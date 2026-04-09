Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Trump assure que l'armée reste déployée et promet le pire s'il n'y a pas d'accord
L'armée américaine restera déployée à proximité de l'Iran jusqu'à l'application complète d'un «réel accord», a déclaré mercredi soir le président américain Donald Trump, au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu fragile de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran.
«Tous les navires, avions et personnel militaire, avec des munitions et des armes supplémentaires, (...) resteront en place dans et autour de l'Iran jusqu'à ce que le RÉEL ACCORD conclu soit pleinement respecté», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social, avertissant que dans le cas contraire cela «tirera plus fort que ce que personne n'a jamais vu».
Source: AFP
Les frappes israéliennes sur le Liban sont un «grave danger» pour le cessez-le-feu
Les frappes israéliennes sur le Liban font peser un «grave danger» pour le cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran, a mis en garde mercredi le porte-parole d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU.
«La poursuite de l'activité militaire au Liban fait peser un grave danger sur le cessez-le-feu et les efforts menés en faveur d'une paix durable et générale dans la région», a affirmé, dans un communiqué, le porte-parole d'Antonio Guterres, qui réitère ses appels à une fin immédiate des hostilités. Les attaques israéliennes sur le Liban ont fait 182 morts mercredi
Source: AFP
Les frappes israéliennes sur le Liban ont fait 182 morts et 890 blessés
Les frappes israéliennes sur le Liban ont fait 182 morts et 890 blessés, selon un bilan toujours provisoire du ministère de la Santé du pays mercredi soir. De même source, 1739 personnes ont été tuées et 5873 blessées au Liban depuis l'entrée en guerre du mouvement pro-iranien Hezbollah contre Israël.
Le Premier ministre Nawaf Salam a décrété une journée de deuil national jeudi et veut selon son bureau «mobiliser toutes les ressources politiques et diplomatiques du Liban pour arrêter la machine à tuer israélienne».
Source: AFP
Deux jours de congé décrétés à Islamabad avant les pourparlers entre Téhéran et Washington
Le Pakistan a décrété deux jours de congé à Islamabad à partir de jeudi, ont annoncé les autorités, à la veille de discussions entre les Etats-Unis et l'Iran qui doivent se tenir dans la capitale.
Washington et Téhéran sont convenus d'un cessez-le-feu et doivent entamer vendredi au Pakistan des pourparlers visant à parvenir à un accord sur le long terme. La Maison Blanche a indiqué que le vice-président JD Vance conduirait une délégation à Islamabad ce week-end.
Aucune raison n'a été donnée dans la notification publiée tard mercredi par l'administration du district d'Islamabad, mais les autorités de la capitale annoncent souvent des jours fériés ou des restrictions pour des raisons de sécurité avant des événements diplomatiques de haut niveau.
Source: AFP
Le Hezbollah dit avoir ciblé Israël avec des roquettes en réponse à sa «violation du cessez-le-feu»
Le Hezbollah pro-iranien a dit jeudi avoir lancé des roquettes sur Israël, en réaction à sa «violation du cessez-le-feu».
Estimant avoir «respecté le cessez-le-feu alors que l'ennemi ne l'a pas fait», le mouvement libanais a «ciblé la zone de Manara (juste de l'autre côté de la frontière avec Israël, ndlr) avec un barrage de roquettes à 02H30 jeudi» heure locale, a affirmé dans un communiqué le Hezbollah, qui n'avait plus revendiqué d'attaques contre Israël depuis l'annonce il y a 24 heures d'une trêve de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran, après 39 jours de conflit.
Source: AFP
Le Costa Rica désigne les Gardiens de la Révolution iraniens comme organisation terroriste
Le gouvernement du Costa Rica, allié du président américain Donald Trump, a désigné mercredi comme organisations terroristes les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, et le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza.
Cette mesure, qui cible également les Houthis au Yémen, vise à renforcer les contrôles migratoires afin de protéger le pays des organisations qui «représentent une menace pour la sécurité internationale», a déclaré le ministre de la Sécurité publique, Mario Zamora.
«Dès maintenant, les forces de sécurité costaricaines, en collaboration avec leurs partenaires internationaux, vont renforcer les mesures de sécurité de notre pays face aux agissements d'éventuels membres de ces groupes qui se déplacent dans l'hémisphère occidental», a déclaré le ministre aux côtés du président Rodrigo Chaves.
Le Costa Rica suit ainsi les traces du gouvernement du président argentin Javier Milei, un autre allié de Donald Trump, qui a déclaré le 31 mars dernier les Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste.
Source: AFP
Les marchés mondiaux saluent le cessez-le-feu en Iran
Chute du pétrole, rebond des Bourses, détente sur les taux: une vague de soulagement a traversé les marchés mondiaux mercredi, au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran. Cette trêve laisse notamment espérer une reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du brut mondial.
Les prix du pétrole sont ainsi repassés mercredi sous le «seuil psychologique» des 100 dollars le baril, remarque auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, a dégringolé de 13,29% à 94,75 dollars en clôture.
Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, a chuté de 16,41% à 94,41 dollars. Ce cessez-le-feu semble toutefois tenir à un fil: le Pakistan, médiateur, a appelé les parties à la «retenue» après des frappes meurtrières d'Israël au Liban et de nouvelles attaques iraniennes contre des pétromonarchies du Golfe.
