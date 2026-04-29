AFP Agence France-Presse
L'ambassade des Etats-Unis à Bagdad a félicité mercredi le nouveau Premier ministre irakien désigné, Ali al-Zaidi, nommé après de fortes pressions américaines pour empêcher le retour au pouvoir de Nouri al-Maliki, perçu comme proche de l'Iran voisin.
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«La mission des Etats-Unis en Irak adresse ses meilleurs voeux» à Ali al-Zaidi, alors qu'il «travaille à former un gouvernement capable de répondre aux aspirations des Irakiens à un avenir meilleur et pacifique», a écrit l'ambassade dans un message publié sur X.
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