Les inondations perturbent la vie quotidienne à Hong Kong, avec la suspension des cours et l'ouverture d'abris temporaires. A Shenzhen, ville voisine, le niveau d'alerte le plus élevé a été émis pour la première fois depuis 2018.

Les prévisionnistes ont averti d'un risque de «graves inondations» à Hong Kong. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Des inondations touchent Hong Kong mardi en raison de fortes pluies qui ont conduit les météorologues à émettre le plus haut niveau d'alerte aux pluies torrentielles pour la quatrième fois en seulement huit jours. L'observatoire météorologique du centre financier a émis le niveau «noir» d'alerte aux pluies torrentielles, qui signifie que les précipitations doivent dépasser les 70 millimètres par heure.

Mardi matin, les prévisionnistes ont averti d'un risque de «graves inondations», ajoutant que le cumul des pluies risquait de dépasser 100 millimètres à certains endroits. La région méridionale chinoise a suspendu les cours dans les établissements scolaires et ouvert des abris temporaires.

Cas inédit depuis 2018

Sur les réseaux sociaux, des images montrent des véhicules presque submergés dans un parking extérieur du district de Tseung Kwan O. Dix-huit cas d'inondations ont été identifiés mardi matin, selon les services de drainage.

Les activités du service des urgences de l'hôpital Queen Mary, sur l'île de Hong Kong, sont par ailleurs affectées en raison de «graves inondations» sur plusieurs voies de circulation, selon les autorités sanitaires. Dans le pôle technologique chinois de Shenzhen, limitrophe de Hong Kong, les autorités ont émis le niveau le plus élevé d'alerte aux pluies torrentielles mardi, une première depuis 2018, selon la presse locale.

Selon les chercheurs, l'intensité et la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes augmentent à cause du réchauffement climatique accéléré par la combustion des énergies fossiles. La Chine est le principal émetteur de gaz à effet de serre. Elle est aussi un important producteur d'énergies renouvelables et cherche à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060.