Pour Jorge Leon, analyste chez Rystad Energy, même s'il y avait une trêve permanente, les prix de l'or noir ne retomberaient pas sous les 80 dollars de sitôt, car «il y a un important retard logistique dans le détroit d'Ormuz« et «de nombreux dommages sur les infrastructures énergétiques dans la région». Le prix du gaz a également fortement baissé. Le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, a glissé de 14,92% à 45,30 euros.
Source: AFP
Le CICR «indigné» par «les morts et les destructions» au Liban
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'est dit «indigné par les morts et destructions dévastatrices» provoqués mercredi par les frappes israéliennes au Liban. «Tout accord global pour la région doit prendre en compte la sécurité, la protection et la dignité des civils au Liban», indique le CICR dans un communiqué.
«Après plus de cinq semaines d'hostilités, la population a un besoin urgent de répit face à la violence», insiste-t-il. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières (MSF) a indiqué que ses équipes intervenaient face à un afflux massif de blessés, dont des enfants, à l'hôpital public Rafik-Hariri de Beyrouth.
«Les patients arrivent avec des blessures par éclats d'obus et de graves hémorragies. L'un d'eux a été admis à l'hôpital après avoir perdu ses deux jambes. La situation est chaotique, car de plus en plus de personnes arrivent», a dit Christopher Stokes, coordinateur des urgences de MSF au Liban.
«Ces frappes aveugles sur des zones densément peuplées sont totalement inacceptables», a-t-il ajouté. «Les attaques incessantes contre les civils doivent cesser. Les déplacements forcés et répétés de populations – un crime de guerre – doivent cesser.»
Au moins 182 personnes ont été tuées et 890 autres blessées mercredi après qu'Israël a lancé une vague de frappes sans précédent dans la guerre actuelle, selon un bilan du ministère libanais de la Santé.
Source: AFP
Le cessez-le-feu doit inclure le Liban pour être «crédible et durable», dit Macron
Le président français, Emmanuel Macron, a insisté mercredi auprès de ses homologues américain, Donald Trump, et iranien, Massoud Pezeshkian, sur la nécessité d'étendre au Liban le cessez-le-feu conclu avec l'Iran, «condition nécessaire» selon lui pour qu'il soit «crédible et durable».
«J'ai exprimé mon espoir que le cessez-le-feu soit pleinement respecté par chacun des belligérants, sur tous les terrains d'affrontement, y compris au Liban. C'est une condition nécessaire pour que ce cessez-le-feu soit crédible et durable», a-t-il dit sur la plateforme X, alors que les frappes israéliennes sur le Liban ont fait mercredi 182 morts et 890 blessés, selon un bilan toujours provisoire du ministère de la Santé du pays diffusé dans la soirée.
Source: AFP
Le Liban décrète une journée de deuil national après les attaques israéliennes
Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a décrété une journée de deuil national jeudi après une série de frappes israéliennes qui ont fait plus de 100 morts dans son pays mercredi.
Jeudi sera «une journée de deuil national pour les martyrs et les blessés lors des attaques israéliennes qui ont visé des centaines de civils innocents et sans défense», a déclaré Nawaf Salam dans un communiqué.
Selon son bureau, le Premier ministre veut «mobiliser toutes les ressources politiques et diplomatiques du Liban pour arrêter la machine à tuer israélienne». Le dernier bilan des frappes s'établit à 112 morts et 837 blessés, selon le ministère libanais de la Santé.
Source: AFP
A l'Iran de décider s'il veut que la trêve échoue à cause du Liban, dit Vance
Le vice-président JD Vance, qui doit conduire samedi la délégation américaine lors de discussions avec l'Iran, a jugé mardi qu'il appartenait aux dirigeants iraniens de décider si la trêve échouait à cause du Liban.
«Si l'Iran veut que cette négociation capote à cause d'un conflit dans lequel il se font étriller au Liban, qui n'a rien à voir avec eux, et dont les Etats-Unis n'ont jamais dit qu'il faisait partie du cessez-le-feu, c'est leur choix. Nous pensons que ce serait idiot, mais c'est leur choix», a-t-il dit avant de quitter Budapest.
Source: AFP
Un cessez-le-feu au Liban est une des «conditions essentielles» de l'Iran, dit son président
Un cessez-le-feu au Liban constitue l'une des «conditions essentielles» de l'Iran énoncées dans son plan en dix points, base de la trêve avec les Etats-Unis, a insisté mercredi soir le président iranien Massoud Pezeshkian, selon l'agence Isna.
Dans un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron, Pezeshkian a affirmé que «l'acceptation du cessez-le-feu par l'Iran est un signe clair de sa responsabilité et de sa réelle volonté de résoudre les conflits par la voie diplomatique», selon Isna.
De même source, le président iranien a également «insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu au Liban et a rappelé que cette revendication était l'une des conditions essentielles du plan en dix points de l'Iran», qualifié par le président américain Donald Trump de «base viable pour négocier» avec Téhéran, au-delà de la trêve de deux semaines décidée mardi soir.
Source: AFP
L'ampleur des tueries au Liban est «épouvantable», déclare le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU
L'ampleur des tueries lors des frappes israéliennes au Liban mercredi est «épouvantable», a déclaré le Haut-Commissaire des droits de l'homme de l'ONU, appelant la communauté internationale à aider à mettre fin au «cauchemar».
«L'ampleur des tueries et des destructions au Liban aujourd'hui est tout simplement épouvantable», a déclaré Volker Türk dans un communiqué.
«Un tel carnage, survenu quelques heures après la conclusion d'un cessez-le-feu avec l'Iran, défie l'entendement. Il exerce une pression énorme sur une paix fragile, qui est désespérément nécessaire pour les populations civiles.»
Source: AFP