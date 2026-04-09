Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Netanyahu veut engager des négociations «directes» avec le Liban
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a dit jeudi avoir ordonné à son cabinet d'engager des «négociations directes» avec le Liban «dans les plus brefs délais», portant notamment sur le désarmement du mouvement islamiste Hezbollah.
«A la suite des demandes répétées du Liban d'ouvrir des négociations directes avec Israël, j'ai donné instruction hier (mercredi) au cabinet d'engager des négociations directes avec le Liban dans les plus brefs délais», a déclaré Netanyahu, cité par son bureau.
«Les négociations porteront sur le désarmement du Hezbollah et sur l'établissement de relations de paix entre Israël et le Liban», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Liban demande de confirmer que le pays soit inclus dans la trêve
Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a demandé jeudi à son homologue pakistanais de confirmer que la trêve entre l'Iran et les Etats-Unis incluait le Liban.
Dans un échange avec Shehbaz Sharif, Nawaf Salam «a salué ses efforts pour aboutir au cessez-le-feu et lui a demandé de confirmer que la trêve devait inclure le Liban, pour éviter une réédition des agressions israéliennes» de la veille, selon un communiqué de la présidence du Conseil.
Shehbaz Sharif, dont le pays s'est imposé comme médiateur dans le conflit au Moyen-Orient, avait annoncé dans la nuit de mardi à mercredi que l'Iran et les Etats-Unis «ainsi que leurs alliés avaient accepté un cessez-le-feu immédiat partout, y compris au Liban».
Israël et Washington ont démenti que l'accord concerne le Liban, pilonné par l'armée israélienne en guerre contre le Hezbollah soutenu par Téhéran.
Source: AFP
Trump met la pression sur l'Europe sur le détroit d'Ormuz
Trump ne relâche pas la pression. Selon le quotidien «Der Spiegel», il a lancé un nouvel ultimatum à l'Europe pour qu'elle soutienne les Etats-Unis dans le détroit d'Ormuz.
Il exigerait désormais des engagements concrets, notamment le déploiement de navires de guerre ou d'autres formes de soutien militaire. Plusieurs diplomates estiment que ces demandes constituent un ultimatum.
L'information a été transmise aux Etats par le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, qui a rencontré Trump mercredi soir pour discuter de la situation entre les Etats alliés de l’OTAN.
Toutefois, Trump n'a pas encore clairement indiqué quand il s'attend à ce que ces engagements soient pris.
Source: AFP
Netanyahu promet de continuer «à frapper le Hezbollah partout où il le faudra»
Israël frappera le mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah «partout où il le faudra», a déclaré jeudi le Premier ministre Benjamin Netanyahu, au lendemain de meurtrières frappes israéliennes sur le Liban.
«Nous continuons à frapper le Hezbollah avec force, précision et détermination», a-t-il écrit sur son compte X. «Notre message est clair: quiconque s'en prend aux civils israéliens sera frappé. Nous continuerons à frapper le Hezbollah partout où il le faudra, jusqu'à ce que nous ayons pleinement rétabli la sécurité pour les habitants du nord» d'Israël, a-t-il ajouté.
Une stratégie critiquée par la cheffe de la diplomatie européenne. Les frappes israéliennes meurtrières au Liban mettent le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran «à rude épreuve», a averti jeudi sur le réseau X la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas.
«Les frappes israéliennes ont tué des centaines de personnes la nuit dernière, ce qui rend difficile de soutenir que des actions aussi brutales relèvent de la légitime défense», a-t-elle également déclaré. «La trêve avec l'Iran doit inclure le Liban.»
Source: AFP
Israël ordonne une évacuation du sud de Beyrouth, incluant la route de l'aéroport
L'armée israélienne a de nouveau appelé jeudi les habitants de plusieurs quartiers du sud de Beyrouth à évacuer, avertissant de nouvelles frappes contre le mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran, au lendemain de bombardements meurtriers sur le Liban.
Pour la première fois, cet ordre d'évacuation, qui s'étend au-delà de la banlieue sud, concerne un quartier en bord de mer, populaire et densément peuplé, et jouxtant l'aéroport, le seul du pays. Cet avertissement inclut aussi la route y menant.
«Avertissement urgent aux habitants de la banlieue sud de Beyrouth (...) L'armée israélienne poursuit ses opérations et frappe des infrastructures militaires du Hezbollah dans l'ensemble de la banlieue sud», a déclaré sur X un porte-parole en langue arabe de l'armée, le colonel Avichay Adraee.
Un photographe de l'AFP a vu de nombreuses personnes fuir la zone après l'avertissement.
Source: AFP
La Suisse et sept autre pays réclament la protection du personnel humanitaire au Liban
La Suisse, en collaboration avec sept autres pays, tire la sonnette d'alarme face à la crise au Liban. Dans une déclaration commune, ces pays ont appelé à un arrêt immédiat des combats et à la protection des civils et du personnel humanitaire.
Un groupe de pays, composé de la Suisse, de l'Australie, du Brésil, de la Colombie, de l'Indonésie, de la Jordanie, de la Sierra Leone et du Royaume-Uni se félicite jeudi du cessez-le-feu conclu entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Les civils et les infrastructures civiles doivent être protégés contre les conséquences des hostilités.
Le nombre élevé de victimes civiles signalé mercredi souligne la nécessité urgente de protéger la population civile et le personnel humanitaire, ainsi que de respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, a écrit le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur la plateforme X, appelant à une désescalade immédiate et au dialogue.
