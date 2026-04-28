Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Les pays du Golfe exhortent l'Iran à cesser ses «attaques flagrantes»
Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a fustigé mardi les «attaques flagrantes» de l'Iran contre ses membres. Les dirigeants de la région, réunis en Arabie saoudite, demandent à Téhéran «des initiatives sérieuses pour rétablir la confiance».
Les attaques de missiles et drones iraniennes contre ses voisins du Golfe en représailles aux frappes américano- israéliennes du 28 février, ont «entraîné une forte perte de confiance entre les Etats du CCG et l'Iran», a indiqué un communiqué du secrétaire général de cette instance.
«Cela exige de l'Iran qu'il prenne des initiatives sérieuses pour rétablir cette confiance», ajoute le texte, publié après que l'Arabie saoudite a accueilli mardi des dirigeants du Golfe pour discuter de la crise déclenchée par la guerre au Moyen-Orient et des moyens d'y répondre.
Source: AFP
Israël l'affirme: elle n'a «aucune visée territoriale» sur le Liban
Israël n'a «aucune visée territoriale» sur le Liban, a affirmé mardi le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, alors que l'armée israélienne poursuit ses frappes contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans le pays voisin malgré le cessez-le-feu.
Israël «n'a aucune visée territoriale sur le Liban. Notre présence dans les zones situées le long de notre frontière nord n'a qu'un seul objectif: protéger nos citoyens», a insisté M. Saar lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue serbe Marko Djuric.
Source: AFP
Des secouristes tués au Liban par des frappes d'Israël
Huit personnes, dont trois secouristes de la Défense civile, ont été tuées mardi par des frappes israéliennes dans le sud du Liban, où Israël a par ailleurs annoncé avoir détruit un tunnel du Hezbollah menaçant le nord de son territoire.
Cinq des personnes tuées l'ont été lors de frappes israéliennes sur un immeuble dans la localité de Majdal Zoun, puis pendant l'opération de secours menée conjointement sur le site par des soldats et des secouristes, selon les autorités.
«Israël continue de violer les lois et conventions internationales qui protègent les civils» a dénoncé le président libanais, Joseph Aoun.
Le ministère libanais de la Santé a par ailleurs fait état d'une personne tuée, et 15 blessées dont cinq enfants, dans une frappe israélienne sur Jwaya, une autre localité du sud. Deux autres personnes ont été tuées et 13 blessées dans un bombardement israélien à Jibchit, toujours dans le sud, selon un premier bilan du ministère.
Source: AFP
Israël affirme avoir découvert deux tunnels du Hezbollah sur 2 km
L'armée israélienne a affirmé mardi avoir découvert deux tunnels du Hezbollah, d'une longueur totale de deux kilomètres, à la frontière entre le Liban et Israël, précisant qu'ils étaient utilisés par des unités d'élite du mouvement pro-iranien.
Ces tunnels ont été «construits sur environ une décennie» et étaient reliés à des lanceurs de projectiles «dirigés vers le territoire israélien», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Les Etats-Unis arrêtent un navire soupçonné de transiter vers un port iranien
L'armée américaine a annoncé mardi avoir arraisonné un navire marchand soupçonné d'avoir tenté de violer le blocus américain des ports iraniens.
Le M/V Blue Star III a été libéré par les forces américaines «après qu'elles ont procédé à une fouille et confirmé que l'itinéraire du bateau ne prévoyait pas d'escale dans un port iranien», a affirmé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X. «A ce jour, 39 navires ont été redirigés afin de garantir le respect» du blocus, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Meloni a une priorité: contrôler la hausse des prix
La Première ministre italienne Giorgia Meloni a affirmé mardi que sa priorité actuelle était de contenir la pression inflationniste, en particulier dans le domaine de l'énergie, depuis la guerre en Iran.
«Dans le contexte actuel de crise internationale auquel nous sommes confrontés, la question du maintien des prix et de l'énergie sous contrôle, de la prévention d'un impact inflationniste qui freine clairement la croissance du PIB, doit être considérée comme une priorité», a déclaré Meloni lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
La présidente du CICR arrivée en Iran
La présidente du CICR Mirjana Spoljaric est arrivée en Iran par voie terrestre pour une visite officielle. Elle doit rencontrer mercredi des responsables gouvernementaux et des représentants du Croissant-Rouge iranien, a annoncé mardi l'organisation à Genève.
Les conséquences humanitaires du conflit actuel dans la région et l'importance du droit international humanitaire (DIH) seront au centre des discussions. Mirjana Spoljaric doit également aborder les modalités pour que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) puisse acheminer davantage d'assistance humanitaire.
