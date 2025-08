Une crue subite en Inde fait au moins quatre disparus

Une crue subite a frappé Dharali, une localité touristique de l'Uttarakhand en Inde. Quatre personnes sont portées disparues et des équipes de secours ont été déployées. Les autorités attribuent l'inondation à des pluies soudaines et intenses.

Une crue subite a frappé Dharali, une localité touristique de l'Uttarakhand en Inde. Photo: keystone-sda.ch

AFP

Des équipes de secours ont été déployées mardi dans une localité indienne de l'Himalaya touchée par des crues subites et où quatre personnes sont portées disparues, selon les autorités. Des vidéos diffusées sur les médias indiens montrent des eaux boueuses emporter des immeubles d'habitation à Dharali, un lieu touristique de l'Etat septentrional d'Uttarakhand.

Pushkar Singh Dhami, ministre en chef de cet Etat frontalier du Népal a indiqué que des équipes de secours étaient mobilisées. Selon des responsables locaux, au moins quatre personnes sont portées disparues mardi. «Par chance, la plupart des gens se trouvaient (...) en lieu sûr», a déclaré un responsable sous couvert d'anonymat, n'étant pas autorisé à s'adresser à la presse. L'armée indienne a annoncé que de premières équipes de sauveteurs étaient arrivées sur place, et qu'une «coulée de boue massive (avait frappé) Dharali».

Le ministre en chef a déclaré que l'inondation était due à des précipitations soudaines et intenses. Les services météorologiques indiens avaient émis une alerte en raison de fortes pluies dans l'Uttarakhand. Les inondations meurtrières et les glissements de terrain sont courants lors de la saison de la mousson de juin à septembre en Inde. Les experts affirment que le changement climatique accroît leur intensité et leur fréquence.