Un trafic très rentable
L'Iran saisit deux pétroliers avec du carburant de contrebande

En Iran, deux pétroliers transportant un million de litres de carburant de contrebande ont été saisis près de l'île de Farsi. Quinze membres d'équipage étrangers sont accusés de trafic par les Gardiens de la Révolution.
Publié: 14:45 heures
Deux pétroliers transportant un million de litres de carburant de contrebande ont été saisis. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
AFP Agence France-Presse

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont saisi deux pétroliers dans le Golfe pour «contrebande de carburant», a annoncé jeudi l'agence de presse Tasnim, sans préciser leur pavillon ni la nationalité de l'équipage.

«Plus d'un million de litres de carburant de contrebande ont été trouvés à bord des deux navires», a-t-elle rapporté, ajoutant que «15 membres d'équipage de nationalité étrangère avaient été déférés devant la justice». Les Gardiens de la Révolution ont arraisonné les pétroliers à proximité de l'île iranienne de Farsi, dans le Golfe, a précisé l'agence Tasnim.

Cette saisie intervient dans un contexte de tension accrue après la déploiement par les Etats-Unis dans la région de bâtiments de guerre, à la suite de la répression de manifestations antigouvernementales par les autorités iraniennes.

Un trafic très rentable

Les pétroliers étaient «impliqués dans des opérations de contrebande depuis plusieurs mois et ont été identifiés et interceptés» après des opérations de surveillance et de renseignement menées par les forces navales du Corps des Gardiens de la Révolution, a détaillé l'agence.

Les forces iraniennes annoncent régulièrement l'arraisonnement de bateaux transportant illégalement du carburant dans cette zone. Le prix du carburant en Iran est l'un des plus bas au monde, ce qui rend d'autant plus rentable le trafic vers d'autres pays.


