Au Népal, un directeur d'école a sauvé 900 enfants en évacuant l'établissement à peine dix minutes avant l'arrivée des eaux. Le bâtiment a entièrement été détruit après la catastrophe.

Sandra Marschner

Au cœur du drame au Népal, une belle histoire apporte une note de douceur. Un directeur d'école est devenu un héros après qu'il a sauvé 900 enfants, à peine quelques minutes avant que l'eau n'inonde et ne détruise complètement leur bâtiment.

Rajendra Dawadi, directeur de l'école Tribhuvan-Trishuli dans le district de Nuwakot, a décidé de procéder à une évacuation immédiate de l’établissement peu après 9 heures, après avoir reçu plusieurs appels d’alerte provenant de régions déjà touchées.

«Si nous n’avions pas réagi rapidement, ni les élèves ni moi-même n’aurions pu vous parler aujourd’hui», a-t-il déclaré à la BBC. Selon les autorités locales, la crue soudaine et les inondations qui ont ravagé la région frontalière entre le Népal et le Tibet ont dépassé les 1000 morts. Plus de 4000 personnes sont toujours portées disparues.

Ramenés chez eux par hélicoptère

Grâce à la réaction rapide du directeur de l'école, qui a ordonné aux enfants de se réfugier en hauteur, la vie de 900 élèves a pu être sauvée. «Je suis fier que nous ayons pu sauver autant de vies», a déclaré Rajendra Dawadi à la chaîne britannique. Les eaux ont déferlé avec une telle force sur l’école qu’un immeuble voisin a été enseveli en quelques secondes sous la boue et les débris.

«Avec mes amis, nous avons eu tout juste le temps de nous mettre à l’abri. Nous avons dû nous enfuir par une petite échelle située à l’arrière de l’école, avant de monter en direction d'une colline. En quelques secondes à peine, le bazar de Trishuli a été emporté sous nos yeux», raconte à la BBC Yunisha Amatya, une élève de 16 ans.

Bon nombre des élèves et des enseignants secourus ont dû passer deux nuits dans un village voisin, les routes étant impraticables. Certains, comme le directeur de l’école et Yunisha, n’ont pu rentrer chez eux qu’après avoir été évacués par hélicoptère.