Source: ATS
La Russie estime que l'accord de cessez-le-feu doit concerner le Liban
La Russie estime que l'accord de cessez-le-feu entre Washington et Téhéran «s'étend» au Liban, a indiqué le ministère des Affaires étrangères jeudi, rapportant un entretien téléphonique entre le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue iranien Abbas Araghchi.
«Moscou part du principe que ces accords (...) ont une dimension régionale et s'étendent en particulier au Liban», a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.
La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a pour sa part condamné l'offensive israélienne au Liban, estimant qu'elle «menace de faire échouer le processus de négociation qui commençait à se dessiner».
Source: AFP
Le Premier ministre pakistanais dénonce «l'agression continue» d'Israël contre le Liban
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a condamné jeudi «l'agression continue d'Israël contre le Liban», à la veille de pourparlers prévus entre les Etats-Unis et l'Iran à Islamabad.
«Le Premier ministre a déclaré que le Pakistan menait des efforts sincères en faveur de la paix régionale et que c'est dans cet esprit que les pourparlers de paix entre l'Iran et les Etats-Unis étaient organisés», selon un communiqué du bureau de Sharif.
Le Pakistan a toutefois préciser apprécier «la retenue manifestée par toutes les parties» avant des discussions prévues à Islamabad entre les Etats-Unis et l'Iran. «Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant à la désescalade obtenue jusqu'à présent et ont souligné la nécessité pour toutes les parties de maintenir la paix et le cessez-le-feu», a indiqué le bureau du Premier ministre Shehbaz Sharif.
Source: AFP
La France envisage de rediscuter l'accord UE-Israël après les frappes «disproportionnées» d'Israël
Une possible suspension de l'accord entre l'Union européenne et Israël pourrait être rediscutée après les frappes israéliennes «disproportionnées» au Liban et les exactions commises par les colons en Cisjordanie, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.
«Vu la gravité de ce qui s'est passé hier (mercredi au Liban) et par ailleurs étant donné la situation en Cisjordanie, on ne peut pas exclure que la discussion sur la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël se rouvre en plus de sanctions nationales», a déclaré Pascal Confavreux.
«Israël a bien sûr le droit de se défendre, mais ses actions sont non seulement inacceptables mais encore disproportionnées et mènent de facto à une impasse», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Hezbollah fait état de combats directs avec les forces israéliennes au Sud Liban
Le Hezbollah a déclaré jeudi que ses combattants étaient engagés dans des affrontements directs avec les forces israéliennes à Bint Jbeil, dans le sud du Liban, où le mouvement chiite les avait repoussées en 2006 à l'issue d'une bataille acharnée.
Située à cinq kilomètres de la frontière avec Israël, cette localité revêt aussi une importance symbolique pour le Hezbollah allié de Téhéran, pour avoir accueilli en 2000 un discours de son ex-dirigeant, Hassan Nasrallah, célébrant le retrait israélien du sud du Liban après deux décennies d'occupation.
Source: AFP
Pour l'Iran, les frappes israéliennes au Liban rendent les négociations «dénuées de sens»
Les frappes au Liban mercredi, qui ont fait plus de 200 morts, témoignent du «non-respect des engagements» par Israël, «rendant les négociations dénuées de sens», a estimé jeudi sur X le président iranien Massoud Pezeshkian.
«Nos mains restent sur la gâchette. L'Iran n'abandonnera jamais ses frères et soeurs libanais», a-t-il ajouté, alors que des pourparlers sont prévus en fin de semaine entre Washington et Téhéran sous médiation pakistanaise.
Source: AFP
Pour l'Iran, le Liban est «inséparable» de l'accord de cessez-le-feu
L'Iran a prévenu jeudi que le Liban constituait une «partie inséparable» de l'accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient, ajoutant que toute violation de la trêve provoquerait une "réponse ferme" de sa part.
«Le Liban et l'Axe de la Résistance tout entier, en tant qu'alliés de l'Iran, forment une partie inséparable du cessez-le-feu» conclu avec les Etats-Unis via une médiation du Pakistan, a prévenu le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, dans un message sur X.
Alors que des frappes d'Israël sur le Liban ont fait plus de 200 morts mercredi, Mohammad Bagher Ghalibaf, a mis en garde contre des «violations du cessez-le-feu», qui déboucheront sur «une réponse ferme». «Eteignez l'incendie immédiatement», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le gouvernement libanais limite le port d'armes à Beyrouth aux seules forces légales
Le gouvernement libanais a décidé jeudi d'interdire à Beyrouth les armes de groupes non-étatiques, au lendemain de frappes meurtrières sur la capitale de l'armée israélienne, qui affirme viser le Hezbollah pro-iranien.
«Par souci pour la sécurité des citoyens», le gouvernement «demande à l'armée et aux forces de sécurité d'étendre immédiatement le contrôle (...) de l'Etat sur la région de Beyrouth et d'y limiter le port des armes aux seules forces légales», a annoncé le Premier ministre Nawaf Salam.
Le Hezbollah est le seul groupe à avoir conservé ses armes au Liban au sortir de la guerre civile.
Source: AFP
L'Iran exclut de restreindre son programme d'enrichissement d'uranium
Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a exclu jeudi toute restriction du programme d'enrichissement d'uranium, une des demandes fondamentales des Etats-Unis et d'Israël, dans un entretien avec l'agence Isna.
«Les revendications et exigences de nos ennemis visant à restreindre le programme d'enrichissement de l'Iran ne sont que des voeux pieux qui seront enterrés», a déclaré Mohammad Eslami, alors que des discussions doivent se tenir en fin de semaine, sous médiation pakistanaise.
Source: AFP