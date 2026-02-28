Avec quel système Israël se protège-t-il des missiles?

Les forces armées iraniennes ont déclaré avoir tiré une vague de missiles sur Israël. Le pays est bien préparé à de telles attaques. Grâce au système de défense antimissile Arrow 3. Mais comment fonctionne-t-il? Et que peut-il faire d'autre?

Melissa Müller

Que peut faire Arrow 3?

Arrow 3 est un système de défense antimissile développé conjointement par les Etats-Unis et Israël. Son objectif: détruire des missiles ennemis sur une large étendue. Les ogives d'Arrow 3 ont une portée impressionnante de 2400 kilomètres. A titre de comparaison, le système de défense antimissile Iron Dome utilisé en Israël a une portée d'à peine 100 kilomètres.

Mais c'est aussi l'altitude de vol qui rend ce système unique. Ses missiles de défense atteignent une altitude de 100 kilomètres et peuvent même intercepter des missiles ennemis à longue portée lancés depuis l'espace.

Comment fonctionne Arrow 3?

Arrow 3 dispose d'un radar mobile qui détecte et suit les missiles ennemis. A cela s'ajoute un centre de contrôle qui calcule en permanence les trajectoires et les corrige si nécessaire. Enfin, un lanceur mobile tire des missiles de défense qui suivent les missiles ennemis puis les détruisent par un violent impact.

Comme le rapporte le «Spiegel», les missiles de défense disposent de propulseurs orientables, ce qui permet de les manœuvrer à tout moment. En cas d'alerte au missile, Arrow 3 peut donc tirer avant même que la cible ne soit déterminée. De plus, si le missile de défense manque légèrement l'objet visé, les missiles adverses peuvent tout de même être détruits par une fusée de proximité dotée d'une tête à fragmentation.

Arrow 3 protège-t-il contre les missiles nucléaires?

Oui, Arrow 3 est même capable d'intercepter des missiles nucléaires. Et ce, sans danger pour l'homme, explique l'expert militaire Tal Inbar dans une interview accordée à «Bild». En effet, les matériaux nocifs «s'évaporent dans l'air», loin de la civilisation.

Combien coûte le système de défense?

Selon le ministère israélien de la Défense, l'Allemagne devrait débourser environ 3,5 milliards de dollars pour s'offrir le système de défense. A cela s'ajoutent encore le prix des missiles. Selon le «Spiegel», une cinquantaine d'entre eux devrait coûter environ 400 millions de dollars. Une partie des fonds spéciaux de la Bundeswehr (l'armée allemande) devrait probablement être débloquée à cet effet.

Où et quand Arrow 3 sera-t-il déployé?

Selon l'agence de presse allemande DPA, le système devrait être opérationnel dès la fin 2025. Trois bases sont actuellement prévues, écrit «Bild». Le système devrait être déployé dès le 1er septembre 2025 dans la base aérienne de Holzdorf, située entre Berlin, Leipzig et Dresde. Deux autres bases devraient voir le jour dans le Schleswig-Holstein et en Bavière. Selon Ingo Gerhart, inspecteur de l'armée de l'air, elles doivent offrir une forme de «résilience» en cas de panne du système.

Comme les missiles de défense disposent d'une énorme portée, la protection est garantie pour tout le pays, indépendamment de la base de lancement. Du nord au sud, l'Allemagne mesure environ 870 kilomètres.

Pourquoi l'Allemagne a-t-elle besoin d'Arrow 3?

La proposition d'acheter Arrow 3 est venue de l'armée de l'air allemande. Ingo Gerhart explique que l'achat était urgent, car l'Allemagne ne dispose actuellement d'aucune protection contre les missiles à longue portée: «Nous ne pouvons jusqu'à présent pas repousser les missiles balistiques venant de l'espace.» Ralf Thiele, président de la section allemande du réseau Eurodéfense, estime lui aussi que le besoin est grand. L'année dernière déjà, il avait mis en garde: «Il existe un espace aérien ouvert qui n'est pas protégé contre les attaques modernes.»

Arrow 3 peut-il protéger le reste de l'Europe?

Grâce à sa grande portée, Arrow 3 pourrait offrir une protection en dehors des frontières allemandes. «Si d'autres Etats se joignent à nous, nous bénéficierons bientôt d'un bon bouclier de défense au-dessus de l'Europe, capable de protéger contre une menace venant de pays lointains comme l'Iran, la Chine et la Corée du Nord, ainsi que de l'espace», explique Ralf Thiele.

En raison de l'actualité, cet article datant du 20 août 2023 a été republié le 28 février 2026