Turin et la région du Piémont sont particulièrement touchées par de fortes pluies et des vents violents. Les autorités appellent à la prudence et limitent les déplacements, tandis que des coulées de boue impressionnantes sont signalées. La Savoie est aussi concernée.

Inondations et coulée de boue

Turin est très affectée par les intempéries, en témoigne le niveau de l'eau.

Selon le météorologue italien Andrea Vuolo, «l’Italie est confrontée à l’une des perturbations les plus intenses et les plus dangereuses de la dernière décennie». Dans le nord de l'Italie, de nombreux fleuves ont débordé à la suite de fortes pluies.

Plusieurs zones proches des rivières et des routes ont été fermées pour des raisons de sécurité. Dans certaines communautés, les autorités appellent les habitants à ne pas quitter leur domicile. A Milan, les parcs ont été fermés en raison de la chute d'arbres et de branches. Dans la vallée d'Aoste, des maisons et écuries ont dû être évacuées car les rivières menaçaient de déborder.

Turin particulièrement touché

La région du Piémont, avec sa capitale Turin, est particulièrement touchée. Le Centre opérationnel de protection civile de la Turin avertit tous les citoyens d'«éviter d'entrer dans les parcs de la ville, et invite les conducteurs à la prudence. Il invite les habitants à limiter leurs déplacements», rapporte «La Stampa».

Les services météorologiques ont signalé de fortes pluies, qui se sont transformées en neige au-dessus de 1800 mètres. Le vent a atteint des vitesses allant jusqu'à 110 kilomètres par heure. L'autoroute entre Turin et Aoste était partiellement sous l'eau et fermée.

Une coulée de boue impressionnante

Des images sur les réseaux sociaux montrent une coulée de boue de la vallée de la Valsesia, dans le Piémont, qui part des montagnes jusqu'à la vallée. La vidéo a été tournée à Rima, selon «La Repubblica».

Cela a eu des conséquences sur des villages, comme celui de Frasso, un hameau de la commune de Scopello en Valsesia. On y observe plusieurs débrits.

La Savoie aussi impactée

Dans les Alpes françaises, en Savoie, la neige rend aussi la circulation difficile en ce week-end de Pâques.

Les automobilistes visant le Tunnel du Mont-Blanc sont appelés à reporter leur voyage pascal. Et des communes de montagne comme Tignes ont décrété un confinement, relate «Le Dauphiné Libéré». Les skieurs des Trois Vallées sont appelés à ne «surtout pas» sortir des pistes ouvertes et sécurisées.