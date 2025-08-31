Un tribunal de l'Utah a accordé près d'un milliard de dollars de dommages et intérêts à une famille. Un hôpital avait commis de graves erreurs lors de la naissance de leur fille L'affaire fait grand bruit aux Etats-Unis. Comme beaucoup d'autres. Petit tour d'horizon.

Ce couple reçoit un milliard de dommages et intérêts pour leur fille née handicapée

1/7 La petite Azaylee est née handicapée. La mère de la petite fille a été victime d'une erreur médicale. Photo: Zvg

Johannes Hillig

Le jugement fait les gros titres aux Etats-Unis. Un juge de l'État de l'Utah a accordé près d'un milliard de dollars à un couple. C'est un hôpital dont le personnel a été défaillant lors de la naissance de leur petite fille qui doit payer. Le bébé est né handicapé.

Il s'agit de l'histoire de Anyssa Zancanella, Danniel McMicheal et de leur fille Azaylee, aujourd'hui âgée de cinq ans. La petite fille est née le 14 octobre 2019. Avant l'accouchement, Anyssa Zancanella a reçu de la part d'infirmières inexpérimentées des doses dangereuses d'un médicament qui favorise les contractions. Le médecin qui aurait dû s'en occuper dormait dans la pièce voisine. C'est ce qu'on peut lire dans la plainte déposée par la famille en 2021.

L'hôpital doit payer 952 millions de dollars

Ce n'est que quelques jours plus tard que la petite Azaylee est venue au monde par césarienne. La maman n'aurait donc pas eu besoin du médicament en question. Ce dernier a endommagé le cerveau de la petite fille. Elle ne peut pas parler correctement et se développe beaucoup plus lentement que les autres enfants de son âge. Les experts estiment qu'elle ne pourra jamais travailler et qu'elle aura besoin de soins toute sa vie.

Pour le juge Patrick Corum, la mère «aurait mieux fait de mettre au monde ce bébé dans les toilettes d'une station-service ou dans une hutte quelque part en Afrique que dans cet hôpital», rapporte le «New York Post». D'où la sévérité du jugement: l'hôpital doit payer 951 millions de dollars (761 millions de francs) de dommages et intérêts. Il n'est pas certain que la famille reçoive vraiment cet argent. En effet, l'hôpital connaît des difficultés financières et a dû se déclarer en faillite.

Aux Etats-Unis, les dommages et intérêts représentent une toute autre ampleur. Petit tour d'horizon des histoires les plus absurdes.

50 millions de dollars pour un thé brûlant

En février 2020, un chauffeur-livreur s'est gravement brûlé en Californie. Un thé de la chaîne américaine Starbucks s'est renversé sur ses genoux. Après une greffe de peau et diverses autres interventions dans la zone intime, l'homme a poursuivi le groupe en justice pour obtenir des dommages et intérêts. L'employé Starbucks du drive-in n'aurait pas serré suffisamment le couvercle de la boisson à emporter. Mi-mars, un jury du comté de Los Angeles a tranché en faveur de la victime. Starbucks a dû payer 50 millions de dollars (44 millions de francs). Ce n'est pas le seul cas en lieu avec des grosses entreprises de restauration.

En 1992, Stella Liebeck, une retraitée alors âgée de 79 ans, s'est brûlée au troisième degré après avoir renversé un café de la chaîne de fast-food McDonald's sur ses jambes. Comme on ne lui avait pas dit que le café était chaud, l'Américaine a porté plainte contre le groupe . Elle a empoché près de 3 millions de dollars (2,6 millions de francs).

13 millions de dollars, car «Red Bull ne donne pas d'ailes»

Cette affaire avait fait les gros titres en 2014. Un Américain a traîné en justice le fabricant autrichien de boissons énergisantes Red Bull. La raison? L'homme avait déclaré consommer régulièrement cette boisson depuis 2002, mais n'avait pas obtenu d'ailes.

Dans l'acte d'accusation, le fan déçu de Red Bull a laissé libre cours à sa frustration. «Tous les athlètes sous contrat avec Red Bull racontent dans des spots publicitaires qu'ils sont devenus meilleurs grâce à Red Bull. Ils soutiennent ainsi ce mensonge.» Déçu, il a porté l'affaire en justice. Avec succès. Le fameux slogan publicitaire a finalement coûté 13 millions de dollars (11,4 millions de francs) à l'entreprise autrichienne.

5 millions pour des macaronis au micro-ondes

Après seulement trois minutes et demie de cuisson au micro-ondes, les macaronis au fromage de la marque Kraft Heinz sont censés être prêts. C'est ce qui est indiqué sur l'emballage. Mais pour une Américaine, ce temps de préparation n'était pas exact. Les fabricants ne tiendraient pas compte du temps qu'il faut aux consommateurs et consommatrices pour ouvrir l'emballage, y verser l'eau et remuer le tout avant de pouvoir le mettre au micro-ondes. La demande de dommages et intérêts de 5 millions de dollars (4,4 millions de francs) pour tromperie a toutefois été rejetée en 2023 par un tribunal de Miami.

7,5 millions pour avoir trébuché sur une palette

En 2017, un homme de l'État américain de l'Alabama a voulu acheter une pastèque chez le géant américain des supermarchés Walmart. Lors de l'opération, le pied de l'Américain s'est pris dans une palette et il est tombé. Il s'est alors cassé l'os de la hanche et a porté plainte contre Walmart, qui aurait dû poser une bâche sur la palette. Un jury lui a donné raison et l'entreprise a dû payer 7,5 millions de dollars (6,6 millions de francs) de dommages et intérêts.