L'organisation avait été il y a quelques semaines parmi les premiers à faire arriver par la route des cargaisons, en raison du blocage de l'accès maritime par le détroit d'Ormuz. Elle a distribué plus de 170 tonnes de matériel de première nécessité.
Des livraisons de médicaments et de quoi identifier des dépouilles doivent arriver dans les prochains jours, ajoute l'organisation. Cette visite fait partie de plusieurs dialogues menés dans la région.
Source: AFP
L'Iran interdit les exportations d'acier
L'Iran a interdit les exportations d'acier, a indiqué mardi l'agence de presse Fars, alors que les deux plus grandes aciéries du pays avaient annoncé début avril être contraintes de cesser leurs activités à la suite de frappes israélo-américaines. La directive relative à cette interdiction a été publiée, selon l'administration des douanes, citée par l'agence, mentionnant le 26 avril pour son entrée en vigueur.
Source: AFP
Le Mossad se félicite d'opérations «révolutionnaires» en Iran et au Liban
Lors de la cérémonie annuelle de remise de distinctions, lundi, David Barnea, directeur des services de renseignements extérieurs, a affirmé que les opérations récompensées ont permis à l'organisation de «repousser les limites au Liban et en Iran», selon un communiqué publié mardi par le service de presse du gouvernement.
«Nous avons acquis des renseignements stratégiques et tactiques au cœur même des secrets de l'ennemi», a affirmé David Barnea, en ajoutant que le Mossad a «démontré de nouvelles capacités opérationnelles révolutionnaires dans les pays ciblés».
Un étroite collaboration avec l'armée israélienne est, selon lui, au cœur des opérations menées cette année, y compris lors de frappes pour la «neutralisation de hauts responsables». Une des opérations récompensées a inclus, selon le communiqué, des modus operandi incluant «des agents sur le terrain (...) permettant une infiltration clandestine en profondeur au cœur de Téhéran».
Source: AFP
L'armée israélienne ordonne l'évacuation de nouveaux villages dans le sud du Liban
L'armée israélienne, qui combat le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, a ordonné mardi l'évacuation de nouveaux villages dans le sud du Liban. «Avertissement urgent aux résidents du Liban se trouvant dans les villages et localités suivants», a indiqué sur X le porte-parole en arabe de l'armée israélienne, Avichay Adraee, énumérant une liste de 17 villages. Les habitants sont appelés à «évacuer immédiatement» leurs maisons et se diriger vers le «district de Saïda».
Source: AFP
L'Iran affirme que Washington n'est plus en position de «dicter sa politique»
L'Iran a déclaré mardi que les Etats-Unis n'étaient plus en mesure de «dicter leur politique» à d'autres pays, alors que Washington examine une nouvelle proposition de Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Les Etats-Unis ne sont plus en position de dicter leur politique à des nations indépendantes», a affirmé le porte-parole du ministère iranien de la Défense, Reza Talaei-Nik, cité par la télévision d'Etat. Washington doit renoncer à ses «exigences illégales et irrationnelles», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La guerre au Moyen-Orient un «impact disproportionné» pour l'Asie-Pacifique
La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a estimé mardi que la guerre au Moyen-Orient avait eu un «impact disproportionné» sur la région Asie-Pacifique, et promis de travailler en étroite collaboration avec le Japon pour «faire face aux perturbations planétaires».
Penny Wong s'exprimait lors d'une visite à Tokyo, quelques jours avant un voyage de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi en Australie et au Vietnam, du 1er au 5 mai. Ce voyage de la dirigeante japonaise s'inscrit dans les efforts visant à renforcer la sécurité économique du pays et à garantir «un approvisionnement stable en énergie» ainsi qu'en minerais critiques, a expliqué mardi le principal porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara.
Lors de son séjour à Tokyo, Penny Wong a rencontré son homologue Toshimitsu Motegi et salué des chaînes d'approvisionnement «étroitement interconnectées» entre les deux pays, grâce auxquelles l'Australie a reçu du carburant en provenance du Japon.
Cette relation économique «est de plus en plus importante à mesure que nous faisons face aux perturbations planétaires», a-t-elle déclaré. «J'ai hâte de continuer à coordonner avec vous notre réponse à la suite de la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz et de l'impact disproportionné sur notre région», a-t-elle insisté. L'Asie-Pacifique dépend fortement des hydrocarbures des pays du Golfe pour ses approvisionnements énergétiques.
Source: AFP