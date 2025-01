1/2 Donald Trump souhaite que les pays membres de l'OTAN augmentent leurs dépenses de défense (archives). Photo: Keystone/dpa/Michael Kappeler

ATS Agence télégraphique suisse

Le président élu Donald Trump a déclaré mardi que les pays de l'Otan devaient accroître leurs budgets de défense à 5% de leur PIB après avoir maintes fois répété que les membres de l'Alliance n'en faisaient pas assez pour assurer leur protection. «Ils peuvent tous se le permettre», a dit le milliardaire républicain, qui prendra ses fonctions le 20 janvier à la Maison Blanche. «Ils devraient être à 5%, pas 2%», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago, en Floride (sud-est).

L'ancien et futur président américain ne fait pas mystère du peu de cas qu'il fait de l'Alliance atlantique, pilier de la sécurité en Europe depuis la Seconde guerre mondiale, répétant à l'envi que ses membres ne payent pas suffisamment pour la protection des Etats-Unis. Il avait en particulier semé la panique durant la campagne électorale en menaçant de ne plus garantir la protection des pays de l'Otan face à la Russie si ceux-ci ne consacraient pas un budget suffisant à leur défense. «S'ils paient leurs factures, et si je pense qu'ils nous traitent de manière juste, la réponse est absolument que je resterais avec l'Otan», a-t-il déclaré dans une interview récente.

Les pays de l'Otan se sont engagés il y a dix ans, après l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée, à consacrer au moins 2% de leur produit intérieur brut (PIB) aux dépenses militaires. Ils sont 23 sur 32 à avoir tenu cet engagement. Le chef de l'Alliance atlantique, Mark Rutte, a lui-même prévenu le mois dernier que l'Europe devait dépenser «beaucoup plus» pour assurer sa défense.