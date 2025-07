1/4 Des maisons inondées dans un village de Yesan, province du Chungcheong du Sud, centre de la Corée du Sud, le 17 juillet 2025 Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Au moins trois personnes ont été tuées et un millier évacuées en raison de pluies torrentielles en Corée du Sud, ont déclaré jeudi les autorités, dans une région touchée par les plus fortes précipitations depuis l'apparition des relevés en 1904. Trois personnes ont été tuées jeudi dans la province de Chungcheong du Sud (ouest), a indiqué le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.

Un chauffeur a été tué à Osan, à environ 50 kilomètres au sud de la capitale Séoul, après qu'un mur de soutènement de 10 mètres de haut provenant d'un viaduc s'est effondré sur la route, écrasant sa voiture. Les deux autres victimes sont identifiées comme des hommes âgés: l'un a été emporté par le courant, et l'autre retrouvé mort dans un appartement inondé en sous-sol.

Si la Corée du Sud connaît généralement de fortes pluies en juillet, trois zones de cette province occidentale ont enregistré cette semaine des records de précipitations, selon les données météorologiques officielles. La région de Seosan, au sud de Séoul, a été frappée par des précipitations atteignant 114,9 millimètres par heure, «un niveau généralement observé une fois tous les 100 ans», a déclaré à l'AFP un responsable de l'agence météorologique, ajoutant qu'il s'agissait du chiffre le plus élevé depuis 1904.

Evacuation immédiate des habitants

Ces fortes pluies sont dues à «l'arrivée d'air chaud et humide le long de la bordure de l'anticyclone du Pacifique Nord, provoquant une forte instabilité atmosphérique», a-t-il ajouté. Les chaînes de télévision sud-coréennes ont diffusé des images des graves inondations à Seosan, où l'eau a envahi commerces et immeubles d'habitation, et submergé des voitures garées. A l'échelle nationale, plus de 1000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer, selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans l'après-midi.

Parmi eux, les habitants du comté de Hongseong, toujours dans la province du Chungcheong du Sud, qui ont reçu l'ordre «d'évacuer immédiatement vers un lieu sûr» tôt jeudi matin en raison des inondations causées par un cours d'eau voisin. Plusieurs écoles et crèches du comté ont également été fermées.

Des journalistes de l'AFP ont vu des habitants de la ville de Seosan lutter pour nettoyer les ravages des inondations jeudi, avec des parkings et des magasins encore inondés d'eau boueuse. Choi Hee-jin, propriétaire d'une boîte de nuit, a déclaré à l'AFP qu'il avait eu «le coeur brisé» en revenant sur les lieux après les inondations.

Conséquences du changement climatique

«L'eau avait complètement rempli le club, et tout – les canapés, les réfrigérateurs, les meubles, même les ordinateurs – flottait simplement partout», a-t-il confié. Kim Min-seo, une employée dans la restauration âgée de 50 ans, a expliqué travailler «depuis environ cinq heures pour essayer de tout drainer», concernant le sol boueux. Dans la province de Chungcheong, deux personnes ont été secourues à la suite d'un glissement de terrain.

La Corée du Sud est régulièrement touchée par des inondations pendant la mousson estivale, mais elle est généralement bien préparée et le nombre de victimes est généralement relativement faible. Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu les phénomènes météorologiques plus extrêmes et plus fréquents dans le monde entier.

La Corée du Sud a également subi des pluies et des inondations record en 2022, qui ont fait au moins 11 morts. Le gouvernement a déclaré à l'époque que ces précipitations étaient les plus importantes depuis le début des relevés météorologiques à Séoul, imputant ces conditions météorologiques extrêmes au changement climatique.