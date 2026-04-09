Netanyahu veut engager des négociations «directes» avec le Liban

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a dit jeudi avoir ordonné à son cabinet d'engager des «négociations directes» avec le Liban «dans les plus brefs délais», portant notamment sur le désarmement du mouvement islamiste Hezbollah.

«A la suite des demandes répétées du Liban d'ouvrir des négociations directes avec Israël, j'ai donné instruction hier (mercredi) au cabinet d'engager des négociations directes avec le Liban dans les plus brefs délais», a déclaré Netanyahu, cité par son bureau.

«Les négociations porteront sur le désarmement du Hezbollah et sur l'établissement de relations de paix entre Israël et le Liban», a-t-il ajouté.

Source: AFP