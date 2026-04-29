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«Un avenir meilleur»
L'ambassade américaine en Irak félicite le nouveau Premier ministre

L'ambassade américaine à Bagdad a félicité Ali al-Zaidi, nouveau Premier ministre irakien désigné, et espère un avenir pacifique. Sa nomination intervient après des pressions pour bloquer le retour de Nouri al-Maliki.
Publié: il y a 59 minutes
Le nouveau Premier ministre Ali al-Zaidi, dans son bureau à Bagdad, le 28 avril 2026.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'ambassade des Etats-Unis à Bagdad a félicité mercredi le nouveau Premier ministre irakien désigné, Ali al-Zaidi, nommé après de fortes pressions américaines pour empêcher le retour au pouvoir de Nouri al-Maliki, perçu comme proche de l'Iran voisin.

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«La mission des Etats-Unis en Irak adresse ses meilleurs voeux» à Ali al-Zaidi, alors qu'il «travaille à former un gouvernement capable de répondre aux aspirations des Irakiens à un avenir meilleur et pacifique», a écrit l'ambassade dans un message publié sur X.

 

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