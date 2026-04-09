Les marchés mondiaux saluent le cessez-le-feu en Iran

Chute du pétrole, rebond des Bourses, détente sur les taux: une vague de soulagement a traversé les marchés mondiaux mercredi, au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran. Cette trêve laisse notamment espérer une reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du brut mondial.

Les prix du pétrole sont ainsi repassés mercredi sous le «seuil psychologique» des 100 dollars le baril, remarque auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, a dégringolé de 13,29% à 94,75 dollars en clôture.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, a chuté de 16,41% à 94,41 dollars. Ce cessez-le-feu semble toutefois tenir à un fil: le Pakistan, médiateur, a appelé les parties à la «retenue» après des frappes meurtrières d'Israël au Liban et de nouvelles attaques iraniennes contre des pétromonarchies du Golfe.

Pour Jorge Leon, analyste chez Rystad Energy, même s'il y avait une trêve permanente, les prix de l'or noir ne retomberaient pas sous les 80 dollars de sitôt, car «il y a un important retard logistique dans le détroit d'Ormuz« et «de nombreux dommages sur les infrastructures énergétiques dans la région». Le prix du gaz a également fortement baissé. Le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, a glissé de 14,92% à 45,30 euros.

Source: AFP