Le DFAE annonce la réouverture partielle de l'ambassade suisse en Iran. Une équipe technique travaille à Téhéran pour préparer la reprise des activités malgré l'instabilité persistante dans la région.

ATS Agence télégraphique suisse

L'ambassade de Suisse en Iran a rouvert partiellement. Depuis cette semaine, une petite équipe est de nouveau présente à Téhéran, a annoncé vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). L’ambassade avait été temporairement fermée le 11 mars en raison de la précarité de la situation sécuritaire.

L’équipe technique, composée de quatre collaborateurs suisses, prépare la reprise progressive des activités de l’ambassade. La décision de rouvrir progressivement l’ambassade a été prise après analyse des risques et d’entente avec l’Iran ainsi qu’avec les États-Unis, dont les intérêts en Iran sont représentés par la Suisse.

Prestations consulaires à l'arrêt

La reprise complète des activités dépendra de l’évolution de la situation en Iran. Les prestations consulaires, y compris l’octroi de visas, ne peuvent pas encore être fournies pour le moment, précise le DFAE.

L’équipe technique est dirigée par le chargé d’affaires suisse. Le retour des autres collaborateurs est prévu dès que toutes les démarches nécessaires à la réouverture complète de l'ambassade auront été menées à bien. La Suisse suit de près l’évolution de la situation dans la région et maintient un étroit contact avec ses partenaires.

Avec le retour d’une équipe à Téhéran, la Suisse peut à nouveau représenter directement sur place les intérêts américains en Iran en sa qualité de puissance protectrice. Le canal de communication entre les deux pays est resté ouvert pendant la fermeture temporaire de la représentation.