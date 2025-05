Trois personnes, dont deux Suisses, ont été arrêtées près du Vatican pour avoir brandi une banderole faisant l'éloge du Mahdi islamique ce jeudi. La police les accuse de manifestation non autorisée et d'interruption d'une fonction religieuse.

Les suspects sont deux Suisses de 30 et 41 ans et un Espagnol de 41 ans. (Image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La police de Rome a arrêté jeudi trois personnes près du Vatican pour avoir brandi une banderole faisant l'éloge de la figure islamique du Mahdi. Selon l'agence Adnkronos, il s'agit de deux Suisses et d'un Espagnol.

Une patrouille a immédiatement arrêté les trois suspects qui avaient déployé cette banderole en anglais près de la scène située dans la zone de presse de la basilique Saint-Pierre. L'affiche contenait un code QR renvoyant à une vidéo islamique selon laquelle le Mahdi – le douzième imam de l'islam ou l'imam de la fin des temps – devait être le prochain pape.

Les suspects sont deux Suisses de 30 et 41 ans et un Espagnol de 41 ans, précise adnkronos. Ils ont été accusés de manifestation non autorisée et d'interruption d'une fonction religieuse, car ils auraient empêché les fidèles d'accéder à la procession jusqu'à la Porte Sainte.