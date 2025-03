Un milliardaire suisse, Hansjörg Wyss, fait l'objet d'une controverse aux Etats-Unis. Le «New York Post» l'accuse de financer une organisation progressiste opposée à Donald Trump via un mécénat potentiellement illégal. Elon Musk a commenté sur les réseaux sociaux.

Il veut payer plus d'impôts

Le milliardaire Hansjörg Wyss suisse finance allègrement le camp opposé à Donald Trump. Elon Musk vient de commenter la situation. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Un milliardaire suisse, comme un grain de sable dans les rouages de Donald Trump et Elon Musk. C'est ce que rapporte ce jeudi 13 mars le journal américain «New York Post», relayé par «20 Minuten» vendredi.

Un article qui a valu au riche helvète un commentaire de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Le nouveau ministre de l'efficacité gouvernementale (DOGE) s'est fendu d'un «Hmm» critique en repartageant l'article du média new-yorkais à tendance conservatrice.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Un riche Suisse aux USA

Reprenons les bases. Résident régulier aux Etats-Unis, le Bernois Hansjörg Wyss a fait fortune dans le matériel médical de pointe avec la multinationale Synthes, basée à Soleure. En 2012, il vend sa société en tant qu'actionnaire principal à l'entreprise pharmaceutique Johnson&Johnson pour 21,3 milliards de dollars.

Du haut de ses 89 ans, l'homme d'affaires s'est donc fait mécène en finançant la campagne de levée de fonds de l'organisation «Families Over Billionnaires» (en français, les familles plutôt que les milliardaires). L'organisation à visée progressiste, fondée après le retour de Trump à la Maison-Blanche, s'oppose à la politique fiscale et aux promesses de baisses d'impôts du président américain. Un débat qui a fait craindre un risque de paralysie budgétaire de la part des Démocrates, opposés à ces mesures.

Le combat sur les impôts occupe déjà le fortuné citoyen d'honneur de la Ville de Berne depuis longtemps, lui qui plaide pour une taxation des milliardaires à hauteur de leur fortune – notamment via sa fondation pour la paix PeaceNexus, établie à Prangins (VD). Il est considéré comme un des philanthropes les plus généreux du monde.

Un don de 120 millions de dollars en 2014 à l'Université de Zurich et à l'EPFZ, un autre d'un milliard sur dix ans pour la protection de l'environnement. Des dizaines de millions pour Harvard, son université, ou pour l'université de Genève, ou encore pour la culture, l'écologie ou les sans-abris, etc. En bref, de l'argent en masse pour des causes qui dérangent les Républicains.

Les lois sur le mécénat contournées?

Selon le «New York Post», «Families Over Billionnaires» serait le nom-écran d'un «énorme fonds d'argent noir libéral», c'est-à-dire favorable au parti démocrate, appelé «Sixteen Thirty Fund». Selon les rapports commerciaux à Washington, ce fond aurait reçu 280 millions de dollars du «Berger Action Fund», un organisme qui gère le mécénat en terres américaines de la Fondation Wyss du milliardaire suisse.

Hansjörg Wyss est ainsi accusé d'avoir contourné ainsi les lois interdisant les influences étrangères dans la politique américaine. Comme citoyen suisse, il n'est en effet pas autorisé à faire des dons aux candidats aux USA.

Le «New York Post» assure que les membres de «Families Over Billionnaires» se font passer pour des militants de la base ayant le soutien des syndicats de travailleurs. En somme, un lobby qui critique les mesures de l'administration Trump à grand renfort de financements.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le nouveau Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) d'Elon Musk est particulièrement ciblé sur les réseaux sociaux de l'organisation progressiste. «Donald Trump et Elon Musk s'attaquent à la sécurité sociale pour ouvrir la voie à des allègements fiscaux pour les milliardaires», a récemment publié le compte X de «Families Over Billionnaires».