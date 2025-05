Un débat inédit attend Emmanuel Macron sur TF1. Le président échangera avec des figures atypiques, dont un youtubeur populaire, une journaliste engagée et un ancien patron des sports de Canal+, sur des enjeux allant du sport à l'école à la fin de vie.

Macron affrontera Salomé Saqué, Tibo InShape et Charles Bietry sur TF1

1/4 Salomé Saqué, 30 ans, s'est spécialisée dans les questions liées à l'environnement et à la jeunesse. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron va débattre mardi soir sur TF1 avec la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, le maire de Béziers Robert Ménard et la directrice générale d'Oxfam France Cécile Duflot.

Le chef de l'Etat va aussi être interpellé par d'autres personnalités publiques au profil atypique: le premier youtubeur de France, un ex-journaliste sportif atteint de la maladie de Charcot et une jeune journaliste engagée sur les sujets environnementaux.

Qui sont les invités

De son vrai nom Thibaud Delapart, le premier youtubeur de France va interpeller Emmanuel Macron à propos du sport à l'école. Âgé de 33 ans, suivi par 26,7 millions de personnes sur YouTube, il est connu pour ses vidéos d'entrainements sportifs qu'il partage sur les réseaux sociaux.

Sa marque de fabrique, un discours choc pour motiver ses troupes: «Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses (...) arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation (...) lève-toi maintenant, tout de suite!», avait-il exhorté dans une vidéo sur TikTok en 2022 – qui avait provoqué un tollé.

Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Le youtubeur toulousain a aussi construit son audience en partageant ses rencontres avec des personnalités marquantes (médecins légistes, athlètes paralympiques, victime de maltraitance familiale...).

Régulièrement accusé de promouvoir des positions conservatrices, voire d'extrême droite, il a dû s'excuser à plusieurs reprises après avoir vanté une séance de musculation de Vladimir Poutine. Dans une interview en juin 2024 au média Brut, Tibo InShape a finalement indiqué «(s)e considérer plus de droite», avant d'assurer avoir voté aux dernières législatives pour «Ensemble», la coalition du camp présidentiel.

Salomé Saqué, 30 ans, s'est spécialisée dans les questions liées à l'environnement et à la jeunesse, sujet de son premier livre paru en 2022 «Sois jeune et tais-toi» et des échanges qu'elle aura avec Emmanuel Macron mardi soir.

Après des débuts au Monde diplomatique et à France 24, celle qui a grandit en Ardèche s'est fait remarquer en 2018 pour sa couverture du mouvement des «gilets jaunes» et des violences policières, avant de cofonder en 2021 le média indépendant Blast, marqué à gauche.

Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Elle a présenté pendant une saison «Un degré de conscience» sur la radio franceinfo, émission hebdomadaire consacrée à l'écologie en compagnie de l'experte en hydrologie Emma Haziz. Après son premier livre analysant l'état de la jeunesse en France, elle publie en 2024 «Résister», un essai consacré à la lutte contre l'extrême droite.

Très présente sur les plateaux de télévision, où elle intervient sur ses sujets de prédilection, elle a régulièrement été prise pour cible en ligne pour ses prises de position, souvent sous la forme de campagnes de cyberharcèlement qu'elle a plusieurs fois dénoncées.

Atteint de la maladie de Charcot, le journaliste Charles Biétry, figure du sport et des médias, interpellera le Président de la République sur la fin de vie. Ce breton de 81 ans à la célèbre chevelure blanche fut le premier patron des sports de Canal+, de la création de la chaîne cryptée en 1984 jusqu'en 1998. Une période pendant laquelle la chaîne a transformé le paysage sportif français.

Photo: AP

En avril 2023, il a révélé dans les colonnes du quotidien L'Equipe être atteint de la maladie de Charcot, un mal incurable, et avoir pris des dispositions pour son suicide assisté en Suisse. Au mois de janvier dernier, invité sur TF1, il appelé à «un sursaut [des] gouvernants» français sur le sujet de la fin de vie, en leur demandant de voter à l'unanimité une loi qui donnerait «de la sérénité dans la liberté».