Le guide suprême iranien valide un plan pour rouvrir Ormuz

Le président iranien annonce un plan pour rouvrir le détroit d'Ormuz en coordination avec le guide suprême. Téhéran attend l'accord des Etats-Unis pour avancer.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction L'Iran propose de rouvrir le détroit d'Ormuz en sept jours, sous réserve d'un accord avec les États-Unis. Le président iranien Massoud Pezeshkian affirme que le plan a été approuvé par le guide suprême Mojtaba Khamenei et qu'une équipe de six membres a été formée pour gérer cette initiative.

Le détroit d'Ormuz, crucial pour le commerce pétrolier mondial, est perturbé depuis février à cause des frappes israélo-américaines contre Téhéran. Le président américain Donald Trump aurait déjà rejeté la proposition iranienne, selon le Wall Street Journal.

L'accord de juin 2026 entre les deux pays incluait la fin des hostilités, la levée des sanctions américaines et le déblocage des avoirs iraniens gelés depuis 1979. Cet accord avait été annulé en juillet, provoquant une recrudescence des tensions.

AFP Agence France-Presse

Le nouveau plan proposé par Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz sous sept jours a été élaboré «en coordination» avec le guide suprême, et sera mis en oeuvre «sans problème» en cas d'accord américain, a assuré le président iranien Massoud Pezeshkian.

«La coordination avec le chef de la Révolution», le guide suprême Mojtaba Khamenei, arbitre final des décisions de la République islamique, «a été effectuée», a déclaré le dirigeant dans un entretien à la chaîne CBS relayé samedi par l'agence officielle iranienne Irna. Si les Etats-Unis acceptent le plan iranien «et s'acquittent de leurs obligations, nous ferons de même, et il n'y aura aucun problème à cet égard», a-t-il poursuivi. Massoud Pezeshkian a ajouté qu'une équipe de six membres, «composée de représentants de diverses organisations et instances, dont l'armée, le Parlement et le gouvernement», avait été mise en place.

Cette équipe «se réunit pour discuter des questions en jeu et a le pouvoir de prendre des décisions», a ajouté le président, qui a conclu vendredi une semaine de tractations diplomatiques en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. C'est dans ce cadre que le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a soumis une nouvelle proposition aux Etats-Unis pour rouvrir le détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures.

Trump aurait rejeté l'offre

La circulation y est perturbée depuis le début de la guerre, déclenchée fin février par des frappes israélo-américaines sur Téhéran, une situation qui a fait bondir les cours du pétrole et ébranle l'économie mondiale. Dans l'attente d'une réponse américaine officielle, le Wall Street Journal, citant des responsables américains, a affirmé vendredi que le président américain Donald Trump avait rejeté cette offre.

Selon Abbas Araghchi, les conditions posées par l'Iran sont celles figurant déjà dans le protocole d'accord signé en juin avec Washington pour mettre fin durablement au conflit. L'entente, qui a volé en éclats en juillet, prévoyait notamment la fin des hostilités sur tous les fronts du conflit, le déblocage d'avoirs iraniens gelés dans la foulée de la Révolution islamique en 1979 ainsi que la levée des sanctions américaines, qui étranglent l'économie du pays.