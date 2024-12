Quatre scénarios pour l'avenir (et la fin) de la guerre en Ukraine

Quelle sera l'évolution de la guerre en Ukraine en 2025? Le futur président américain Donald Trump pourrait jouer un rôle important dans cette question. Photo: keystone-sda.ch

Chiara Schlenz

La situation en Ukraine est désastreuse en cette fin d'année. Les troupes russes bombardent des infrastructures essentielles, progressent dans des régions stratégiques et la région russe de Koursk a été presque entièrement reconquise. Malgré cela, les troupes ukrainiennes continuent de se battre. La nouvelle année va-t-elle changer cette dynamique?

De plus en plus d'indices laissent penser que la guerre prendra fin au cours de 2025. En Europe, la lassitude face à la guerre augmente, les deux belligérants sont notamment confrontés à la diminution de leurs ressources.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, lui aussi, déclaré il y a quelques semaines qu'il ferait tout pour que la guerre prenne fin «par la voie diplomatique» en 2025. Il existe plusieurs scénarios possibles pour une telle fin. Un personnage clé dans chacun d'entre eux: le futur président américain Donald Trump.

1 Trump parvient à négocier

Donald Trump, qui sera président des États-Unis à partir de janvier 2025, a clairement indiqué qu'il souhaitait amener les parties en conflit à la table des négociations. Mi-décembre, il a déclaré: «L'Ukraine doit être prête à faire des compromis.»

Dans un premier temps, Trump souhaite mettre fin aux combats, avant d'envisager des solutions diplomatiques. Les détails de ces solutions restent flous. Pour cela, il propose de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine et des garanties de sécurité. Parallèlement, il laisse entendre à la Russie que l'Ukraine pourrait renoncer à son adhésion à l'OTAN et que les sanctions pourraient être allégées.

Il s'agirait d'une décision difficile pour les deux parties. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait éventuellement accepter des pertes territoriales, tandis que le chef du Kremlin Vladimir Poutine devrait renoncer à son rêve de «victoire totale». Le statut de la Crimée et du Donbass, qui resteraient probablement sous le contrôle de la Russie, seront des sujets particulièrement explosifs.

Quelle est la probabilité de ce scénario? Il faudra voir quel poids auront les paroles de Trump auprès de Zelensky et de Poutine ou à quel point Trump mettra ses menaces à exécution.

2 Les Etats-Unis coupent les vivres

Trump a déjà annoncé qu'il mettrait fin au soutien financier et militaire de l'Ukraine si celle-ci ne s'engageait pas dans des négociations. Une telle mesure aurait de graves conséquences et l'Ukraine serait encore plus dépendante de l'Europe.

De plus, par le passé, l'Europe a montré des difficultés à tenir ses engagements. Par exemple, seuls 650'000 obus d'artillerie ont été livrés cette année, bien moins que ce qui était nécessaire. En revanche, la Corée du Nord a fourni à la Russie au moins deux fois plus d'obus, comme l'a rapporté la «Deutsche Welle». En d'autres termes, sans l'aide américaine, l'Ukraine serait à peine en mesure de maintenir sa défense et une victoire militaire de la Russie serait alors fort probable.

Là encore, on ne sait pas à quel point les déclarations du futur président doivent être prises au sérieux. Il est cependant probable que l'Ukraine recevra moins de soutien de la part des Etats-Unis dès l'entrée en fonction de Trump.

3 Un «conflit gelé»

Un «conflit gelé» permettrait certes d'arrêter les combats, mais n'apporterait pas de solution à long terme. Ce scénario a de fortes chances de se produire si solution négociée a été trouvée, mais que d'autres étapes diplomatiques ne sont pas mises en œuvre.

De plus, les cercles d'experts craignent que le chef du Kremlin ne profite d'un arrêt momentané pour préparer ses troupes à une nouvelle attaque. L'Ukraine devrait continuer à supporter d'importantes dépenses de défense à cause de la crainte d'un nouveau conflit.

Le «conflit gelé» est le scénario le plus probable pour l'année à venir, même s'il ne signifierait pas une véritable fin de la guerre.

4 Une victoire ukrainienne est-elle possible?

Pour une victoire ukrainienne, il faudrait des conditions optimales. L'Europe devrait renforcer son soutien à l'Ukraine, ce que le continent ne semble pas prêt à faire. Et même si l'Europe fournissait soudainement plus d'armes et d'argent à Kiev, il y a un autre facteur important: les Etats-Unis. Sans cette puissance mondiale, une victoire ukrainienne est pratiquement impossible. C'est en tout cas la conclusion d'une étude du groupe de réflexion britannique «The Chatham House», qui a mis en évidence les scénarios possibles pour la fin de la guerre.

Mais que se passerait-il en cas de victoire ukrainienne? Selon cette étude, il faudrait réintégrer les territoires occupés, lutter contre la corruption et stabiliser l'économie. Une victoire renforcerait le moral des Ukrainiens et accélérerait leur intégration à l'UE, mais les défis resteraient énormes. Vladimir Poutine a clairement indiqué à plusieurs reprises qu'il n'accepterait pas l'adhésion de l'Ukraine à l'UE ou à l'OTAN.

Ce scénario est donc très improbable même s'il est le plus souhaité par les alliés occidentaux.