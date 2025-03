Un questionnaire de l'administration Trump met la pression sur les organisations internationales basées à Genève, ici l'ONU. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Donald Trump et son administration s'en prennent encore à Genève, à ses organisations internationales (OI) et non gouvernementales (ONG). Celles-ci ont reçu un questionnaire «choquant» qui «révèle une méconnaissance inquiétante de l’écosystème genevois et du multilatéralisme», estime «Le Temps», qui révèle l'information ce lundi 10 mars.

Le Département d'Etat – dirigé par Marco Rubio, qui vient d'annoncer la suppression de 83% des programmes de l'agence USAID – a envoyé une série de questions pour évaluer où vont les financements américains. Il est notamment demandé aux OI et aux ONG si elles peuvent «confirmer que [leur] organisation ne travaille pas avec des entités associées au communisme, au socialisme, au totalitarisme ou à n’importe quelle autre entité qui épouse des croyances antiaméricaines». Il est aussi question de savoir si elles n'ont pas reçu de fonds de la Chine, de la Russie, de Cuba ou de l’Iran.

Idéologie trumpiste

L'idéologie des organisations est aussi interrogée. Le questionnaire leur demande de confirmer que leur projet n'est pas «climatique» ou encore s'il prend «des mesures appropriées» pour «se défendre contre l’idéologie du genre» telle que définie dans un décret présidentiel.

En somme, il s'agit de vérifier si tout est conforme à la doctrine «America First» de Donald Trump. Mais le système multilatéral, par exemple de l'ONU, implique la collaboration avec des ennemis des Etats-Unis, soulève «Le Temps». Les organisations ont jusqu'au 31 août pour répondre. Reste à savoir quel résultat aura une réponse jugée mauvaise…