants dégâts matériels à des infrastructures pétrolières, des centrales électriques et des usines de dessalement», a-t-elle ajouté.

Le Koweït a appelé Téhéran et ses alliés à «cesser immédiatement» les hostilités.

Source: AFP