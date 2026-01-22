Le président israélien plaide pour un changement de régime en Iran

Un changement de régime en Iran est la seule solution pour «l'avenir du peuple iranien», a déclaré jeudi le président israélien Isaac Herzog au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

«L'avenir du peuple iranien ne peut passer que par un changement de régime et cela doit se faire dans le cadre du peuple iranien (avec le soutien) de la communauté internationale», a déclaré Isaac Herzog après plusieurs semaines de manifestations et de répression en Iran.

«Le peuple iranien aspire au changement, le peuple iranien mérite le changement», a-t-il poursuivi, «il est clair pour moi que le régime des ayatollahs est dans une situation plutôt fragile».

Présence iranienne au WEF annulée

Déclenchée le 28 décembre par des protestations contre le coût de la vie, la mobilisation en Iran a pris une ampleur majeure le 8 janvier, défiant ouvertement la République islamique.

Source: AFP