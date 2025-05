La France est «prête à ouvrir» une discussion sur le déploiement d'avions français armés de «bombes» nucléaires dans d'autres pays européens. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron, martelant que «rester libre» demeurait le «défi des défis» en Europe, a annoncé mardi que les Européens allaient augmenter la pression sur la Russie via des «sanctions» si elle n'applique pas le cessez-le-feu proposé en Ukraine et proposé d'avancer vers un élargissement en Europe du parapluie nucléaire français.

«Le défi des défis est, dans un monde de plus en plus dangereux, incertain, de rester libre», a lancé le chef de l'Etat sur TF1 au début d'une émission de plus de deux heures intitulée «Les défis de la France».

Dans ce contexte, il a longuement exposé sa position sur l'Ukraine. «Notre volonté, c'est de prendre des sanctions» dans les prochains jours si la Russie «confirme le non-respect» d'un cessez-le-feu, a-t-il assuré.

Emmanuel Macron a évoqué notamment des «sanctions secondaires» pour les «revendeurs» de «services financiers» ou d'«hydrocarbures», alors que Moscou n'a toujours pas répondu à la proposition des Européens, relayée par les Etats-Unis, d'un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours en Ukraine.

Un parapluie nucléaire?

Un tel cessez-le-feu doit ouvrir la voie à des négociations «territoriales», a-t-il ajouté, pointant des choix douloureux à venir pour les Ukrainiens déjà évoqués par l'administration de Donald Trump. «Même les Ukrainiens eux-mêmes ont la lucidité de dire (...) qu'ils n'auront pas la capacité de reprendre l'intégralité de ce qui est pris depuis 2014» par la Russie, a déclaré le chef de l'Etat.

En outre, dans les réflexions sur la défense européenne, la France est «prête à ouvrir» une discussion sur le déploiement d'avions français armés de «bombes» nucléaires dans d'autres pays européens, à l'instar de ce que font les Américains pour partager leur parapluie atomique, a par ailleurs annoncé Emmanuel Macron.

Macron pose trois conditions

Plusieurs pays européens, de l'Allemagne à la Pologne, s'intéressent à l'idée française d'un parapluie nucléaire s'élargissant à l'Europe, alors que les Etats-Unis montrent des velléités de désengagement du continent. «J'en définirai le cadre de manière très officielle dans les semaines et les mois qui viennent», a dit le chef de l'Etat.

Il a posé trois conditions à cette réflexion sur la dissuasion nucléaire française: «la France ne paiera pas pour la sécurité des autres», «ça ne viendra pas en soustraction de ce dont on a besoin pour nous», et enfin «la décision finale reviendra toujours au président de la République, chef des armées».

Le chef de l'Etat, qui tente de renouer avec les Français après le pari raté de la dissolution de l'Assemblée nationale, est interrogé lors de cette émission sur une multitude de sujets, de la fin de vie aux finances publiques, après une entrée de jeu les crises internationales.

Il va répondre jusque vers 23H00 aux questions du journaliste Gilles Bouleau, de personnalités issues de la société civile - influenceur, chef d'entreprise, leader syndicale, jeune journaliste engagée sur les sujets environnementaux, maire - et de Français anonymes.